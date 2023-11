Ερντογάν: Ο Νετανιάχου θα μείνει στην ιστορία ως ο χασάπης της Λωρίδας της Γάζας

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει την επιθετική του ρητορική κατά του Ισραήλ. Για άλλη μία φορά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Εθνοσυνέλευση, ο πρόεδρος της Τουρκίας βρήκε ευκαιρία να επιτεθεί στον Νετανιάχου χαρακτηρίζοντας τον ως «χασάπη της Γάζας».

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως «Το όνομα του Νετανιάχου έχει ήδη μείνει στην ιστορία ως ο «χασάπης της Γάζας», σημειώνοντας ότι «βλέπουμε τις ανταλλαγές κρατουμένων και τις ανθρωπιστικές εντάσεις ως μια θετική εξέλιξη όσον αφορά την ανάσχεση της αιματοχυσίας.»

#BREAKING Israeli Prime Minister Netanyahu committed one of ‘greatest atrocities’ of century, and went down in history as ‘butcher of Gaza’ says Turkish President Erdogan pic.twitter.com/avLbXpnwch

