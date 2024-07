Πολλοί κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας αναζητούσαν καταφύγιο σήμερα αφού αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, ενώ κατήγγειλαν την έλλειψη πόσιμου νερού καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις.

Οι ισραηλινές δυνάμεις διεξήγαγαν νέα πλήγματα στη Ράφα, στη νότια Γάζα, στη διάρκεια της νύκτας ενώ σημειώθηκαν και σφοδρές συγκρούσεις με Παλαιστίνιους, δήλωσαν κάτοικοι της περιοχής.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγματα στην κεντρική και βόρεια Γάζα, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους.

Το Ισραήλ έχει επισημάνει ότι, έπειτα από σχεδόν εννέα μήνες, η εντατική φάση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα εναντίον της Χαμάς φτάνει στο τέλος της και σύντομα θα στραφεί σε πιο στοχευμένες επιχειρήσεις.

Όμως οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν τη νύκτα σε δύο συνοικίες στο κέντρο της Ράφα, όπου έχουν αναπτυχθεί άρματα μάχης, τα οποία προωθούνται προς το δυτικό και βόρειο τμήμα της πόλης τις τελευταίες ημέρες.

Στο μεταξύ αυξάνονται οι ανησυχίες για την τύχη εκατοντάδων χιλιάδων εκτοπισμένων Παλαιστινίων.

Ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι οι δυνάμεις του συνεχίζουν τις στοχευμένες επιχειρήσεις στη Ράφα εναντίον στρατιωτικών στόχων στο πλαίσιο των οποίων έχουν καταστρέψει στρατιωτικές υποδομές και έχουν σκοτώσει Παλαιστίνιους μαχητές.

Στον καταυλισμό προσφύγων Μαγκάζι στην κεντρική Γάζα πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από δύο ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές. Στη Σουζάιγια, ανατολικό προάστιο της πόλης της Γάζας, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 17 τραυματίστηκαν από αεροπορικό πλήγμα, δήλωσαν γιατροί.

Grieving family members bid a sorrowful farewell to three civilians killed in an Israeli airstrike targeting a car in Maghazi refugee camp this morning. pic.twitter.com/PGTj37j3tm

— Quds News Network (@QudsNen) July 3, 2024