Ισραηλινή επίθεση κόστισε τη ζωή σε 12 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους και εννιά άτομα από την ίδια οικογένεια σε μια καθορισμένη «ασφαλή ζώνη» αφού ακολούθησαν τις εντολές του Ισραήλ να φύγουν από την ανατολική Χαν Γιουνίς, σύμφωνα με το Associated Press.

Τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι πάνω από 250.000 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από την εντολή εκκένωσης των IDF για τη Χαν Γιουνίς, με τον συνολικό αριθμό των εκτοπισμένων να έχει φτάσει τα 1,9 εκατομμύρια.

Μετά που εκατοντάδες άρρωστοι και τραυματίες εγκατέλειψαν το Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο στη Χαν Γιουνίς, μόνο τρεις ασθενείς έχουν απομείνει, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Ρικ Πίπερκορν, εκλιπαρώντας το νοσοκομείο να γλιτώσει από τις επιθέσεις, καθώς η ισραηλινή χερσαία εισβολή πλησιάζει.

09:31 Δύο νεκροί μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό στον προσφυγικό καταυλισμό Μαγκάζι

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό που έπληξε ομάδα Παλαιστινίων ανατολικά από τον προσφυγικό καταυλισμό Μαγκάζι στην κεντρική Γάζα, αναφέρει ανταποκριτής του Al Jazeera.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το βορειοδυτικό τμήμα του προσφυγικού καταυλισμού Νουσεϊράτ στην κεντρική Γάζα δέχθηκε επίσης πυρά ισραηλινού πυροβολικού.

09:22 Μόνο δύο ή τρία άτομα γνωρίζουν πού βρίσκεται ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ

Υπάρχουν μόνο δύο ή τρία άτομα που γνωρίζουν πού βρίσκεται ο Γιαχία Σινουάρ, αναφέρει η εφημερίδα Asharq Al-Awsat με έδρα το Λονδίνο, επικαλούμενη πηγές της Χαμάς.

«Ένας πολύ μικρός κύκλος που δεν ξεπερνά τα δύο ή τρία άτομα το πολύ γνωρίζει το πού βρίσκεται και εξασφαλίζει τις διάφορες ανάγκες του, καθώς και την επικοινωνία του με τους ηγέτες του κινήματος εντός και εκτός», δήλωσε η πηγή υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Η πηγή συνέχισε ότι ενώ το Ισραήλ έχει προσπαθήσει να δολοφονήσει «πολλούς από τους ηγέτες πρώτης και δεύτερης βαθμίδας» της Χαμάς, «ο Σινουάρ δεν είναι ανάμεσα» σε αυτούς που έχουν μπει επιτυχώς στο στόχαστρο του Ισραήλ.

Οι πηγές δεν διευκρίνισαν αν ο Σινουάρ κρυβόταν στην επιφάνεια ή σε σήραγγες στη Γάζα. Πρόσθεσαν ότι δεν πιστεύουν ότι θα εξέταζε μια συμφωνία που θα τον έβλεπε να εξορίζεται από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Το ρεπορτάζ αναμεταδίδουν και ισραηλινά ΜΜΕ, όπως η Jerusalem Post:

Only two or three individuals are aware of the whereabouts of Yahya Sinwar, the leader of Hamas in Gaza, according to a report. https://t.co/0u6BN3DNwz — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) July 3, 2024

09:13 Παρατηρητές πολέμου: Θερμοβαρικές ρουκέτες χρησιμοποιήθηκαν σε σύνθετη ενέδρα κατά Ισραηλινών στρατιωτών στη Σουτζάγια

Παλαιστίνιοι μαχητές στη συνοικία Σουτζάγια της πόλης της Γάζας πραγματοποίησαν την Τρίτη μια «σύνθετη και πολυφασική επίθεση» κατά των ισραηλινών δυνάμεων, η οποία περιλάμβανε ενέδρα και χρήση «θερμοβαρικών ρουκετών», αναφέρουν παρατηρητές πολέμου.

Οι δυνάμεις της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ (PIJ) στόχευσαν αρχικά μια μονάδα Ισραηλινών στρατιωτών σε ένα κτίριο στη Σουτζάγια με μια ισχυρή θερμοβαρική ρουκέτα, αλλά στη συνέχεια ανακατεύθυναν την επίθεσή τους σε μια ισραηλινή δύναμη ταχείας αντίδρασης που είχε αναπτυχθεί για την ανταλλαγή πυρών.

Οι Παλαιστίνιοι μαχητές χρησιμοποίησαν ένα ειδικά διαμορφωμένο εκρηκτικό μηχανισμό για να διαπερνά στρατιωτικά οχήματα, χειροβομβίδες που ρίχνονται όπως οι ρουκέτες και πρόσθετες θερμοβαρικές ρουκέτες εναντίον της δύναμης αντίδρασης, ανέφεραν το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) και το Critical Threats Project (CTP) στην τελευταία τους έκθεση πεδίου στη Γάζα.

Η συνδυασμένη ενέδρα και επίθεση από τη Χαμάς και την PIJ ήταν μία από τις τουλάχιστον δέκα επιθέσεις που έγιναν την Τρίτη εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων που επιχειρούν σήμερα στη Σουτζάγια και δείχνει ότι η Χαμάς έχει «τουλάχιστον εν μέρει ανασυγκροτήσει» τις δυνάμεις της από τότε που τα ισραηλινά χερσαία στρατεύματα βρίσκονταν για τελευταία φορά στην περιοχή τον Απρίλιο, αναφέρουν οι αμυντικές δεξαμενές σκέψης με έδρα τις ΗΠΑ.

09:03 Έξι συλλήψεις σε επιδρομές του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη

Ο ισραηλινός στρατός συνέλαβε τρεις άνδρες κατά τη διάρκεια της εισβολής του στην κατεχόμενη πόλη Καλκίλια της Δυτικής Όχθης, αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν επίσης δύο άνδρες μετά την έφοδο στη συνοικία αλ-Ματάρ κοντά στον προσφυγικό καταυλισμό Καλαντίγια, βόρεια της κατεχόμενης Ανατολικής Ιερουσαλήμ, ενώ ένας έκτος άνδρας συνελήφθη στην πόλη ελ-Μπιρέχ κοντά στη Ραμάλα.

Δείτε σχετικό βίντεο:

⬅️ شاهد…

قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان خلال اقتحام مدينة قلقيلية pic.twitter.com/hBKMc5NxPx — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 3, 2024

08:59 Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε Παλαιστίνιο γιατρό σε αεροπορικό χτύπημα

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή σε σπίτι στην πόλη Ντέιρ ελ-Μπάλαχ στην κεντρική Γάζα, σκοτώνοντας έναν Παλαιστίνιο γιατρό, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Ο Χασάν Χαμντάν, ο οποίος ήταν επικεφαλής του Τμήματος Εγκαυμάτων και Πλαστικής Χειρουργικής στο Νοσοκομείο Νάσερ, φέρεται να σκοτώθηκε μαζί με την οικογένειά του.

Ο τελικός αριθμός των νεκρών δεν έχει επιβεβαιωθεί.

08:49 Γράφημα για τις εχθροπραξίες στα σύνορα Ισραήλ και Λιβάνου

Γράφημα του Al Jazeera αποτυπώνει τις επιθέσεις που ανταλλάσσουν Ισραήλ και Χεζμπολάχ στα ισραηλινολιβανέζικα σύνορα, με την κατάσταση να έχει εκτραχυνθεί τις τελευταίες ημέρες.

08:41 Η Κίνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας: «Υπαίθρια φυλακή» η Γάζα, η αμερικανική πλωτή προβλήτα δεν αποτελεί εναλλακτική λύση στις χερσαίες οδούς για την ανθρωπιστική βοήθεια

Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άνθρωποι «ζουν σε μια υπαίθρια φυλακή» στη Γάζα, με τις προμήθειες «νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τροφίμων, φαρμάκων και καυσίμων» να έχουν διακοπεί, δήλωσε ο πρέσβης της Κίνας, Φου Κονγκ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η Γάζα «βρίσκεται υπό αποκλεισμό εδώ και εννέα μήνες», ενώ το «πιο σημαντικό πέρασμα της Ράφα έχει αναγκαστεί να κλείσει για δύο μήνες λόγω των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων», δήλωσε ο Φου.

Ο Κινέζος πρέσβης επέκρινε με νόημα την προσωρινή προβλήτα που κατασκευάστηκε ως εναλλακτική διαδρομή για τις ανθρωπιστικές παραδόσεις, αναφερόμενος εμμέσως στις ΗΠΑ, ο στρατός των οποίων κατασκεύασε την προβλήτα, ως «κάποια χώρα», σε αγγλική μετάφραση που παρείχε η αποστολή της Κίνας στον ΟΗΕ.

«Η τεράστια επένδυση στην πλωτή αποβάθρα από κάποια χώρα και οι πολλές ανατροπές στη χρήση της δείχνουν για άλλη μια φορά ότι οι χερσαίες διαδρομές μεταφοράς είναι το κλειδί για την επέκταση της ανθρωπιστικής πρόσβασης σε κλίμακα και ο ρόλος τους είναι αναντικατάστατος», είπε.

Δείτε τη σχετική στο Χ:

Remarks by Ambassador Fu Cong at the UN Security Council Briefing on the Situation in the Middle East, including the Palestinian Questionhttps://t.co/G6RlSTjCv2 pic.twitter.com/OSE1WYHmiq — Chinese Mission to UN (@Chinamission2un) July 2, 2024

08:31 Ο Μπάιντεν και ο Νετανιάχου θα συναντηθούν κατά την επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην Ουάσινγκτον τον Ιούλιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πρόκειται να συναντηθούν όταν ο Ισραηλινός ηγέτης επισκεφθεί την Ουάσινγκτον αργότερα αυτό τον μήνα για να μιλήσει στο Κογκρέσο, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο Νετανιάχου έχει προσκληθεί να μιλήσει σε κοινή συνεδρίαση της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας των ΗΠΑ στις 24 Ιουλίου. Η ομιλία μποϊκοτάρεται από αρκετούς πολιτικούς υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένων των γερουσιαστών Ελίζαμπεθ Γουόρεν και Μπέρνι Σάντερς.

Οι εντάσεις έχουν αυξηθεί μεταξύ των δύο ηγετών, με τον Μπάιντεν να χαρακτηρίζει τη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα ως «υπερβολική» και τον Νετανιάχου να κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι δεν παρέχουν αρκετή στρατιωτική υποστήριξη.

Δείτε σχετική ανάρτηση από το Reuters:

US President Joe Biden and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu are expected to meet in Washington in late July when the Israeli leader comes to address the US Congress about his country’s war in Gaza, a White House official said https://t.co/NISxPyOfzO — Reuters (@Reuters) July 3, 2024

08:27 Οι IDF λένε ότι μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας σε τοποθεσίες της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας τοποθεσίες της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τις IDF.

Οι στόχοι περιλάμβαναν ένα κτίριο που χρησιμοποιείται από την ένοπλη οργάνωση στην Αϊταρούν και υποδομές στην Μπλίντα, τη Γιαρούν και την Ταΐρ Χαρφά, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Οι IDF λένε ότι βομβάρδισαν επίσης περιοχές κοντά στην Λαμπούνε και τη Σιχίνε με πυροβολικό για να «απομακρύνουν τις απειλές».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו במהלך הלילה תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים בליידא, יארון וטיר חרפא שבדרום לבנון. בנוסף, מטוסי קרב תקפו מבנה צבאי של הארגון במרחב עיתרון. במהלך הלילה, צה»ל תקף בארטילריה להסרת איום במרחבים לבונה ושיחין — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 3, 2024

08:17 Δώδεκα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή σε «ασφαλή ζώνη» – Νέα ισραηλινά χτυπήματα στον Λίβανο

Καλημέρα σας, μαζί θα παρακολουθήσουμε και σήμερα τις εξελίξεις σε Γάζα, Ισραήλ, Δυτική Όχθη και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

