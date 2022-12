Μια ακόμα φορά που ο διεθνής τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στο επίκεντρο για τις τοποθετήσεις του. Αυτή τη φορά τοποθετήθηκε επί του σύγχρονου φεμινισμού, προκαλώντας αντιδράσεις.

Διαβάστε επίσης: Αντιπαράθεση με άρωμα Μουντιάλ στο Κοινοβούλιο της Γκάνας

Η αρχή έγινε με το retweet του σε ένα σχόλιο του επιχειρηματία Iman Gadzhi.

«Ο σύγχρονος φεμινισμός διδάσκει τις γυναίκες να μισούν τους άντρες. Γυναίκες να μισούν εκείνες τις γυναίκες που είναι περήφανες που είναι γυναίκες. Και κάνει τους άντρες να ντρέπονται που είναι άντρες. Είναι πραγματικά κρίμα να βλέπεις κάτι που αρχικά ήταν τόσο αγνό να έχει μετατραπεί σε κάτι τόσο καρκινώδες».

Modern feminism teaches women to hate men. Women to hate women that are proud to be women.

And makes men ashamed to be men.

It’s a real shame to see something that was initially pure turn so cancerous.

— Iman Gadzhi (@GadzhiIman) March 8, 2022