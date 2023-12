Ισραήλ: Ο πρόεδρος Χέρζογκ συναντήθηκε με τον Μοχάμεντ αλ Ναχιάν των ΗΑΕ με θέμα τους ομήρους

Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρζογκ συναντήθηκε με τον ομόλογό του από τα Εμιράτα στο περιθώριο των συνομιλιών του ΟΗΕ για το κλίμα την Πέμπτη, στο πλαίσιο μιας διπλωματικής προσπάθειας για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Η επίσκεψη του Ισραηλινού προέδρου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμπίπτει με την παράταση κατά μία ημέρα της εκεχειρίας, που προβλέπει την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα την απελευθέρωση παλαιστίνιων κρατουμένων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, ο Χέρζογκ υπογράμμισε «την ανάγκη να δράσουμε με κάθε δυνατό τρόπο για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται αιχμάλωτοι από τη δολοφονική τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς», αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου του.

Ο ίδιος «απηύθυνε έκκληση» στον ομόλογό του από τα Εμιράτα «να χρησιμοποιήσει όλο το πολιτικό του βάρος για να προωθήσει και να επιταχύνει την επιστροφή των ομήρων στην πατρίδα τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σε μια ξεχωριστή δήλωση στο X, πρώην Twitter, ο Χέρζογκ είπε ότι θα πραγματοποιήσει «μια σειρά διπλωματικών συναντήσεων» στο Ντουμπάι για να πιέσει για την απελευθέρωση των ομήρων.

Περισσότεροι από 140 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων πρόκειται να μιλήσουν στην COP28 την Παρασκευή και το Σάββατο, συμπεριλαμβανομένου του Χέρζογκ, ο οποίος έχει προγραμματιστεί να εκφωνήσει τρίλεπτη ομιλία την Παρασκευή.

As part of Israel’s ongoing efforts to see the release and return home of the hostages, I held an important meeting with the President of the United Arab Emirates, HH Sheikh @MohamedBinZayed. I thank him for the warm welcome here in Dubai as part of the UN Climate Conference.… pic.twitter.com/lNWit1Nt19

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) November 30, 2023