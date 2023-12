Γάζα: «Δεν υπάρχει ασφαλές μέρος» – Τρομακτική η κατάσταση μετά την επανέναρξη των ισραηλινών βομβαρδισμών

Τρομακτική είναι η κατάσταση στη Γάζα, καθώς μετά την κατάρρευση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) έχουν ξεκινήσει σφοδρούς βομβαρδισμούς σε όλη τη Λωρίδα τόσο και στο κεντρικό και νότιο τμήμα, όπου εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι που εκτοπίστηκαν από το βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα έχουν βρει καταφύγιο.

Οι επιθέσεις του Ισραήλ μετά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων και τη διακοπή της κατάπαυσης του πυρός την Παρασκευή έχουν ως στόχο τόσο το βόρειο όσο και το νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα με τον Ταρέκ Αμπού Αζούμ του Al Jazeera, σε ρεπορτάζ από το Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα, να περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί, η οποία όπως είπε είναι «πραγματικά τρομακτική».

#BREAKING| Israeli fighter jets continue to strike civilian areas with a brutal fire belt in Khan Yunis in the south of #Gaza. pic.twitter.com/znvq9mDG3f

— Quds News Network (@QudsNen) December 1, 2023