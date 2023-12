Πόλεμος στη Γάζα: Μάνα μοιρολογεί για το μωρό της – «Γλυκό μου κορίτσι θα σου έκανα πάρτι γενεθλίων»

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας καταγράφονται και πάλι στη Γάζα μετά από τους νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς μετά τη λήξη της εκεχειρίας που διήρκεσε για επτά ημέρες.

Τραγική φιγούρα μια μητέρα που μοιρολογεί για τον άδικο χαμό του παιδιού της, λέγοντας: «Πίστεψε με, γλυκό μου κορίτσι, θα σου έκανα πάρτι γενεθλίων».

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο που μεταδίδει το Quds News Network:

Συνεχίζονται οι επιθέσεις σε αμάχους. Τουλάχιστον 54 είναι οι νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους στη Λωρίδα και όπως αναφέρει το Al Jazeera. Ο απολογισμός περιλαμβάνει τουλάχιστον 15 ανθρώπους που σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις σε σπίτια στη συνοικία Σουτζάγια.

Ο Τζέιμς Έλντερ, εκπρόσωπος της UNICEF, καταγγέλλει ότι το Ισραήλ χτύπησε στα 50 μέτρα μακριά από το μεγαλύτερο εν λειτουργία νοσοκομείο στη Γάζα. «Έχει η ανθρωπότητα εγκαταλείψει τα παιδιά στη Γάζα;», αναρωτιέται ο Έλντερ.

Ceasefire over in #Gaza. Attacks v near this hospital. Bombing consistent. Has humanity given up on the children of Gaza?! 😔 pic.twitter.com/dsyvQeBEWx

— James Elder (@1james_elder) December 1, 2023