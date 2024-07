Εκατοντάδες ασθενείς αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο και σκηνές για εκτοπισμένους άδειασαν στη Χαν Γιουνίς αφού ο ισραηλινός στρατός διέταξε την εκκένωση των ανατολικών περιοχών της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης στη Γάζα.

Τουλάχιστον τρία άτομα σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν στον βομβαρδισμό σπιτιού στη Χαν Γιουνίς, σύμφωνα με αναφορές επί τόπου.

Ο τελευταίος μαζικός εκτοπισμός, μετά τις εντολές των IDF, έρχεται ενώ τα ισραηλινά τανκς και οι σφοδρές μάχες έχουν εγκλωβίσει Παλαιστίνιους αμάχους, στη Ράφα, στα νότια της Λωρίδας, και στη συνοικία Σουτζάγια της πόλης της Γάζας, στα βόρεια.

Βιντεοσκοπημένο υλικό που επαληθεύτηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Sanad του Al Jazeera δείχνει την άφιξη τριών πτωμάτων και έξι τραυματιών στο νοσοκομείο Νάσερ στη νότια πόλη Χαν Γιουνίς της Γάζας.

Κάποιοι από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με καθυστέρηση, επειδή το Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο που βρισκόταν πλησιέστερα δεν μπορούσε να τους δεχτεί λόγω της ισραηλινής εντολής εκκένωσης.

Σε μια νέα ανάρτηση, ο ισραηλινός στρατός λέει τώρα ότι οι άνθρωποι που εγκαταλείπουν τη Χαν Γιουνίς πρέπει να κατευθυνθούν στην «ανθρωπιστική ζώνη αλ-Μαουάσι», σχεδόν 13 ώρες μετά από μια προηγούμενη ανάρτηση που έλεγε απλώς «πρέπει να εκκενώσετε αμέσως την ανθρωπιστική ζώνη», χωρίς να διευκρινίζει προς τα πού.

Αν και περιγράφεται ως «ανθρωπιστική ζώνη», οι Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν πρόσφατα την περιοχή μετά τα ισραηλινά πυρά αρμάτων μάχης και τις αεροπορικές επιδρομές στην αλ-Μαουάσι, συμπεριλαμβανομένης της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου, η οποία εκκένωσε την προσωρινή έδρα της στην αλ-Μαουάσι στις 29 Ιουνίου.

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο ισραηλινά πλήγματα στον καταυλισμό αλ-Μαουάσι στις 21 Ιουνίου, ενώ τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν εκεί σε άλλη επίθεση στις 28 Μαΐου, σύμφωνα με αξιωματούχους της Γάζας.

Η Breaking the Silence (Σπάζοντας τη Σιωπή), μια ισραηλινή οργάνωση βετεράνων στρατιωτικών που εργάζεται για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις παραβιάσεις του Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσε ότι η «νίκη» στη Γάζα για την ακροδεξιά κυβέρνηση του Ισραήλ περιλαμβάνει την επέκταση του εποικισμού στην εμπόλεμη περιοχή.

Δημοσιεύοντας μια σειρά από αποσπάσματα από Ισραηλινούς κυβερνητικούς αξιωματούχους και υπουργούς σχετικά με τους μελλοντικούς οικισμούς στη Γάζα, η οργάνωση Breaking the Silence δήλωσε ότι «η εγκατάσταση στη Γάζα δεν είναι αρκετή» για την ακροδεξιά, «θέλουν και τον Λίβανο».

«Το ισραηλινό κίνημα των εποίκων πάντα αγνοούσε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ζωές, ειδικά όταν πρόκειται για Παλαιστίνιους», δήλωσε η ομάδα υπεράσπισης.

«Η θυσία ζωών, ακόμη και Ισραηλινών ομήρων, ήταν γι’ αυτούς πάντα ένα αποδεκτό τίμημα που έπρεπε να πληρώσουν για να προωθήσουν την τελική τους ατζέντα: Περισσότερη γη με λιγότερους Παλαιστίνιους», πρόσθεσε.

“The decisive victory will be in settlement. […] our kids will play in the streets of Gaza.”

These aren’t just messianic dreams. This is policy being pushed by elected officials and government ministers. This is what ‘victory’ looks like for Israel’s far-right government. 🧵 pic.twitter.com/VUNtivkvIh

July 1, 2024