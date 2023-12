Live: «Συνεχίζονται οι μάχες» ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός – Εκρήξεις στη Λωρίδα, σειρήνες ηχούν στο Ισραήλ

Έληξε στις 07:00 το πρωί της Παρασκευής η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, χωρίς να ανακοινωθεί νέα παράταση παρά τις σχετικές αναφορές.

Λίγα λεπτά μετά τις 7 ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι επιστρέφει στις μάχες κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγορώντας το παλαιστινιακό κίνημα ότι παραβίασε την εκεχειρία πυροβολώντας σε ισραηλινό έδαφος.

Πυρά και εκρήξεις ακούγονται στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως αναχαιτίστηκε ρουκέτα που εκτοξεύθηκε από τη Λωρίδα.

Τριάντα Παλαιστίνιοι κρατούμενοι απελευθερώθηκαν από ισραηλινές φυλακές στην έβδομη ανταλλαγή, ενώ απελευθερώθηκαν και άλλοι ισραηλινοί όμηροι.

«Επιστρέψαμε στον πόλεμο», δήλωσε σύμφωνα με τη Haaretz, πολιτική πηγή στο Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοινώνει την επανέναρξη των αεροπορικών βομβαρδισμών.

Σε ανακοίνωσή του στο X, αναφέρει ότι «μαχητικά αεροσκάφη πλήττουν επί του παρόντος τρομοκρατικούς στόχους της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας».

Αυτόπτες μάρτυρες στην πόλη της Γάζας και στο βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας αναφέρουν ότι λαμβάνουν χώρα σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ παλαιστινίων μαχητών και ισραηλινών στρατιωτών, μεταδίδει το Al Jazeera.

Στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ισραηλινά τανκς βομβαρδίζουν επίσης κοντά στους προσφυγικούς καταυλισμούς Nuseirat και Bureij.

Hamas violated the operational pause, and in addition, fired toward Israeli territory.

The IDF has resumed combat against the Hamas terrorist organization in Gaza. pic.twitter.com/gVRpctD79R

— Israel Defense Forces (@IDF) December 1, 2023