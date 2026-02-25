Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» στις 10 το πρωί
Σαλόνι: Πώς να το ανανεώσεις με μικρό budget
Τα Νέα της Αγοράς 25 Φεβρουαρίου 2026, 10:17

Σαλόνι: Πώς να το ανανεώσεις με μικρό budget

Έξυπνες ιδέες, οικονομικές λύσεις και μικρές αλλαγές που θα μεταμορφώσουν κάθε σαλόνι χωρίς μεγάλο κόστος...

Νιώθετε πεσμένοι ψυχολογικά; 3 σκανδιναβικά rituals που θα σας ανανεώσουν

Νιώθετε πεσμένοι ψυχολογικά; 3 σκανδιναβικά rituals που θα σας ανανεώσουν

Το σαλόνι είναι η καρδιά του σπιτιού, ο χώρος όπου χαλαρώνεις, υποδέχεσαι φίλους και περνάς τις πιο ζεστές στιγμές της καθημερινότητας. Γι’ αυτό και η ανανέωσή του, μπορεί να αλλάξει εντελώς το vibe των χώρων σου. Με στοχευμένες, οικονομικές επιλογές και μικρές πινελιές, μπορείς να δημιουργήσεις ένα λειτουργικό αλλά και πιο cozy «καταφύγιο», χωρίς να χρειαστεί ανακαίνιση, μεγάλα έξοδα ή χρονοβόρες αλλαγές.

Πώς θα «φρεσκάρεις» το σαλόνι σου

Θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να τα καταφέρεις, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε είδη για το σπίτι και τον κήπο, ενώ θα τα παραλάβεις όλα εύκολα στην πόρτα σου, στην ώρα τους χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας αλλά και σε μία μόνο παράδοση χάρη στην καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA.

Και το καλύτερο; Με την νέα υπηρεσία SHOPFLIX MAX, έχεις ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά σε κάθε αποστολή άνω των 15€, μόνο με 20€ τον χρόνο, την καλύτερη τιμή της αγοράς!

Δημιούργησε ατμόσφαιρα με το κατάλληλο άρωμα

Η πρώτη εντύπωση ενός χώρου είναι η αίσθηση που σου αφήνει. Ένα αρωματικό κερί, όπως το Jo Malone Pomegranate μπορεί να αλλάξει αμέσως την ατμόσφαιρα, προσθέτοντας μια αίσθηση πολυτέλειας χωρίς μεγάλο κόστος. Συνδύασέ το με χαμηλό, ζεστό φωτισμό για ακόμη πιο cozy vibe.

Άλλαξε υφές στο σαλόνι για άμεση ανανέωση

Οι υφές παίζουν μεγάλο ρόλο στη διακόσμηση. Ένα νέο ριχτάρι, όπως το My Home Luxury μπορεί να ανανεώσει εντελώς τον καναπέ σου, ενώ μια απαλή κουβέρτα τύπου sherpa, όπως η υπέρδιπλη Sherpa, προσθέτει ζεστασιά και στιλ, ειδικά τους πιο κρύους μήνες.

Μην παραμελείς το πάτωμα

Αν θέλεις να αλλάξεις την αίσθηση του χώρου χωρίς να πειράξεις τα έπιπλα, μια μοκέτα μπορεί να κάνει θαύματα. Η Homeone Morsal σε πράσινο προσθέτει χρώμα, άνεση και χαρίζει μια πιο «γεμάτη» αίσθηση στο σαλόνι, χωρίς να απαιτεί μεγάλο budget.

Πρόσθεσε statement κομμάτια στους τοίχους

Οι τοίχοι είναι συχνά το πιο παραμελημένο σημείο ενός σαλονιού. Ένας διακοσμητικός στρογγυλός καθρέφτης με αλυσίδα μπορεί να δώσει βάθος και φως στον χώρο, ενώ ένας πίνακας όπως ο Inthebox MDF Oil Painting λειτουργεί ως σημείο αναφοράς και δίνει χαρακτήρα.

Μικρά έπιπλα στο σαλόνι που κάνουν μεγάλη διαφορά

Δεν χρειάζεται να αλλάξεις τον καναπέ για να νιώσεις ότι έχεις νέο σαλόνι. Ένα άνετο πουφ, όπως το Arte Libre Emmie, προσθέτει στιλ και επιπλέον καθίσματα, ενώ μια μεταλλική ραφιέρα μπορεί να λειτουργήσει ως βοηθητικό έπιπλο για βιβλία, φυτά ή διακοσμητικά.

Φέρε τη φύση στο σαλόνι

Τα φυτά δίνουν ζωή σε κάθε χώρο και μια κομψή βάση γλάστρας, όπως της Vilde μπορεί να αναδείξει ακόμη και το πιο απλό φυτό. Το πράσινο δίνει αίσθηση φρεσκάδας και κάνει το σαλόνι να δείχνει πιο «ζωντανό» και φροντισμένο.

Πρόσθεσε μικρές πινελιές που αποτυπώνουν το στυλ σου

Μικρά αντικείμενα μπορούν να κάνουν τον χώρο πιο «δικό» σου. Ένα ρετρό επιτραπέζιο ραδιόφωνο, όπως το Sangean WR‑7 με Bluetooth, λειτουργεί και ως διακοσμητικό και ως πρακτικό gadget, δίνοντας vintage χαρακτήρα σε κάθε σαλόνι.

Τράπεζες
Πειραιώς: Κέρδη 1,07 δισ. τα καθαρά κέρδη – Μέρισμα 0,4 ευρώ

Πειραιώς: Κέρδη 1,07 δισ. τα καθαρά κέρδη – Μέρισμα 0,4 ευρώ

Vita.gr
Νιώθετε πεσμένοι ψυχολογικά; 3 σκανδιναβικά rituals που θα σας ανανεώσουν

Νιώθετε πεσμένοι ψυχολογικά; 3 σκανδιναβικά rituals που θα σας ανανεώσουν

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Πίεση ΗΠΑ σε Κομισιόν για άρση εμποδίων – Νέα σύσκεψη στις Βρυξέλλες στις 3 Μαρτίου

Κάθετος Διάδρομος: Πίεση ΗΠΑ σε Κομισιόν για άρση εμποδίων – Νέα σύσκεψη στις Βρυξέλλες στις 3 Μαρτίου

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Plus
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη
Media 25.02.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη

Την 1η Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον πρώτο τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
Ιστορική απόφαση: Ένοχοι Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιος και Λαβράνος στη δίκη για τις υποκλοπές
Στην 39η δικάσιμο 26.02.26

Ιστορική απόφαση: Ένοχοι Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιος και Λαβράνος στη δίκη για τις υποκλοπές

Ο πρόεδρος της έδρας αποφάσισε την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων της δίκης για τις υποκλοπές, σε μια ιστορική απόφαση για το δημοκρατικό πολίτευμα

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Όχι και τόσο… Special: Ο Μουρίνιο έχει να νικήσει σε νοκ-άουτ μια ντουζίνα χρόνια (pic)
Champions League 26.02.26

Όχι και τόσο… Special: Ο Μουρίνιο έχει να νικήσει σε νοκ-άουτ μια ντουζίνα χρόνια (pic)

Ο Ζοζέ Μουρίνιο έχει κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα του και είναι ένας εν ενεργεία θρύλος των πάγκων, ωστόσο το Champions League δεν χαρίζεται σε κανέναν και ο Πορτογάλος το βιώνει...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη έχουν χειρότερη ψυχική υγεία σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές;
Νέα κρίση 26.02.26

Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη έχουν χειρότερη ψυχική υγεία σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές;

Οι νέοι ενήλικες αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην ψυχική τους υγεία, λόγω των αδύναμων οικογενειακών δεσμών, της πρόωρης χρήσης smartphone και της υψηλής κατανάλωσης υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων

Σύνταξη
Ιράν: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη… οι συνομιλίες στη Γενεύη – Επιπλέον όροι, κυρώσεις και απειλές από τις ΗΠΑ
Σε τεντωμένο σχοινί 26.02.26

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη... οι συνομιλίες για το Ιράν στη Γενεύη - Έξτρα όροι, κυρώσεις και απειλές από τις ΗΠΑ

Λίγες ώρες πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες στη Γενεύη οι δηλώσεις των Αμερικανών μυρίζουν μπαρούτι αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτουν και τη σύγχυση στην κυβέρνηση Τραμπ σε σχέση με τα σχέδιο για το Ιράν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ευρωβουλευτές ζητούν από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ευρωπαϊκό ταμείο για την πρόσβαση στις αμβλώσεις
My Voice, My Choice 26.02.26

Ευρωβουλευτές ζητούν από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ευρωπαϊκό ταμείο για την πρόσβαση στις αμβλώσεις

Η επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν chaζητά τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου για την εξασφάλιση αποτελεσματικής πρόσβασης στις αμβλώσεις και την αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη

Σύνταξη
Ζάκυνθος: Μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία – Άνοιξαν δρόμοι, έσπασαν σωλήνες στον Λαγανά
Ελλάδα 26.02.26

Μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία στη Ζάκυνθο - Άνοιξαν δρόμοι, έσπασαν σωλήνες στον Λαγανά

Το παραλιακό μέτωπο στον Λαγανά έχει υποστεί πολλές ζημιές από την κακοκαιρία, ιδιωτικές επιχειρήσεις καταγράφουν σημαντικές απώλειες, ενώ τμήματα των παράλληλων δρόμων έχουν υποχωρήσει

Σύνταξη
Δίκη για το Predator: Σήμερα η απόφαση για τους τέσσερις κατηγορούμενους
Ελλάδα 26.02.26

Δίκη για το Predator: Σήμερα η απόφαση για τους τέσσερις κατηγορούμενους

Κατηγορούμενοι για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου των επικοινωνιών μέσω του Predator είναι οι Γιάννης Λαβράνος, Φέλιξ Μπίτζιος και το ζεύγος Ταλ Τζόναθαν Ντίλιαν και Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου

Σύνταξη
Το κόμμα Τσίπρα και ο… ημιπολύτιμος ΣΥΡΙΖΑ – Tο πληγωμένο brand με τα νοικοκυρεμένα οικονομικά
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Το κόμμα Τσίπρα και ο… ημιπολύτιμος ΣΥΡΙΖΑ – Tο πληγωμένο brand με τα νοικοκυρεμένα οικονομικά

Οι τάσεις φυγής για το κόμμα Τσίπρα, τα σενάρια για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, η κρατική επιχορήγηση, τα στελέχη που φεύγουν και ο Πολάκης που μένει.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Επέτειος «χωρισμού»: Οι Daft Punk γιορτάζουν τα 5 χρόνια από τη διάλυσή τους με ένα νέο video clip
Human After All 26.02.26

Επέτειος «χωρισμού»: Οι Daft Punk γιορτάζουν τα 5 χρόνια από τη διάλυσή τους με ένα νέο video clip

Το electro ντουέτο Daft Punk, το οποίο έριξε «τίτλους τέλους» στη σπουδαία πορεία του το 2021, γιόρτασε την επέτειο της διάλυσής του με την κυκλοφορία ενός νέου video clip.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ξυλάς στο in: Οι σπουδές, η προσπάθεια να βρεθεί στο κορυφαίο επίπεδο και η συνύπαρξη με τον Τσιτσιπά (pics)
Άλλα Αθλήματα 26.02.26

Ξυλάς στο in: Οι σπουδές, η προσπάθεια να βρεθεί στο κορυφαίο επίπεδο και η συνύπαρξη με τον Τσιτσιπά (pics)

Το Νο.3 του ελληνικού τένις, Γιάννης Ξυλάς, μίλησε αποκλειστικά στο «in» - Το μεταπτυχιακό, οι οικονομικές και αγωνιστικές δυσκολίες, η μάχη για να βρεθεί στο κορυφαίο επίπεδο και η συνύπάρξη στην Εθνική με τον Τσιτσιπά.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

