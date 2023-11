Ισραήλ: Ποιοί είναι οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που απελευθερώθηκαν; Με ποια αδικήματα κατηγορήθηκαν;

Η πλειοψηφία των 300 Παλαιστινίων που έχει καταχωρίσει το Ισραήλ για πιθανή απελευθέρωση είναι έφηβοι. Πολλοί έχουν πέσει θύματα βασανιστηρίων.

Σύμφωνα με τη λίστα, το 90% είναι 18 ετών ή νεότεροι, συμπεριλαμβανομένου ενός κοριτσιού 15 ετών. Σύμφωνα με τον ορισμό των Ηνωμένων Εθνών, θεωρούνται παιδιά.

Από τα άτομα ηλικίας 18 ετών και κάτω, πέντε είναι 14 ετών, έξι είναι 15 ετών, 37 είναι 16 ετών, 76 είναι 17 ετών και 146 είναι 18 ετών. Η λίστα περιελάμβανε επίσης 33 γυναίκες.

Οι περισσότεροι από τους εφήβους που απελευθερώθηκαν μέχρι στιγμής έχουν κατηγορηθεί ότι πέταξαν πέτρες ή βόμβες κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων με τις ισραηλινές δυνάμεις. Άλλα αδικήματα περιλαμβάνουν υποστήριξη της τρομοκρατίας, δηλαδή την παθητική υποστήριξη της τρομοκρατίας μέσα από σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμπρησμό και χειρισμό εκρηκτικών.

Σύμφωνα με στοιχεία από τα Ηνωμένα Έθνη, ένας στους πέντε Παλαιστίνιους θα κρατηθεί σε ισραηλινή φυλακή κάποια στιγμή στην ζωή του. Οι δίκες λαμβάνουν χώρα σε στρατοδικεία, σε ένα στρατιωτικό δικαστικό σύστημα το οποίο έχει ποσοστό καταδίκης άνω του 98%. Το ποσοστό είναι εντελώς εξωπραγματικό για οποιοδήποτε κράτος, ακόμα και για τα στρατοδικεία όλου του κόσμου!

Πολλοί από τον κατάλογο κρατούνται επί του παρόντος σε «διοικητική κράτηση», που σημαίνει ότι έχουν τεθεί υπό κράτηση χωρίς να γνωρίζουν ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν και χωρίς συνεχιζόμενη νομική διαδικασία. Αυτό επιτρέπει την επανειλημμένη παράταση της κράτησής τους για έως και έξι μήνες κάθε φορά χωρίς ερωτήσεις. Μέχρι πριν τις απελευθερώσεις 2.072 άτομα βρίσκονται υπό διοικητική κράτηση.

Βέβαια, άλλα παιδιά όπως συνέβη χθες, εκτελούνται με συνοπτικές διαδικασίες.

Two separate videos! Kids getting shot by IOF

9 YEAR old Palestinian boy at the entrance of his house, in Jenin

Another child, the same age, was shot by IOF in Jenin, a few feet away from his own home.

Where is Hamas in this footage?

Free Palestine. #IsraeliNewNazism pic.twitter.com/s0cgp7tH4P

— Ivan Pain 🇵🇸 (@EagleMMAPain) November 29, 2023