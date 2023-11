ΟΗΕ: Ο Αντόνιο Γκουτέρες αποκάλεσε «Αχτίδα ελπίδας και ανθρωπιάς» την παράταση της εκεχειρίας στη Γάζα.

Η παράταση της εκεχειρίας στη Γάζα για δύο ημέρες είναι «μια αχτίδα ελπίδας και ανθρωπιάς, έστω και αν δεν επαρκεί προκειμένου να προωθηθεί η αναγκαία βοήθεια στους κατοίκους του θύλακα που την χρειάζονται», δήλωσε απόψε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

«Είναι μια αχτίδα ελπίδας και ανθρωπιάς εν μέσω του ζόφου και του πολέμου και ελπίζω ότι θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε (τις παραδόσεις) ανθρωπιστικής βοήθειας στους κατοίκους της Γάζας που υποφέρουν τόσο, γνωρίζοντας ότι, ακόμη και με αυτόν τον πρόσθετο χρόνο, θα είναι αδύνατον να ικανοποιήσουμε όλες τις τεράστιες ανάγκες του πληθυσμού», είπε ο Αντόνιο Γκουτέρες μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ο Γκουτέρες εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα μπορούσε να ανοίξει άλλο ένα μεθοριακό πέρασμα, ώστε να προωθηθεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Ουσιαστικά η πίεση ασκείται προς την κατεύθυνση της επαρκούς ανθρωπιστική βοήθειας για τους κατοίκους της Γάζας.

Χθες, η ανθρωπιστική βοήθεια από την Υπηρεσία Έργων και Αρωγής για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή ή UNWRA, ανακοίνωσε πως παραδόθηκε πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια στην βόρεια Γάζα. Περιελάμβανε ξηρά τροφή, σκηνές, νερό και έκτακτες ιατρικές προμήθειες. Σημειολογικά ήταν η πρώτη αποστολή καθαρού νερού στην βόρεια Γάζα από την έναρξη του πολέμου.

Yesterday, our aid convoys reached areas in the north of 📍#GazaStrip @UN agencies & @PalestineRCS delivered ready-to-eat food, tents, water & urgent medical supplies.

This was the first delivery of clean water that reached people sheltering in the north since the war began. pic.twitter.com/mTURaddjFH

— UNRWA (@UNRWA) November 27, 2023