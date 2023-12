Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης αποκαλύπτει ότι η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά ομήρους

Η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά 137 ομήρους από τις επιθέσεις του Οκτωβρίου, μαζί με άλλους τέσσερις που αγνοούνται πριν από τον πόλεμο αποκάλυψε σήμερα ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Έιλον Λεβί.

Στους ομήρους αυτούς συμπεριλαμβάνονται δύο παιδιά ηλικίας τεσσάρων και 10 μηνών, τα οποία, όπως ισχυρίζεται τώρα η Χαμάς, είναι νεκρά. Επιπλέον 117 άνδρες όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων των δύο παιδιών, καθώς και 20 γυναίκες. 126 όμηροι είναι Ισραηλινοί και άλλοι 11 είναι ξένοι υπήκοοι (οκτώ Ταϊλανδοί, ένας Νεπαλέζος, ένας Τανζανός και ένας Γάλλο – Μεξικανός).

Δέκα από τους ομήρους είναι 75 ετών και άνω. Σημειώνεται ότι υπάρχουν επτά αγνοούμενοι από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται ότι η Χαμάς απελευθέρωσε μέχρι στιγμής 110 ομήρους (86 Ισραηλινούς και 24 ξένους υπηκόους).

Νωρίτερα επιβεβαιώθηκαν οι θάνατοι δύο ομήρων της Χαμάς. Πρόκειται για τον Άριεχ Ζαλμάνοβιτς, κάτοικος του κιμπούτς Νιρ Οζ.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Ζαλμάνοβιτς ήταν από τους ιδρυτές του κιμπούτς και είχε απαχθεί από τους μαχητές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Πατέρας δύο παιδιών και παππούς πέντε παιδιών, ο Άριεχ ήταν άνθρωπος της γης σε όλη του τη ζωή, ο οποίος εργαζόταν στη γεωργία και τις καλλιέργειες – άνθρωπος του διαβάσματος με τεράστιες γνώσεις στην ιστορία και τη γη. Είθε η μνήμη του να είναι ευλογία», αναφέρουν οι αρχές του κιμπούτς.

Στα μέσα Νοεμβρίου η Χαμάς είχε αναρτήσει βίντεο με τον Ζαλμάνοβιτς, ο οποίος δεχόταν ιατρική περίθαλψη.

BREAKING: Hamas published this video claiming to show the 86-year-old Israeli hostage of Kibbutz Nir Oz, Aryeh Zalmanovich, in critical condition, then showing his dead body (blurred).

You can hear him saying “ I don’t feel good”. pic.twitter.com/ksUJGoK92g

— War Photography (@FelinEmmanuel1) November 17, 2023