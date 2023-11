Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε άλλους 6 ομήρους, 8 συνολικά Ισραηλινοί απελευθερώθηκαν

Άλλοι έξι Ισραηλινοί που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, απελευθερώθηκαν απόψε και παραδόθηκαν στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, ανακοίνωσαν πριν από λίγο οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Ως εκ τούτου, ο αριθμός των απελευθερωθέντων ομήρων ανέρχεται σε οκτώ σήμερα, αφού νωρίτερα είχαν αφεθεί ελεύθερες μια 21χρονη και μια 40χρονη.

Από την Παρασκευή, κάθε απόγευμα απελευθερώνονται τουλάχιστον 10 ισραηλινοί όμηροι – γυναίκες και παιδιά – σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση τριπλάσιου αριθμού παλαιστινίων κρατουμένων.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα οι έξι όμηροι αναγνωρίζονται ως Μπιλάλ και Αΐσα Ζιγιάντνε, Λάνα Γκριτζέβσκι, Νίλι Μάργκαλιτ, Σάνι Γκόρεν και Σαπίρ Κοέν, μετά την απελευθέρωση των Αμίτ Σουσάνα και Μία Σεμ νωρίτερα.

