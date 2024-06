Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ θα είναι ο νέος προπονητής των Λέικερς (pic)

Μετά τον αποκλεισμό τους από τους Ντένβερ Νάγκετς για τα πλέι οφ του ΝΒΑ, οι Λος Άντζελες Λέικερς ήταν σε αναζήτηση προπονητή, ωστόσο αυτή λαμβάνει τέλος αφού ο… εκλεκτός βρέθηκε.

Ο λόγος για τον Τζέι Τζέι Ρέντικ, ο οποίος σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι θα είναι ο άνθρωπος που θα οδηγήσει τους «λιμνανθρώπους» στη νέα αγωνιστική περίοδο, αντικαθιστώντας τον Ντάρβιν Χαμ ύστερα από δύο σεζόν.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο Ρέντικ θα καθίσει σε πάγκο ομάδας ΝΒΑ, με τον Ρομπ Πελίνκα (GM της ομάδας) να του προσφέρει τη δουλειά σήμερα το πρωί, και έτσι θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετές συμβόλαιο με τις απολαβές του προς το παρόν να είναι άγνωστες.

Ο 39χρονος τεχνικός έχει ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση του τεχνικού του σταφ, θέλοντας να είναι περιτριγυρισμένος από εμπειρία. Σύμφωνα με τον «Βόι» ο Πελίνκα πιστεύει ότι έχει σύνδεση με τους παίκτες, ενώ εκτιμά και το μπασκετικό του IQ και επίσης θεωρεί πως με καλούς συνεργάτες δίπλα του μπορεί να βελτιωθεί πολύ.

ESPN Sources: JJ Redick has agreed on a four-year contract to become the next coach of the Los Angeles Lakers. Rob Pelinka offered job this morning and Redick’s started working on a staff to surround himself with experience. pic.twitter.com/G66eVFRALp

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 20, 2024