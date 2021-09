Επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου στον χώρο έξω από τον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στο «Σημείο Μηδέν» της Νέας Υόρκης τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Στη συνέχεια, o ναός φωταγωγήθηκε για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια. «H Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Αμερικής μπορεί να είναι ευτυχής και πολύ υπερήφανη για την ολοκλήρωση του ιερού ναού, έναν εθνικό τόπο λατρείας για τον αμερικανικό λαό και τον Κόσμο» δήλωσε στο in.gr o Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.

Παράλληλα, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έστειλε μήνυμα ελπίδας. «Ο Άγιος Νικόλαος στέκεται μπροστά σας σήμερα για να πει στον κόσμο ότι το φως θα λάμπει πάντα μέσα στο σκοτάδι και το σκοτάδι δεν θα το νικήσει ποτέ! Η πίστη θα θριαμβεύει πάντα επί της αμφιβολίας. Η ελπίδα θα νικά πάντα την απόγνωση. Και η αγάπη θα νικά πάντα το μίσος» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως διαβεβαίωσε, με την ενθρόνισή του στην Αμερική, τον Ιούνιο του 2019, «δεν θα είναι πλέον μόνο μία ελληνορθόδοξη εκκλησία, αλλά θα γίνει ιερό εθνικό προσκύνημα για όλους τους Ορθοδόξους, για τον Ελληνισμό και προσκύνημα για όλο τον Αμερικανικό λαό».

Το νέο κτίσμα – κομψοτέχνημα, σχεδιασμένο από τον παγκοσμίου φήμης αρχιτέκτονα Σαντιάγο Καλατράβα, είναι τρεις φορές μεγαλύτερο από το προηγούμενο, ενώ διαθέτει ειδικό κέντρο όπου πιστοί άλλων θρησκειών και δογμάτων θα μπορούν να προσεύχονται και να τιμούν τη μνήμη αγαπημένων τους προσώπων που χάθηκαν στα τρομοκρατικά χτυπήματα.

Αντλώντας έμπνευση από τις βυζαντινές εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης, όπως την Αγία Σοφία, ο Ισπανός αρχιτέκτονας δημιούργησε ένα σχέδιο σαφώς του 21ου αιώνα, που ταυτόχρονα σέβεται τις παραδόσεις και τις λειτουργίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, και το οποίο συμβολίζει ότι το μίσος ξεπεράστηκε με την αγάπη, η βία με τη συγχώρεση και η απελπισία με το έλεος και τη συμπόνια.

«Είναι κάτι παραπάνω από μια απλή χριστιανική εκκλησία. Ένα σύμβολο καλής θέλησης για όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις τους. Η καταστροφή που συντελέστηκε την 11η Σεπτεμβρίου πήγαζε από το θρησκευτικό μίσος, το χειρότερο συναίσθημα για την ανθρωπότητα» δήλωσε στο in.gr ο πατήρ Αλεξ Καρλούτσος, γενικός αρχιερατικός επίτροπος της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής. «Ο Άγιος Νικόλαος ξαναγεννήθηκε μέσα από τα ερείπιά του για να εμπνεύσει τους πάντες για το καλό της ανθρωπότητας – χαρακτηριστικό της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης. Το εθνικό ιερό του Αγίου Νικολάου είναι έτοιμο να τους υποδεχτεί όλους με αγάπη και σεβασμό».

Shining bright up to the heavens, next to the 9/11 Tribute in Light, St. Nicholas Greek Orthodox Church and National Shrine is illuminated for the first time on the eve of the attacks. @NY1 pic.twitter.com/GO7OU8BX4e

— Alyssa Paolicelli (@APaolicelli17) September 11, 2021