Επτά Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό χτύπημα σε πενταώροφο κτίριο κοντά στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς, λίγες ημέρες αφότου το Ισραήλ διέταξε περίπου 250.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα ανατολικά τμήματα της κατεστραμμένης από τον πόλεμο πόλης στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Ο Αντρέα Ντε Ντομένικο, επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσε: «Κανείς και πουθενά δεν είναι ασφαλής στη Γάζα, η οποία έχει μετατραπεί σε ένα μέρος όπου οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν ασφαλές καταφύγιο και δεν μπορούν να φύγουν από την πρώτη γραμμή».

Το Ισραήλ αξιολογεί τις παρατηρήσεις της Χαμάς και «θα μεταφέρει την απάντησή του» στους διαμεσολαβητές, ανέφερε η ισραηλινή υπηρεσία κατασκοπείας Μοσάντ σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε την Τετάρτη κατά τη διάρκεια μάχης στη βόρεια Γάζα.

Ο 21χρονος διοικητής διμοιρίας του 435ου Τάγματος πεζικού, Ρόι Μίλερ σκοτώθηκε σε μάχες, ενώ ένας λοχαγός και ένας αξιωματικός μάχης τραυματίστηκαν σοβαρά στο ίδιο περιστατικό και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ο θάνατος αυτός ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των στρατιωτών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα σε 324, σύμφωνα με τον απολογισμό των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της νύχτας αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης μιας στρατιωτικής δομής στην Τσιχίν και «τρομοκρατικών υποδομών» στην Μπλατ.

Επιπλέον, οι IDF χρησιμοποίησαν πυρά πυροβολικού για να εξουδετερώσουν «απειλές» στη Σεμπάα.

Διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης ανέβηκαν την Πέμπτη στην οροφή του κοινοβουλίου της Αυστραλίας στην Καμπέρα και ξεδίπλωσαν πανό, ένα από τα οποία έγραφε «Η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη» και κατηγόρησαν το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου, όπως έδειξαν τηλεοπτικά πλάνα.

Τα πλάνα έδειχναν τέσσερα άτομα ντυμένα με σκούρα ρούχα στην οροφή του κτιρίου, να ξεδιπλώνουν μαύρα πανό, μεταξύ των οποίων ένα που έγραφε «Από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα, η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη», ένα συνηθισμένο σύνθημα των διαδηλωτών υπέρ της Παλαιστίνης.

