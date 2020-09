O θαλασσινός αέρας λυσσομανά, κλυδωνίζει τα συρματοπλέγματα και «κοπανάει» τα πανιά των σκηνών. Θα μπορούσε να είναι μια εικόνα από το διάσημο νησί του Αλκατράζ, την απροσπέλαστη φυλακή που βρίσκεται σε ένα νησί ανοιχτά του Σαν Φρανσίσκο. Είναι όμως απλά μια άλλη μέρα στη νέα «προσωρινή» δομή φιλοξενίας του Καρά Τεπέ στη Λέσβο.

Τις τελευταίες μέρες, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση του υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με πάνω από 9.000 πρόσφυγες και μετανάστες να εισέρχονται οικειοθελώς στο καμπ του Καρά Τεπέ.

Ο καταυλισμός που χτίστηκε σε χρόνο – ρεκόρ είναι από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη, ωστόσο σημαντικά ερωτήματα δημιουργούνται για τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων που βρίσκονται εκεί. Εξάλλου, στη Μόρια ζούσαν περίπου 12.000 άτομα, ενώ το Καρά Τεπέ είχε αρχικά ακουστεί ότι μπορεί να χωρέσει έως και 5.000 άτομα.

New camp in #Lesvos, where thousands of #Moria fire homeless are transferred, is alas nothing to boast about, judging from these photos I got from families now there. Most asylum seekers are unhappy with tents, food, water, hygiene. „This is no Life“ two families told me. pic.twitter.com/n2eXX1lQCk — Giorgos Christides (@g_christides) September 18, 2020

Καρά Τεπέ όπως Μόρια

Οι πρόσφυγες και οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι κατάφεραν για λίγη ώρα να εισέλθουν μέσα στη δομή, κάνουν λόγο για έναν καταυλισμό με σημαντικές ελλείψεις, με συνθήκες ζωής ίδιες με αυτές της Μόριας, με συνωστισμό και στριμωξίδι εν μέσω της πανδημίας του κοροναϊού.

Η ΜΚΟ «Refugee Support Aegean (RSA)» έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες που δείχνουν δεκάδες άτομα να είναι στοιβαγμένα σε μια σκηνή «χωρίς ντους, χωρίς αρκετό νερό και τουαλέτες» με το φόβο του Covid-19 να τους κυριεύει.

"We are 100 persons in one big tent. We have no shower, not enough water and toilets. Its not good to put so many people in a tent. We are so scared of #covid19", says an afghan #refugeegr who lives now in the new camp near #Karatepe #Lesvos pic.twitter.com/7rMxBOhhgj — RSA (@rspaegean) September 19, 2020

Μαρτυρίες κάνουν λόγο για διανομή φαγητού μόνο μια φορά την ημέρα, ενώ και το νερό είναι δυσεύρετο. Οι συνθήκες υγιεινής είναι ακόμα χειρότερες: παμβρώμικες τουαλέτες και άνδρες και γυναίκες να πλένονται σε κοινή θέα. Όλα θυμίζουν Μόρια.

#Refugeesgr take shower inside the new camp. "Conditions here are even worse than #Moria hotspot. No place to shower, toilets which are all dirty", says a refugee #Lesvos  pic.twitter.com/QuOhV7yITJ — RSA (@rspaegean) September 19, 2020

Όσοι δεν έχουν κοροναϊό μπορούν να βγουν εκτός της δομής από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ενώ το βράδυ πρέπει να γυρίσουν πίσω… στη φυλακή τους. Για να βγουν, όμως, έξω πρέπει να περιμένουν σε μια τεράστια ουρά για να δηλώσουν το όνομά τους.

From today on if people want to go out of the camp they have to register. This is the line now.#antireport #antireportlesvos #lesbos #Refugees #Refugeesgr pic.twitter.com/bHs1lTOb8Q — black racoon (@blackracoon16) September 21, 2020

Ακολουθεί μια άλλη ουρά: αυτή στο γειτονικό super market, το μόνο μέρος όπου οι πρόσφυγες μπορούν να πάρουν αξιόπιστα τροφή και νερό – πέρα από τη μια φορά την ημέρα που τους παρέχεται από τους υπεύθυνους του καταυλισμού.

Many people I’ve spoken to in new camp have said they only have food distributed once a day. Non COVID cases can leave from 8am-8pm. Most walk to the nearby LIDL to get food. The nearby LIDL has done v well from local refugee population… (1/2) pic.twitter.com/DQ7GWt6IvX — Katy Fallon (@katymfallon) September 21, 2020

Όσοι έχουν κοροναϊό αντιμετωπίζονται ως λεπροί

Όπως ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας ο Στέλιος Πέτσας, τα κρούσματα κοροναϊού στο Καρά Τεπέ ανέρχονται πλέον σε 243. Άρρωστοι και υγιείς πρόσφυγες αναγκάζονται να ζουν στις προαναφερθείσες συνθήκες υγειονομική – βόμβα.

Ωστόσο, σαν να μην έφτανε ήδη το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι τύποις φυλακισμένοι, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες με κοροναϊό αναγκάζονται να ζήσουν σε μια «διπλή» φυλακή. Όσοι είναι θετικοί στον ιό τοποθετούνται σε ένα συγκεκριμένο σημείο κοντά στην είσοδο του καταυλισμού, με ένα αγκαθωτό σύρμα να τους διαχωρίζει από τους υπόλοιπους.

People in the #Covid_19 section of the new camp next to #KaraTepe are placed behind barb wire in the entrance for quarantine. The picture is horrendous — #refugeesgr say they feel criminalized & excluded, like in a prison. Mostly families inside. pic.twitter.com/XQsJNuP9lh — Franziska Grillmeier (@f_grillmeier) September 19, 2020

Οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονται αποκλεισμένοι, σαν εγκληματίες. Και πέρα από αυτά, παρόλο που είναι άρρωστοι, παραμένουν εκτεθειμένοι στον άνεμο από τη θάλασσα και έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό και στις τουαλέτες.

In the new camp on #Lesbos, #refugeesgr who were tested #Covid_19 positive were placed behind barb wire in entrance of ex-shooting range, exposed to the wind + sea, families, men & women, while access to sanitary facilities & running water remain limited. pic.twitter.com/krkm8WZ1H6 — Franziska Grillmeier (@f_grillmeier) September 20, 2020

Βέβαια, ο αγκαθωτός φράκτης με σύρμα που περιτριγυρίζει ολόκληρο το αχανές καμπ θυμίζει σε όλους όσους ζουν εντός αυτού – είτε έχουν Covid είτε όχι – ότι μπορεί να ξέφυγαν από τη φυλακή της Μόριας αλλά το μέλλον τους επιφυλάσσει μόνο είτε περαιτέρω εγκλεισμό είτε απέλαση.

New temporary razor wire-fenced Lesvos island camp.. pic.twitter.com/FPJ49xFpon — Dr. Apostolos Veizis (@AVeizis) September 20, 2020

Κλείνει η παλιά δημοτική δομή του Καρά Τεπέ έως το τέλος του έτους

Ζοφερό είναι και το μέλλον και για κάποιους ελαφρώς πιο τυχερούς, οι οποίοι είχαν την τύχη να ζουν στη δημοτική δομή του Καρά Τεπέ, έναν καταυλισμό με άριστες συνθήκες που λειτουργούσε εδώ και πέντε χρόνια.

Οι 970 αιτούντες άσυλου που διέμεναν εκεί – οικογένειες και μέλη ευάλωτων ομάδων – θα πρέπει να αναζητήσουν αλλού στέγη, αφού η εν λόγω δομή θα κλείσει μέχρι το τέλος του έτους με εντολή Μηταράκη.

Αυτό δήλωσε χθες το βράδυ στην ιστοσελίδα «Στο Νησί» ο κ. Νότης Μηταράκης λίγο πριν αναχωρήσει από τη Μυτιλήνη έχοντας όπως σημείωσε «ολοκληρώσει το έργο της αντιμετώπισης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο της αντιμετώπισης της σοβαρής κρίσης που προκάλεσε η πυρκαγιά στον καταυλισμό της Μόριας».

Δεν διευκρινίστηκε τι θα απογίνουν οι 970 άνθρωποι που διαμένουν εκεί: ίσως μεταφερθούν και αυτοί στο νέο τεράστιο καμπ του Καρά Τεπέ ή ίσως καταλήξουν και αυτοί στην Πλατεία Βικτωρίας.

Έρευνα: Σχεδόν 80% των εκτοπισμένων είναι χωρίς δουλειά και εισόδημα

Την ίδια ώρα, αποκαρδιωτικά είναι τα στοιχεία για τους εκτοπισμένους σε όλο τον κόσμο, η οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν μείνει χωρίς δουλειά και εισοδήμα.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, σήμερα Δευτέρα, από έρευνα που πραγματοποίησε η ΜΚΟ «Νορβηγικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες» (ΝΣΠ), από την έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού μέχρι σήμερα έχουν υποστεί απώλεια στην εργασία ή το εισόδημά τους το 77% των ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί τα τελευταία χρόνια από τις χώρες τους λόγω αντίξοων κοινωνικών, πολιτικών ή βιοτικών συνθηκών.

Συγκεκριμένα, 79,5 εκατομμύρια άνθρωποι -πρωτοφανής αριθμός- σε παγκόσμια κλίμακα έχουν μεταναστεύσει παρά τη θέλησή τους σε άλλες χώρες, ως συνέπεια πολεμικών συγκρούσεων και πολιτικών διώξεων, ποσό που μεταφράζεται στο 1% του παγκόσμιου πληθυσμού, όπως μας πληροφορεί ο ΟΗΕ.

Τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν μετά από δημοσκόπηση που πραγματοποίησε το ΝΣΠ σε δείγμα 1.431 προσφύγων και εγχώριων μεταναστών από 14 χώρες, μεταξύ των οποίων το Αφγανιστάν, Κολομβία, Ιράκ, Κένυα, Λιβύη, Ουγκάντα, Μάλι και Βενεζουέλα.

Επιπλέον, το 70% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως αναγκάστηκαν να μειώσουν τα καθημερινά γεύματα της οικογένειάς τους, ενώ το 73% ότι είναι πολύ πιο πιθανό να μη στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο εξαιτίας οικονομικών δυσχερειών.

«Αναγκαζόμαστε να μαζεύουμε αποφάγια για να ταΐσουμε τα παιδιά μας, επειδή έχουν διπλασιαστεί οι τιμές των τροφίμων. Αν δεν πεθάνουμε από τον κοροναΐό σίγουρα θα πεθάνουμε από την πείνα», δηλώνει στην έρευνα η Shayista Gul, 60χρονη που διαμένει με άλλα 15 άτομα σε πρόχειρο κατάλυμα δύο δωματίων έξω από την Καμπούλ στο Αφγανιστάν.

Η πανδημία έχει πυροδοτήσει οικονομική κατάπτωση, επηρεάζοντας εντονότερα και δημιουργώντας δυσμενέστερες συνθήκες για τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των εγχώρια εκτοπισμένων, οδηγώντας τους σε «κατακόρυφη πτώση», σημειώνει το ΝΣΠ.

Η Τζαν Έγκελαντ, γενική γραμματέας της ΜΚΟ, τόνισε σε δήλωσή της πως «Ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας εξωθεί στην καταστροφή εκείνους που έχουν διωχθεί βίαια από τα σπίτια τους, οι οποίοι συχνά στερούνται πλήρη εργασιακά δικαιώματα και πρόσβαση σε κυβερνητικές υπηρεσίες».