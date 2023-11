Ισραήλ – Χαμάς: Συνεχίζεται η εκεχειρία – Έγινε η έκτη ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι η εκεχειρία στη Γάζα που έληγε στις 07:00 το πρωί της Πέμπτης θα συνεχιστεί αφού σε εξέλιξη είναι οι συνομιλίες για περισσότερες απελευθερώσεις ομήρων και κρατουμένων. Την είδηση επιβεβαίωσε και η Χαμάς.

Την Τετάρτη προς Πέμπτη με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η έκτη ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων.

Συνεχίζονται οι επιδρομές του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι ο στρατός του είναι έτοιμος να συνεχίσει την επίθεση στη Γάζα, ενώ οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ έδωσαν οδηγία στους μαχητές τους να προετοιμάζονται για νέες συγκρούσεις αν δεν παραταθεί η εκεχειρία.

Στο Τελ Αβίβ βρίσκεται ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, ενώ αναμένεται να επισκεφθεί και τη Δυτική Όχθη.

07:20 Μια σύντομη σύνοψη των τελευταίων εξελίξεων

Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφωνούν να παρατείνουν την προσωρινή εκεχειρία κατά μία επιπλέον ημέρα

Οι ισραηλινές δυνάμεις περικύκλωσαν το νοσοκομείο Thabet Thabet στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπως αναφέρει το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa

Ένας 21χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις έξω από τη φυλακή Οφέρ, σύμφωνα με παλαιστινιακά ΜΜΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν βρίσκεται στο Ισραήλ, ενώ αναμένεται να επισκεφθεί και τη Δυτική Όχθη

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε στον Τζο Μπάιντεν ότι η στρατιωτική επιχείρηση στη νότια Γάζα είναι «απαραίτητη»

07:13 Και η Χαμάς επιβεβαίωσε την παράταση της εκεχειρίας

Η Χαμάς ανακοίνωσε πως συμφώνησε να παραταθεί, για έβδομη ημέρα, η εκεχειρία με τον στρατό του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας που εφαρμόζεται από την Παρασκευή.

#BREAKING: Both Hamas and Israel agree to extend truce for one more day in Gaza as urgent negotiations continue pic.twitter.com/XKmIYZufVp — TRT World (@trtworld) November 30, 2023

07:08 Ο ισραηλινός υπουργός Υγείας καταγγέλλει τη συμπεριφορά του Ερυθρού Σταυρού στο θέμα των ομήρων

Ο ισραηλινός υπουργός Υγείας Ουριέλ Μπούσο επικρίνει την οργάνωση του Ερυθρού Σταυρού, η οποία χειρίζεται τη μεταφορά των απελευθερωμένων ομήρων από τη Γάζα στο Ισραήλ μέσω Αιγύπτου, για την έλλειψη προσπάθειάς της να εξασφαλίσει πρόσβαση στους ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς και να αποκτήσει πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Σε μια ανάρτηση του κατά τη διάρκεια της νύχτας στα εβραϊκά στο Χ, ο Μπούσο αναφέρει ότι η οργάνωση «αρνείται και αμελεί με πλήρη αναισθησία να μεταφέρει και να διαθέσει πληροφορίες στο Magen David Adom σχετικά με την ασφάλεια των ομήρων».

Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με καθαρή φωνή, η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση που έσφαξε και απήγαγε παιδιά γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους… Χρειαζόμαστε μια οργάνωση που θα προστατεύσει και θα δώσει ελπίδα στις οικογένειες των ομήρων και θα παρέχει ιατρικές πληροφορίες. Οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά είναι αποδοχή και υποστήριξη της τρομοκρατίας», έγραψε ο ίδιος.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

לא די בכך שארגון הצלב האדום מתהדר בנוצות לא לו במתווה שחרורם של החטופים משבי החמאס, כעת הוא גם מסרב ומתעלם בחוסר רגישות מוחלט מלהעביר ולהנגיש מידע למד»א באשר לשלומם של השבויים, הגיע הזמן לדבר בקול ברור, חמאס הוא ארגון טרור שטבח וחטף ילדים נשים וקשישים.מולו צריך ארגון שיגנה ויתן… — Uriel Busso-אוריאל בוסו (@BussoUriel) November 29, 2023

06:59 Την είδηση για τη συνέχιση της εκεχειρίας επιβεβαιώνουν τα διεθνή Μέσα

Όλα τα διεθνή ΜΜΕ αναφέρονται στη συνέχιση της εκεχειρίας μετά από την ανακοίνωση των IDF.

Το ίδιο κάνουν και τα ισραηλινά Μέσα, όπως οι Times of Israel.

Live update: IDF: Truce to continue amid efforts to extend, free more hostages https://t.co/yHjVDMRLXs . Click to read ⬇️ — TOI ALERTS (@TOIAlerts) November 30, 2023

06:49 IDF: Συνεχίζεται η εκεχειρία

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι η εκεχειρία θα συνεχιστεί.

Σε ανάρτησή τους στο X οι IDF σημειώνουν ότι: «Υπό το πρίσμα των προσπαθειών των διαμεσολαβητών να συνεχιστεί η διαδικασία απελευθέρωσης των απαχθέντων και με την επιφύλαξη των όρων της συμφωνίας, η εκεχειρία θα συνεχιστεί».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

לאור מאמצי המתווכים להמשך תהליך שחרור החטופים ובכפוף לתנאי ההסכם, ההפוגה תמשך — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 30, 2023

06:45 Al Jazeera: Αισιόδοξοι οι μεσολαβητές ότι η εκεχειρία στη Γάζα θα κρατήσει

Ο Ιμράν Χαν του Al Jazeera σημειώνει σε ανταπόκρισή του από την Ανατολική Ιερουσαλήμ ότι εκτός Ισραήλ υπάρχει η αίσθηση ότι θα υπάρξει παράταση της εκεχειρίας, αν και αυτό δεν ισχύει στον ίδιο βαθμό εντός Ισραήλ.

Ο ανταποκριτής του αραβικού Μέσου μεταδίδει και αυτός την πληροφορία ότι το Ισραήλ αρνήθηκε τον κατάλογο απελευθέρωσης ομήρων που πρότεινε η Χαμάς για την Πέμπτη, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά.

Αυτό που αναρωτιούνται και τα ισραηλινά ΜΜΕ είναι τι λάθος υπάρχει με αυτή τη λίστα και το Τελ Αβίβ την απέρριψε.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Al Jazeera, υπάρχει ένας άγραφος κανόνας ότι όταν ένας κορυφαίος Αμερικανός Αξιωματούχος βρίσκεται στο Ισραήλ, όπως ο Άντονι Μπλίνκεν σε αυτή την περίπτωση, δεν καταγράφεται κάποια σημαντική εξέλιξη, πολιτική ή στρατιωτική.

Ωστόσο, σε λίγη ώρα θα αποδειχθεί αν θα σπάσει αυτός ο κανόνας και το Ισραήλ θα ξαναρχίσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα.

06:37 Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες από τις περιπολίες τους στη Γάζα

Λίγη ώρα πριν λήξει και επίσημα η εκεχειρία, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες από τις περιπολίες τους στη Γάζα.

כוחות צה״ל ברצועת עזה pic.twitter.com/6ZH032GwF9 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 30, 2023

06:29 Διαδηλωτές στις Φιλιππίνες ζητούν μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Νέα διαδήλωση έγινε στις Φιλιππίνες με αίτημα τη μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Δείτε φωτογραφίες:

Members of The Network Opposed to War (No to War) held a protest action in observance of Bonifacio Day at Metro Colon in Cebu City on November 30, 2023.The group calls for permanent ceasefire and a stop to genocide in Gaza and demands for higher wages for workers.@rapplerdotcom pic.twitter.com/WQfeFR5wQE — Jacq Hernandez (@JacqHernandezph) November 30, 2023

06:20 Η Χαμάς λέει ότι το Ισραήλ αρνήθηκε την πρόταση για τη λίστα ομήρων και για την επέκταση της εκεχειρίας

Η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ απέρριψε πρόταση που τού υπέβαλε να απελευθερώσει επτά γυναίκες και παιδιά που έχει στα χέρια του και να τού παραδοθούν τα πτώματα άλλων τριών ομήρων που έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς, προκειμένου να παραταθεί για ακόμη μια ημέρα η ανακωχή σε ισχύ από την Παρασκευή.

Κι αυτό «παρότι επιβεβαιώσαμε διαμέσου των μεσολαβητών πως αυτή η ομάδα (ομήρων) αποτελείται από τους τελευταίους ομήρους που έχει το κίνημα (η Χαμάς) κι εμπίπτουν στη συμφωνημένη κατηγορία» ομήρων προς απελευθέρωση, τονίζει ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

Οι αρχές του Ισραήλ δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής.

Αν δεν υπάρξει ανανέωσή της, η εκεχειρία θα τερματιστεί στις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Live update: Hamas says Israel rejected offer for 7 more women and children, bodies of 3 Israelis https://t.co/Vxx8SInwze . Click to read ⬇️ — TOI ALERTS (@TOIAlerts) November 30, 2023

06:15 Ώρες αγωνίας, θα παραταθεί ή όχι η εκεχειρία;

Καλημέρα σας, μαζί θα παρακολουθήσουμε και σήμερα τις εξελίξεις σε Γάζα, Ισραήλ και Ισραήλ, με το μεγάλο ερώτημα που υπάρχει να είναι αν θα παραταθεί η εκεχειρία που λήγει στις 07:00 το πρωί της Πέμπτης.

