Σενάριο για Γιαννούλη και Άουγκσμπουργκ (pic)

Ο Δημήτρης Γιαννούλης κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά μετά την αποχώρηση του από τη Νόριτς και σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του γερμανικού Sky Sport είναι πιθανό η επομένη ποδοσφαιρική στέγη του να είναι στην Bundesliga.

Όπως μετέφερε, ο γνωστός δημοσιογράφος, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, η Άουγκσμπουργκ ενδιαφέρεται για την περίπτωση του διεθνή Έλληνα αριστερού μπακ, ο οποίος θέλει να συνεχίσει στην ομάδα της πρώτης κατηγορίας του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Όπως αναφέρεται ο 28χρονος αμυντικός έχει προσελκύσει ενδιαφέρον από ομάδες της Αγγλίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας, αλλά η Άουγκσμπουργκ τη δεδομένη στιγμή έχει τις περισσότερες πιθανότητες για να τον αποκτήσει. Σύμφωνα με τον Πλέτενμπεργγκ οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις, ωστόσο ακόμα δεν έχει υπάρξει συμφωνία.

Θυμίζουμε πως ο Δημήτρης Γιαννούλης βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα τόσο της ΑΕΚ, όσο και του Παναθηναϊκού. Ο διεθνής άσος όμως φαίνεται πως έχει ως προτεραιότητά του το εξωτερικό.

⚪️🟢🔴 Excl. | Dimitrios Giannoulis could join @FCAugsburg as the 28 y/o left-back is keen on the move!

He will leave Norwich as a free agent. Clubs from England, Italy and Greece want him. But Augsburg with the best chances now.

Details to be clarified. @SkySportDE 🇬🇷 pic.twitter.com/BEf0tdry25

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 18, 2024