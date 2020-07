Οι επισκέπτες του Πύργου του Άιφελ θα μπορούν και πάλι να απολαμβάνουν το ποτό τους, ακόμη και να χορεύουν, στο πρώτο επίπεδό του, το οποίο άνοιξε αυτή την εβδομάδα προσφέροντας την μαγευτική θέα του Παρισιού κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό.

Ο πύργος είχε κλείσει στα μέσα Μαρτίου εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού–το μεγαλύτερο διάστημα που παρέμεινε κλειστός μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο–αλλά άνοιξε και πάλι για το κοινό στις 25 Ιουνίου.

Το πρώτο επίπεδό του, το οποίο βρίσκεται σε ύψος 57 μέτρων από το έδαφος, διαθέτει μπαρ και θα μπορεί να φιλοξενεί 300 με 350 επισκέπτες κάθε Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα που θα υπάρχει ένας dj μέχρι τις 28 Αυγούστου, δήλωσε ο Πατρίκ Μπράνκο Ρουιβό, διευθυντής της εταιρείας διαχείρισης του Πύργου.

Ενώ όλοι οι επισκέπτες στον Πύργο υποχρεούνται να φοράνε μάσκες και να τηρούν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, ελάχιστοι ήταν εκείνοι που τις φορούσαν κατά την τελετή που διοργανώθηκε όταν το μνημείο άνοιξε και πάλι για το κοινό, στις 9 Ιουλίου.

Ο Πύργος του Άιφελ συνήθως συγκεντρώνει επτά εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο, το 75% εκ των οποίων είναι ξένοι τουρίστες. Αλλά με τους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, οι περισσότεροι επισκέπτες στο εγγύς μέλλον αναμένεται να προέρχονται από την Γαλλία.

