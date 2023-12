Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Ο πατέρας όμηρος των παιδιών με τα κόκκινα μαλλιά ξέσπασε κατά του Νετανιάχου

Η Χαμάς δημοσίευσε ένα βίντεο με τον Γιαρντέν Μπιμπάς ο οποίος απήχθη από το κιμπούτς, Ναχάλ Οζ στη Λωρίδα της Γάζας να κατηγορεί τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς τα παιδιά του, τα «αδέρφια με τα κόκκινα μαλλιά», ο Αριέλ, 4 ετών και Κφιρ, 10 μηνών καθώς και η σύζυγός του Σίρι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των ανελέητων βομβαρδισμών του Ισραήλ.

Στο βίντεο ο Μπιμπάς κατηγορεί τον πρωθυπουργό του Ισραήλ ότι βομβάρδισε και σκότωσε τη γυναίκα του και τα παιδιά του.

«Νετανιάχου βομβάρδισες και σκότωσες τα παιδιά μου και τη σύζυγό μου, που ήταν τα πιο σημαντικά πρόσωπα για εμένα. Να τους φέρεις πίσω στο Ισραήλ για να θα ταφούν. Σε ικετεύω φέρε πίσω στην πατρίδα τη σύζυγό και τα παιδιά μου», φέρεται να λέει στο βίντεο δακρυσμένος και σε απόγνωση ο Μπιμπάς.

Message from settler detainee Yarden Bibas addressing Netanyahu; recently, Zionist airstrikes killed his wife and children. pic.twitter.com/CZ3uPMPQEj

Την Τετάρτη οι IDF ανακοίνωσαν ότι ενημέρωσαν την οικογένεια για την ανακοίνωση της Χαμάς, σύμφωνα με την οποία οι Σίρι, Αριέλ και Κφιρ σκοτώθηκαν ενώ κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας.

A message from the israeli captive “ yarden bibas” demanding Netanyahu to accept his dead wife’s and two kids bodies that got killed by the IOF airstrikes so they can be buried .

Knowing that Hamas asked to handover their bodies but “bibi” declined .

pic.twitter.com/LODHptFapy

