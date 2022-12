Με ποδοσφαιρικούς όρους η πολιτική αντιπαράθεση για τον προϋπολογισμό στο Κοινοβούλιο της Γκάνας. Ο Χάρι Μαγκουάιρ κατορθώνει να πρωταγωνιστεί και εκτός Μουντιάλ.

Μπορεί ο Χάρι Μαγκουάιρ να δίνει τον καλύτερό του εαυτό στο Μουντιάλ με την εθνική Αγγλίας, αλλά τα καμώματά του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν περνούν απαρατήρητα για τους θαυμαστές της Premier League.

Αυτά ακριβώς ήταν που έκαναν τον Γκανέζο πολιτικό Ισαάκ Αντάνγκο να παρομοιάσει τον πολιτικό του αντίπαλο Μαχαμούντου Μπαούμια με τον Χάρι Μαγκουάιρ. Και όλα αυτά στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό της Γκάνας για το 2023.

They are discussing Harry Maguire in the Ghana parliamentpic.twitter.com/5E0bAj0UTS

— Troll Football (@TrollFootball) December 1, 2022