Το Ισραήλ «σφυροκοπά» ξανά τη Γάζα – Εικόνες σοκ μετά την επανέναρξη βομβαρδισμών

Τα μαχητικά του Ισραήλ σφυροκοπούν βόρεια και νότια Γάζα μετά τη λήξη της εκεχειρίας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τη στιγμή που ο ισραηλινός στρατός ξανάρχισε τις επιθέσεις του στη Λωρίδα:

Η επταήμερη παύση, η οποία ξεκίνησε στις 24 Νοεμβρίου και παρατάθηκε δύο φορές, επέτρεψε την ανταλλαγή δεκάδων ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα για εκατοντάδες Παλαιστίνιους αιχμαλώτους και διευκόλυνε την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στην κατεστραμμένη παράκτια λωρίδα.

Το ισραηλινό i24NEWS μεταδίδει βίντεο μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό στη Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα.

BREAKING: Israeli fighter jets bomb several locations in the town of Al-Qarara, east of Khan Yunis.#GazaGenocide pic.twitter.com/dMiq37Rtms

— Quds News Network (@QudsNen) December 1, 2023