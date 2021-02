Απάνθρωπες συμπεριφορές και απόλυτη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων φαίνεται να υφίστανται πρόσφυγες –ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά- που επιχειρούν να περάσουν στα νησιά του Αιγαίου.

Καταγγελίες για βίαιες επαναπροωθήσεις προσφύγων πίσω στην Τουρκία βλέπουν συνεχώς το φως της δημοσιότητας, σε σημείο τέτοιο, που παρεμβαίνουν διεθνείς οργανισμοί, ζητώντας να μπει τέλος στον εφιάλτη χιλιάδων ανθρώπων.

Τα δημοσιεύματα για επαναπροωθήσεις προσφύγων στα ελληνοτουρκικά σύνορα, που όλο και πληθαίνουν, προκάλεσαν την παρέμβαση της Κομισιόν, η οποία διέταξε έρευνα εις βάρος της Frontex «για ανάρμοστη συμπεριφορά».

Επαναπροωθήσεις προσφύγων φαίνεται να καταγράφονται κυρίως σε δομές της βόρειας Ελλάδα.

Ωστόσο χτες μια καταγγελία για να επαπροώθηση προσφύγων, η οποία είχαν ήδη φτάσει και εισέλθει στα καμπ στα Μεγάλα Θέρμα, είδε το φως της δημοσιότητας.

Ομάδα 13 προσφύγων, με μικρά παιδιά, ενώ είχε φτάσει στη δομή, απομονώθηκε από άτομα –πιθανότατα αστυνομικούς που φυλούν το καμπ- με το πρόσχημα ότι θα υποβληθούν σε τεστ κοροναϊού.

Αντ’ αυτού όμως τους κλείδωσαν σε ένα κοντέινερ, τους επιτέθηκαν και τους έκλεψαν τα υπάρχοντα.

Ηχητικά ντοκουμέντα τα οποία δημοσίευσε η οργάνωση Aegean Boat Report, μαρτυρούν ότι η ομάδα προσφύγων είχε εισέλθει στο καμπ.

Στην «καραντίνα» στα Μεγάλα Θέρμα φιλοξενούνται συνολικά 29 πρόσφυγες, που σημαίνει πως υπάρχουν μαρτυρίες πως υπήρξε ομάδα προσφύγων που κατέφτασε στη δομή.

«Είμαστε στο καμπ, αλλά μας λένε πως θα μας πάνε για τεστ κοροναϊού» ακούγεται να στέλνουν στην ABR, ενώ φαίνεται πως ήρθε και τους παρέλαβε ένα βαν, όμως οι πρόσφυγες δεν γνώριζαν που θα τους πάνε. https://www.in.gr/wp-content/uploads/2021/02/whatsapp-audio-2021-02-18-at-12.20.06-6.ogg https://www.in.gr/wp-content/uploads/2021/02/whatsapp-audio-2021-02-18-at-12.20.06-5-1.ogg

Μιλώντας στο «Βήμα» ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, είχε χαρακτηρίσει τους «ισχυρισμούς για pushbacks» ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής «fake news» που προωθεί η Τουρκία, μέσω ορισμένων ΜΚΟ και δικτύων λαθρεμπόρων.

«Οι ως τώρα έρευνες από τη Frontex αλλά και το Λιμενικό Σώμα δεν έχουν επιβεβαιώσει καμία καταγγελία» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Σύμφωνα ωστόσο με την καταγγελία της ARB, οι 13 πρόσφυγες τοποθετήθηκαν με τη βία σε ταχύπλοο (RHIB) το οποίο, βάσει περιγραφών, φαίνεται να μοιάζει πολύ με εκείνα που χρησιμοποιεί το ΛΣ.

Σύμφωνα με την περιγραφή ήταν ένα γκρι ταχύπλοο με μπλε και λευκές ρίγες.

A boat carrying approx. 20 people in distress outside #Turkey contacted ABR for help.

They claim that a grey two-engine RIB with 5 men with black balaclavas stopped them deep inside #Greek waters, removed their engine and towed them back to Turkish waters. #Greece #refugeesGR pic.twitter.com/4qolwzfX3U

— Aegean Boat Report (@ABoatReport) February 18, 2021