Με το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης να μονιμοποιεί ουσιαστικά την παραμονή των προσφύγων στις χώρες υποδοχής, η κατάσταση στα ελληνικά νησιά (και όχι μόνο) μοιάζει ακόμα πιο δυσοίωνη την ώρα που χιλιάδες ψυχές στοιβάζονται σε μερικά τετραγωνικά, με μόνη άλλη «διέξοδο» την απέλαση.

Το «νέο Δουβλίνο» έχει ήδη δεχτεί τις επικρίσεις γνωστών ΜΚΟ και οργανώσεων, όπως η Διεθνής Αμνηστία, ενώ δέχθηκε σφοδρή κριτική και στο Ευρωκοινοβούλιο.

Πέρα όμως από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νησιά και χώρες, όπως η Ιταλία και η Μάλτα, το ίδιο το δράμα των προσφύγων έρχεται αντιμέτωπο με μια Ευρώπη που έχει την πόρτα κλειστή. Αυτό δεν αφορά μόνο σε όσους καταφτάνουν με βάρκες από τα τουρκικά παράλια, αλλά και στους ανθρώπους εκείνους που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη φρίκη του πολέμου της Λιβύης και καταντούν να ζουν πεινασμένοι σε πλοία ΜΚΟ εν μέσω της Μεσογείου ή απλά να επιστρέφονται στα κολαστήρια από τα οποία προσπαθούν να ξεφύγουν.

Για όλα τα παραπάνω, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προσφέρει μια ουσιαστική λύση, δείχνοντας ότι πίσω από τη μάσκα της αλληλεγγύης απέναντι στους πρόσφυγες και τις πληγείσες περιοχές βρίσκεται η μοχθηρή πραγματικότητα του συμφέροντος και της εκμετάλλευσης.

Έκκληση για επείγουσα βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των αιτούντων άσυλο στα νησιά του Αιγαίου, μεταξύ αυτών και στη νέα δομή της Λέσβου, απευθύνει με ανακοίνωσή της η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Ο διεθνής οργανισμός ζητάει να βρεθούν επαρκείς λύσεις για τους αιτούντες άσυλο, «οι οποίοι ζουν σε απαράδεκτες συνθήκες στα νησιά του Αιγαίου για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα».

«Τα γεγονότα στη Μόρια είναι μια ακόμα υπενθύμιση της ανάγκης που υπάρχει εδώ και πολύ καιρό για να αντιμετωπιστεί η επισφαλής κατάσταση για χιλιάδες ανθρώπους στα νησιά και να επιταχυνθεί η ασφαλής και οργανωμένη μεταφορά τους σε πιο κατάλληλες συνθήκες στέγασης στην ενδοχώρα», τονίζει ο αντιπρόσωπος του ύπατου αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, Φιλίπ Λεκλέρκ.

The events in #Moria are a wake-up call of the long-standing need to address the precarious situation for thousands of asylum seekers on the Greek islands and to accelerate their safe and orderly transfer to more appropriate accommodation on mainland. https://t.co/8tHzobGslg

— UNHCR Greece (@UNHCRGreece) September 24, 2020