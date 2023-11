Ισραήλ: Δύο ακόμα ομήρους απελευθέρωσε η Χαμάς – Ποιες είναι

Δύο ακόμα ομήρους απελευθέρωσε η Χαμάς κι ενώ είναι σε εξέλιξη είναι οι συνομιλίες για περισσότερες απελευθερώσεις ομήρων και κρατουμένων με την Αίγυπτο και το Κατάρ να πιέζουν για παράταση της κατάπαυσης του πυρός.

Την Τετάρτη προς Πέμπτη με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η έκτη ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων.

Όπως ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) το απόγευμα της Πέμπτης, παραδόθηκαν από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό δύο όμηροι και πλέον βρίσκονται στο ισραηλινό έδαφος μετά από 55 ημέρες.

Εικόνες από τη Γάζα έδειξαν την παράδοση των δύο ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό και σύμφωνα με ισραηλινά μέσα πρόκειται για την 21χρονη Μία Σεμ και τη 40χρονη Αμίτ Σουσάνα.

Σύμφωνα με τη Haaretz, η 21χρονη Μία Σεμ, από το Σόχαμ, είχε απαχθεί από το μουσικό φεστιβάλ Supernova. Είναι καλλιτέχνης τατουάζ και έχει επίσης γαλλική υπηκοότητα.

Στις 7 Οκτωβρίου φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει από το πάρτι και τραυματίστηκε. Στη συνέχεια οι μαχητές της Χαμάς τη μετέφεραν ως όμηρο στη Λωρίδα της Γάζας. Η 21χρονη ήταν η πρώτη όμηρος που εμφανίστηκε σε βίντεο που γύρισε η Χαμάς στη Γάζα, στο οποίο φαίνεται να δέχεται ιατρική περίθαλψη. Η μητέρα της Κέρεν και οι αδελφές της περιμένουν την επιστροφή της.

«Με λένε Μία, είμαι είκοσι ενός ετών από το Σοχάμ. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Γάζα. Γύρισα νωρίς το πρωί του Σαββάτου από ένα πάρτι στο Σντερότ. Τραυματίστηκα σοβαρά στο χέρι. Με έφεραν στη Γάζα και με πήγαν στο νοσοκομείο εδώ. Με φρόντιζαν, μου παρείχαν φάρμακα. Ζητώ απλώς να με γυρίσετε πίσω στο σπίτι μου το συντομότερο δυνατό, στην οικογένειά μου, στους γονείς μου, στα αδέλφια μου. Σας παρακαλώ, βγάλτε με από εδώ το συντομότερο δυνατό», έλεγε χαρακτηριστικά η 21χρονη κοπέλα στο βίντεο που είχε ανέβει στις 16 Οκτωβρίου στο telegram.

Hamas releases its first footage of a hostage. The group says it is providing medical treatment to her. Though I think this is a poor attempt to show they are treating the hostages well. The hostage appears to be Israeli. pic.twitter.com/JDATGYenCr

— Joe Truzman (@JoeTruzman) October 16, 2023