Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι είναι «συγκρατημένα αισιόδοξοι» καθώς επανεκκινούν οι συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αν και βασικά ζητήματα παραμένουν σε εκκρεμότητα τόσο για το Ισραήλ όσο και για τη Χαμάς, αναφέρει η ανταποκρίτρια του Al Jazeera, Χάμντα Σαλούτ.

Ο επικεφαλής της ισραηλινής Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα θα ταξιδέψει στην Ντόχα ως επικεφαλής διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας και θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Κατάρ πριν από την έναρξη των συνομιλιών, αναφέρουν πηγές στο Al Jazeera, ενώ υπάρχουν αναφορές για «σημαντική πρόοδο» μετά την τελευταία απάντηση της Χαμάς στην πρόταση για κατάπαυση του πυρός.

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου δήλωσε ότι εκτόξευσε περισσότερους από 200 πυραύλους και επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη με στόχο στρατιωτικές θέσεις στο βόρειο Ισραήλ, χθες Πέμπτη, μία ημέρα μετά τον θάνατο του ανώτερου διοικητή της Μοχάμεντ Νιμάχ Νάσερ σε ισραηλινό πλήγμα.

Τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια επιδρομής στην κατεχόμενη πόλη Τζενίν της Δυτικής Όχθης σήμερα Παρασκευή, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Δείτε βίντεο από την Τζενίν:

Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ επιτέθηκε σε στόχους της Χεζμπολάχ στις περιοχές αλ-Τζεμπέιν και Καφρ Χαμμάν του νότιου Λιβάνου, ενώ το πυροβολικό έπληξε στόχο στην περιοχή Νακούρα, ανέφερε ο στρατός σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Νωρίτερα, το Ισραήλ ανέφερε ότι οι δυνάμεις του επιτέθηκαν σε «τρομοκρατικές υποδομές» στις περιοχές Μέις ελ-Τζαμπάλ και Άιτα ας -Σαμπ.

Σύμφωνα με τις IDF, προειδοποιητικές σειρήνες ακούγονται στο κιμπούτς Κερέμ Σαλόμ.

Θυμίζουμε ότι στην περιοχή υπάρχει και το ομώνυμο πέρασμα από το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ισραηλινή οργάνωση B’Tselem καλεί να υπάρξει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, σημειώνοντας ότι «κανένα παιδί δεν πρέπει να βιώνει το τραύμα του πολέμου».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση στο Χ:

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ συνεχάρη τον νέο πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ για τη σαρωτική εκλογική νίκη του Εργατικού Κόμματος.

«Καθώς ετοιμάζεται να εισέλθει στην Ντάουνινγκ Στριτ ως πρωθυπουργός, ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του και με τη νέα κυβέρνησή του για να φέρουμε τους ομήρους μας στην πατρίδα, να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για την περιοχή και να εμβαθύνουμε τη στενή φιλία μεταξύ του Ισραήλ και του Ηνωμένου Βασιλείου», έγραψε ο Χέρτζογκ στο X.

