Σε «Μακρόνησο των προσφύγων» μετατρέπεται η Λέσβος, όπου όπως όλα δείχνουν θα δημιουργηθεί νέος καταυλισμός με τις ευχές τόσο της κυβέρνησης όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τις φωνές κατοίκων και αιτούντων άσυλο που ζητούν το αντίθετο.

Αυτό τουλάχιστον άφησε να εννοηθεί και η Άνγκελα Μέρκελ σε σημερινή της ομιλία στο γερμανικό κοινοβούλιο, όπου έκανε λόγο για έναν πιλοτικό προσφυγικό καταυλισμό στη Λέσβο τον οποίο θα διαχειρίζεται σε μεγάλο βαθμό η ΕΕ.

Πολύ πιθανόν η νέα δομή να είναι η ήδη υπάρχουσα «προσωρινή» δομή στο Καρά Τεπέ, αν και υπάρχουν πληροφορίες ότι αναζητούνται και άλλες τοποθεσίες στη Λέσβο. Ενώ όμως οι πρόσφυγες πλέον έχουν εγκατασταθεί στο νέο τους «σπίτι» – που θυμίζει σε πολλά τη Μόρια – οι άλλες δομές του νησιού, όπου οι συνθήκες είναι σαφέστατα καλύτερες και πιο αξιοπρεπείς, κλείνουν.

Πρόκειται για τις δομές για ευάλωτους πρόσφυγες ΠΙΚΠΑ και της δημοτικής δομής του Καρά Τεπέ, οι οποίες θα κλείσουν μέχρι το τέλος του έτους. Περισσότερες από 160 ελληνικές και διεθνείς οργανώσεις, πανεπιστημιακοί και άλλοι φορείς απ’ όλη την Ευρώπη καλούν τις ελληνικές αρχές να ανακαλέσουν την απόφαση να τερματιστεί η λειτουργία τους.

Μιλώντας στο γερμανικό κοινοβούλιο, λίγες ώρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής, η Άνγκελα Μέρκελ αναφέρθηκε και τα πρόσφατα γεγονότα στον προσφυγικό καταυλισμό στη Μόρια.

Η Γερμανίδα καγκελάριος άσκησε κριτική στην Ελλάδα, ενώ αντίθετα έδωσε εύσημα (!) στην Τουρκία για τη διαχείριση του προσφυγικού λέγοντας ότι καταφέρνει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα κρατώντας εκατομμύρια ανθρώπους στη χώρα του.

Αντίθετα, όπως μεταδίδει η Deutsche Welle, για την Αθήνα επεσήμανε πως «τις τελευταίες ημέρες είδαμε φριχτές εικόνες σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των προσφύγων. Και όχι από την Τουρκία, θα ήθελα να το τονίσω, αλλά από τη Λέσβο, από ένα κράτος μέλος της ΕΕ».

Είναι σημαντικό, τόνισε, ότι στη Λέσβο θα δημιουργηθεί ένας πιλοτικός προσφυγικός καταυλισμός που θα τον διαχειρίζεται σε μεγάλο βαθμό η ΕΕ. Ενώ υποστήριξε την αναγκαιότητα της άμεσης αντίδρασης της Γερμανίας να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λέσβο, επεσήμανε ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν συνιστά τη βιώσιμη λύση του προβλήματος.

Το σχέδιο για νέα δομή στην Ελλάδα είχε γνωστοποιήσει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά την τηλεδιάσκεψη, που είχε με την Μέρκελ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 18 Σεπτεμβρίου.

Good bilateral with Chancellor #Merkel, current Council Chair, then joined by VTC by @kmitsotakis, on situation in Lesbos and recent achievements by Greek authorities. Explored further cooperation EU and Greece on possible pilot project on a reception and asylum center on Lesbos. pic.twitter.com/PWFfyrs1Dj

