Γάζα: Ανησυχία για επικεφαλής Ιατρικού Κέντρου στη Γάζα – Τον συνέλαβαν Ισραηλινοί και αγνοείται 10 μέρες

Έντονη ανησυχία υπάρχει για τον επικεφαλής του Ιατρικού Κέντρου Επειγόντων Περιστατικών του Χαν Γιουνίς στη Λωρίδα της Γάζας, Αουνί Χατάμπ, ο οποίος συνελήφθη από τις ισραηλινές δυνάμεις πριν από 10 ημέρες και έκτοτε η τύχη του είναι άγνωστη.

Σύμφωνα με την οργάνωση της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου (PRCS), ο Χατάμπ συνελήφθη όταν μια ιατρική αυτοκινητοπομπή μετέφερε τραυματίες ασθενείς από το νοσοκομείο Αλ Σίφα της πόλης της Γάζας προς τα νότια του θύλακα.

Όπως αναφέρει η οργάνωση, συνελήφθη από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής μαζί με τον επικεφαλής του νοσοκομείου Αλ Σίφα και δύο άλλους ιατρούς στις 22 Νοεμβρίου.

🚨PRCS is deeply worried about Awni Khattab, our colleague the head of Khan Younis Emergency Medical Center, #Gaza. Israeli forces arrested him 10 days ago and now his whereabouts are unknown. #notatarget ❌#ihl #humanrightsviolations pic.twitter.com/yjGaZOFAeH

— PRCS (@PalestineRCS) December 1, 2023