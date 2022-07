Την ελληνική ιθαγένεια απέκτησε τιμητικά ο Αμερικανός εθνομουσικολόγος Christopher C. King σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ηπειρώτικο μοιρολόι

Ο Christopher C. King έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Αθανάσιου Μπαλέρμπα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

O Christopher C. King γεννήθηκε και μεγάλωσε στην νοτιοδυτική Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών και σπούδασε φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Radford.

Διακεκριμένος εθνομουσικολόγος και βραβευμένος με Grammy παραγωγός, τα τελευταία δέκα χρόνια ο Christopher C. King αφιέρωσε την έρευνά του στο ελληνικό δημοτικό τραγούδι και ιδίως σε αυτό της Ηπείρου.

Το 2018 εξέδωσε το βιβλίο «Lament from Epirus: An Odyssey into Europe’s Old Surviving Folk Music», (Ηπειρώτικο Μοιρολόι: Οδοιπορικό στην αρχαιότερη δημώδη μουσική της Ευρώπης).

Το έργο του αποτελεί ταυτόχρονα ένα οδοιπορικό αλλά και μία συνοπτική ιστορία της περιοχής, μία ανθρωπολογική μελέτη των κατοίκων της. O Christopher C. King μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας.