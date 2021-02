Ξεκίνησε επίσημα σήμερα 23 Φεβρουαρίου τις εργασίες της η ομάδα Frontex Scrutiny Working Group (FSWG), η οποία θα εξετάσει τις καταγγελίες για παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την εμπλοκή της Frontex σε παράνομες επαναπροωθήσεις.

Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλάκης κατηγορείται για συμμετοχή σε παράνομες επαναπροωθήσεις.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης έχουν φέρει στο φως εκθέσεις σύμφωνα με τις οποίες η Frontex εμπλέκεται σε επιχειρήσεις επαναπροωθήσεων στα ελληνοτουρκικά θαλάσσια σύνορα, τονίζοντας ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα ύδατα της ΕΕ.

Τον Οκτώβριο ο Οργανισμός είχε διεξάγει εσωτερική έρευνα, με αφορμή τη διερεύνηση δύο περιστατικών κοντά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, με τον εκτελεστικό διευθυντή ωστόσο, Φαμπρίς Λετζέρι, να αρνείται την συμμετοχή της Frontex υποστηρίζοντας ότι «δεν έχουμε βρει αποδεικτικά στοιχεία» πως το προσωπικό του Οργανισμού έχει λάβει μέρος σε παράνομες δραστηριότητες.

Η Ομάδα θα διεξαγάγει έρευνες ώστε να συγκεντρώσει όλες τις σχετικές πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων που έχει εμπλακεί/ γνώριζε ή / και δεν ενήργησε η Frontex, καθώς και για τη διοίκηση της υπηρεσίας, για τη διαδικασία αναφοράς καταγγελιών και τη διαχείρισή τους.

Η ομάδα Frontex Scrutiny Working Group (FSWG) αποτελεί πρωτοβουλία των πολιτικών ομάδων της Αριστεράς, των Πρασίνων και των Φιλελεύθερων και έχει τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Σοσιαλδημοκρατών.

Η σύσταση της ομάδας σημαίνει ότι οι ευρωβουλευτές θα έχουν μόνιμη εντολή να διερευνήσουν όλες τις πτυχές της λειτουργίας της συνοριακής υπηρεσίας αλλά κυρίως, εάν συμμορφώνεται ή παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα.

«Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη όλων των πολιτικών ομάδων που μου ανέθεσαν να ηγηθώ αυτής της ερευνητικής ομάδας εργασίας. Είμαστε αποφασισμένοι η διαδικασία αυτή να καταλήξει σε σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα που τίθενται και να προτείνει πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση δήλωσε η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola.

Honoured to be tasked by all political Groups with leading the @Europarl_EN Group investigation into allegations surrounding @Frontex.

We are determined that this process will lead to clarity & confidence into how the EU’s external borders have been managed & what can improve. pic.twitter.com/8X31oC1vwb

— Roberta Metsola MEP (@RobertaMetsola) February 23, 2021