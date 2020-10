Την προχειρότητα και τη βιασύνη, με την οποία ετοιμάστηκε ο τεράστιος καταυλισμός του Καρά Τεπέ, καταδεικνύουν οι εικόνες από τη πρώτη δυνατή βροχή που έπληξε τη Λέσβο.

Όπως φαίνεται και σε δημοσίευμα του in.gr, η «προσωρινή» δομή μετατράπηκε σε έναν απέραντο λασπότοπο, με αρκετές από τις σκηνές να πλημμυρίζουν.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, παραδέχεται κυνικά ότι τα προβλήματα που προκάλεσε η βροχή είναι «αυτονότητα», εφόσον ο καταυλισμός είναι προσωρινός.

Μάλιστα, το αρμόδιο υπουργείο προτιμά να μετατοπίσει τα προβλήματα στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ – η οποία εξάλλου δήλωσε την ανησυχία της για την τύχη των προσφύγων ενόψει του χειμώνα – υποστηρίζοντας ότι η Υ.Α. δεν έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της στη δομή και ότι ευθύνεται αυτή για τη χτεσινή εικόνα.

Με δήλωσή του, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, χαρακτήρισε αυτονόητα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο Καρά Τεπέ.

Όπως σημείωσε «η χθεσινή δυνατή και παρατεταμένη για πολλές ώρες βροχόπτωση αποτέλεσε την αιτία για: α) Τη συγκέντρωση λιμναζόντων υδάτων σε τρεις από τις 15 συνολικά οριοθετημένες περιοχές της δομής και β) Την πλημμύρα σε 80 από τις 1.100 σκηνές που υπάρχουν, σήμερα, εντός της δομής».

Ο υπουργός τόνισε πως «αυτονόητα μια προσωρινή δομή που κατασκευάστηκε σε λίγες ημέρες θα αντιμετωπίσει προβλήματα. Προβλήματα, όμως, τα οποία άμεσα αντιμετωπίζονται».

Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, «οι υπηρεσίες του υπουργείου που επιχειρούν στο πεδίο, σε συνεργασία με εθελοντές της Κοινωνίας των Πολιτών, έχουν ήδη προχωρήσει σε:

‘Αλλωστε, σημειώνεται, τα έργα διαχείμασης βρίσκονται σε εξέλιξη από την πρώτη στιγμή. Η αποτελεσματικότητα των πρώτων έργων υποδομής και προστασίας αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το συντριπτικό ποσοστό της δομής δεν επηρεάστηκε από την βροχόπτωση».

Ας σημειωθεί εδώ ότι «το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου κατέθεσε σχετικό Τεχνικό Δελτίο συνολικού ποσού 5.580.000 ευρώ στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί και άμεσα θα υλοποιηθούν τα έργα. Τα έργα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Σύμφωνα με τον κ. Μηταράκη, «μετά τον εμπρησμό στη Μόρια, η κυβέρνηση κλήθηκε να αντιμετωπίσει μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία και τη δημόσια ασφάλεια. Ανταποκρίθηκε σε ελάχιστο χρόνο, ενώ έργα υποδομής και προστασίας βρίσκονται σε εξέλιξη από την πρώτη στιγμή».

Και κατέληξε ο κ. Μηταράκης: «Οι χθεσινές ζημιές καταδεικνύουν την ανάγκη άμεσης υλοποίησης του έργου της νέας κλειστής/ελεγχόμενης δομής. Δομή που θα προσφέρει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, σύγχρονες εγκαταστάσεις και περισσότερη ασφάλεια».

Ένα μήνα μετά τις φωτιές στο ΚΥΤ Μόριας, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προειδοποιεί για την επιδείνωση των συνθηκών με την έλευση του χειμώνα ότι χρειάζεται επείγουσα δράση και βελτιώσεις για να αποφευχθεί η επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης για τους περίπου 7.800 πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που διαμένουν στη δομή έκτακτης ανάγκης στον Καρά Τεπέ.

«Οι ψυχρότερες καιρικές συνθήκες και η έλευση του χειμώνα θα δυσχεράνουν κι άλλο τις δύσκολες συνθήκες για τους ανθρώπους εκεί. Υπάρχουν κρίσιμες ελλείψεις σε θέματα αποστράγγισης, ύδρευσης, αποχέτευσης, υγιεινής και ιατρικών υπηρεσιών, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν χωρίς καθυστέρηση» τονίζει η ανακοίνωση.

