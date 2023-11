Γάζα: Η Χαμάς ελευθέρωσε 14 ομήρους – Επίκειται η αποφυλάκιση 30 Παλαιστινίων

Η Χαμάς ελευθέρωσε απόψε 14 ομήρους τους οποίους παρέδωσε στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (φωτογραφία, επάνω, από Reuters TV), επιβεβαίωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ανταλλαγή κρατουμένων, η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας ελευθέρωσε 10 ισραηλινούς ομήρους, συμπεριλαμβανομένων πέντε εφήβων.

Ο Μάτζιντ αλ Ανσάρι, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, διευκρίνισε πως τέσσερις εξ αυτών έχουν διπλή υπηκοότητα: τρεις με γερμανική, ένας με ολλανδική και ένας με αμερικανική.

Οπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, επίκειται η αποφυλάκιση 30 Παλαιστινίων: 14 γυναικών και 16 ανηλίκων.

In accordance with the terms of the 6th day of the humanitarian pause agreement, 30 Palestinians, will be released today in exchange for the release of 10 hostages in Gaza. In addition, to 2 Russian citizens & 4 Thai citizens outside the framework of the agreement were handed…

— د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 29, 2023