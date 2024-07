«Οι Ράπτορς δεν θέλουν να αφήσουν τον Βεζένκοφ» (pic)

Σαν «βόμβα» έσκασε χθες (04/07) η είδηση πως ο Σάσα Βεζένκοφ πήρε τη μεγάλη απόφαση να εγκαταλείψει το NBA και να επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό του Ολυμπιακού, με τις δύο πλευρές να έχουν έρθει σε συμφωνία για ένα ηγεμονικό συμβόλαιο.

Όπως σας είχαμε ενημερώσει αυτό που απομένει πλέον είναι ο παίκτης να γίνει waive από την ομάδα που έχει τα δικαιώματά του, τους Τορόντο Ράπτορς. Κι ενώ όλα έδειχναν πως εύκολα ή δύσκολα αυτό θα επιτευχθεί, μια νέα τροπή στην υπόθεση έρχεται να δώσει ο δημοσιογράφος του NBA από την Αμερική, Κέιθ Σμιθ, παραθέτοντας στην ουσία τις δύο εκδοχές με τις οποίες έχει παρουσιαστεί η υπόθεση Βεζένκοφ.

Όπως αναφέρει συγκεκριμένα τα Μέσα των Ράπτορς διαρρέουν πως η ομάδα του Τορόντο δεν είναι διατεθειμένη να αποδεσμεύσει τον Βούλγαρο φόργουορντ, ενώ προσθέτει πως τα όσα γράφονται ήδη στην Ευρώπη αναφορικά με την συμφωνία του Ολυμπιακού μοιάζουν να μην «κολλάνε».

«Η κατάσταση του Σάσα Βεζένκοφ είναι συναρπαστική. Τα ευρωπαϊκά Μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι έχει ήδη συμφωνήσει σε συμβόλαιο στην Ελλάδα και η συμφωνία έχει ολοκληρωθεί.

Τα Μέσα ενημέρωσης του Τορόντο αναφέρουν ότι οι Ράπτορς δεν θέλουν να τον αφήσουν ελεύθερο. Και ο Βεζένκοφ πρέπει να αποδεσμευτεί. Δεν μπορεί απλά να αποφασίσει να φύγει.

Μπορεί να συμβεί στο τέλος, αλλά το να το αναφέρεις ότι ο Βεζένκοφ σίγουρα φεύγει από το ΝΒΑ δεν ταιριάζει».

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) July 5, 2024