Ο Στέλιος Πέτσας ξεκαθάρισε σε συνέντευξή του ότι δεν τίθεται υπέρ της άρσης ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ που εμπεριέχονται στις δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δήλωσε ότι θα απέχει από την αυριανή ψηφοφορία.

Ο βουλευτής της ΝΔ μάλιστα έκανε λόγο «για έναν μεγάλο κατήφορο» που ανοίγει, κατά τον οποίο όλοι οι βουλευτές θα διώκονται για οποιοδήποτε θέμα με τρόπο πρωτοφανή.

«Ο κόσμος δεν θέλει σιωπηλούς βουλευτές, αλλά ανθρώπους που να εκφράζουν τη γνώμη τους με βάση τον όρκο που έχουν δώσει στο Σύνταγμα και να ψηφίζουν κατά συνείδηση», τόνισε χαρακτηριστικά ενώ υπεραμύνθηκε της γραμμής ότι η εξυπηρέτηση των πολιτών από τους βουλευτές εμπίπτει καθαρά στην «πολιτική τους δραστηριότητα».

Ο Στέλιος Πέτσας είχε δηλώσει ότι δεν θα υπερψήφιζε όλες τις αιτήσεις άρσης ασυλίας αλλά τώρα φαίνεται ότι επέλεξε έναν πιο «ασφαλή» δρόμο ανακοινώνοντας ότι θα απέχει

«Μετά την αναθεώρηση του 2019, το άρθρο 62 του Συντάγματος προβλέπει ακαταδίωκτο των βουλευτών μόνο για τα βουλευτικά τους καθήκοντα και την πολιτική τους δραστηριότητα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις υποχρεωτικά αίρεται η ασυλία. Αυτό το έχει κάνει αυτή η Βουλή, 97 άρσεις ασυλιών έχουν γίνει αυτήν την περίοδο. Εγώ θεωρώ ότι η αποστολή ενός μηνύματος που να ρωτά αν κάτι γίνεται – όπως έχει κάνει ο κ. Βαρτζόπουλος – ή αποστολή e-mail – όπως έχει κάνει ο κ. Μηταράκης – εμπίπτουν καθαρά στην πολιτική τους δραστηριότητα».

«Πρόχειρη» για τον Πέτσα η αξιολόγηση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Ευθυγραμμιζόμενος με τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο κ. Πέτσας στράφηκε εναντίον της ευρωπαϊκής εισαγγελίας λέγοντας ότι η αξιολόγηση που έκανε πριν στείλει τη δικογραφία στη Βουλή ήταν «ανεπαρκής» και «πρόχειρη».

Ο Στέλιος Πέτσας είχε δηλώσει πριν από λίγες ημέρες ότι δεν θα υπερψήφιζε όλες τις αιτήσεις άρσης ασυλίας, χωρίς να αναφέρει για ποιους βουλευτές, αλλά τώρα φαίνεται ότι επέλεξε έναν πιο «ασφαλή» δρόμο ανακοινώνοντας ότι θα απέχει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του in, το Μαξίμου έχει ασκήσει έντονες πιέσεις σε βουλευτές προκειμένου να μην περιορίσει τις αντιδράσεις ενόψει της αυριανής ψηφοφορίας την ώρα που οι γκρίνιες στην ΚΟ της ΝΔ δεν κρύβονται.

Οι πιέσεις φαίνεται να πιάνουν τόπο καθώς βουλευτές που σκέφτονταν αρχικά να ψηφίσουν κατά στις άρσεις ασυλίας προσανατολίζονται στην αποχή.

Η ανακοίνωση Πέτσα φαίνεται να επιβεβαιώνει αυτές τις πληροφορίες. Η δημόσια ωστόσο διαφωνία του με την κομματική γραμμή – έστω και άτυπη, καθώς ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι δεν τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας μετά και τις δημόσιες ενστάσεις – δείχνει ότι οι αντιδράσεις δεν είναι εύκολο να κρυφτούν κάτω από το χαλί πόσο μάλλον όταν η ΝΔ έχει μπροστά της συνέδριο.