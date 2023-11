Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ λένε ότι σκοτώθηκαν τα «αδερφάκια με τα κόκκινα μαλλιά» – 10 μηνών το μικρότερο

Ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ισχυρίζονται ότι τα «αδέρφια με τα κόκκινα μαλλιά», που κρατούνταν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό.

Σύμφωνα με το Quds News Network, κανάλι στο Telegram που σχετίζεται με τη Χαμάς, τα τρία αδέρφια, η Σίρι Σίλβερμαν, ο Κφιρ και ο Άριελ Μπίμπας, όμηροι της Χαμάς, έχασαν τη ζωή τους μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό στη Λωρίδα της Γάζας.

BREAKING | The #Palestinian resistance faction, Al Qassam Brigades: We announce the killing of 3 #Israeli captives due to a previous #Israeli shelling on the #Gaza Strip. They are Shiri Silverman Beba, Kfir Bebas, Ariel Bebas. pic.twitter.com/YYwOpdM1V7

— Quds News Network (@QudsNen) November 29, 2023