Βουλή: Αύριο η ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – «Πυρά» αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης και Γεωργιάδη

Την Τετάρτη 22 Απριλίου θα διεξαχθεί στην Βουλή η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως ανέφερε στο MEGA, ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης θα υπερψηφίσει τις άρσεις ασυλίας στην Βουλή, καθώς οι ίδιοι οι «γαλάζιοι» βουλευτές το ζητούν για να «καθαρίσουν» το όνομά τους.

«Προφανώς και θα υπερψηφίσω τις άρσεις, γιατί πρώτα απ’ όλα το ζητούν οι ίδιοι οι βουλευτές και είναι λογικό, διότι θέλουν να τεθούν άμεσα ενώπιον του φυσικού τους δικαστή και να καθαρίσει η οποιαδήποτε υπόνοια ή οποιαδήποτε σκιά γύρω από το όνομά τους. Υπάρχει μια τοξικότητα και μια στοχοποίηση και θεωρώ ότι και οι ίδιοι οι βουλευτές βάλλονται ηθικά», ανέφερε.

Και προσέθεσε πως «έχουν δημιουργηθεί, θα έλεγα, κάποια πολύ ευαίσθητα αντανακλαστικά. Στο πρόσφατο παρελθόν και για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, έχουν γίνει επιθέσεις εναντίον συναδέλφων. Μας έχουν πει δολοφόνους, μας έχουν πει τα χίλια μύρια. Έχουμε ζήσει στο πετσί μας τεράστιες επιθέσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια».

«Η κυβέρνηση υπονομεύει την Δικαιοσύνη», λένε τα κόμματα

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της διαδικασίας που θα διεξαχθεί αύριο στην Βουλή, με την βουλευτή του κόμματος, Ευαγγελία Λιακούλη, να τονίζει ότι πρόκειται για δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και να σημειώνει χαρακτηριστικά: «Το να συνδέεται με τις άρσεις ασυλίας η αντιπολίτευση, εμένα με ξεπερνά. Δηλαδή, τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας, τις έκανε η αντιπολίτευση ή τις έκανε ένα κατηγορητήριο έτοιμο στην πραγματικότητα, δηλαδή τα προς έρευνα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας;».

«Το υλικό το οποίο έχει συλλέξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το έχει εκθέσει, θέλει περαιτέρω έρευνα», συμπλήρωσε ενώ, στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις επιθέσεις του Άδωνι Γεωργιάδη προς τον ευρωπαϊκό θεσμό, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «βόμβα στα θεμέλια του θεσμικού μας συστήματος και ευθεία επίθεση στη Δικαιοσύνη», καθώς αμφισβήτησε την αντικειμενικότητα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως.

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υπονομεύει την εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη με τέτοιες δηλώσεις και θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να καλύψει τους δικούς της βουλευτές χρησιμοποιώντας τις ψήφους της αντιπολίτευσης.

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ενταχθεί στο οργανόγραμμα της ελληνικής Δικαιοσύνης, άρα στη μία συνταγματική εξουσία. Άρα, η κυβέρνηση έχει άρει την εμπιστοσύνη της στην ελληνική Δικαιοσύνη. Αυτό κάνει με τις ευθείες παρεμβάσεις του κ. Γεωργιάδη. Ο κ. Γεωργιάδης, μάλιστα, εκβιάζει την κυρία Παπανδρέου, η οποία έχει ανανεώσει τη θητεία της, λέγοντας ότι υπάρχει ο έλεγχος από το Δικαστικό Συμβούλιο. Δεν ισχύει αυτό, αλλά γίνεται εκβιασμός», υπογράμμισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας.

«Έχουμε μια δεμένη υπόθεση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ζητά την άρση της ασυλίας 11 βουλευτών. Δεν προσκρούει στο άρθρο 86 του Συντάγματος. Ζητάει άρση ασυλίας, διότι έχει κάνει την έρευνα και έχουν προκύψει τυχόν ποινικές ευθύνες. Η Νέα Δημοκρατία θέλει με τον τρόπο της να καλύψει τους δικούς της και κρύβεται πίσω από την ψήφο της αντιπολίτευσης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, έχουν προκύψει αντιδράσεις για τον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιο Καββαδά, με το ΠΑΣΟΚ να τον κατηγορεί για παραβίαση του ασυμβίβαστου, καθώς φέρεται να διατηρούσε επιχείρηση εμπορίας ποτών ενώ ήταν εν ενεργεία αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας.