ΟΗΕ: Κραυγή αγωνίας για τη Γάζα – «Οι Παλαιστίνιοι ζουν περιτριγυρισμένοι από ασθένειες και θάνατο»

Την αγωνία του για την κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα μετά την κατάρρευση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, εξέφρασε ο υπεύθυνος των ανθρωπιστικών ζητημάτων και συντονιστής αρωγής έκτακτης ανάγκης του ΟΗΕ, Μάρτιν Γκρίφιθς.

Ο Γκρίφιθς σε δήλωσή του εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός πως «σχεδόν δύο μήνες μετά τις μάχες, τα παιδιά, οι γυναίκες και οι άνδρες της Γάζας είναι όλοι τρομοκρατημένοι. Δεν έχουν πουθενά ασφαλές μέρος να πάνε και πολύ λίγα για να επιβιώσουν. Ζουν περιτριγυρισμένοι από ασθένειες, καταστροφή και θάνατο».

Όπως σημείωσε οι επτά ημέρες της κατάπαυσης του πυρός έδειξαν τι συμβαίνει όταν τα όπλα σιωπούν, ενώ η σημερινή ημέρα με περισσότερους από 100 νεκρούς είναι μια συγκλονιστική υπενθύμιση του τι συμβαίνει όταν δεν σιωπούν.

Almost two months into the fighting, the children, women and men of #Gaza are all terrified. They have nowhere safe to go and very little to survive on. They live surrounded by disease, destruction and death.

My statement on the end of the pause. https://t.co/zT56NnqbLy pic.twitter.com/zZeldeKwmp

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) December 1, 2023