21.04.2026 | 14:48
Φωτιά σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας – Επιχειρεί ένα αεροσκάφος
Πρωτοποριακή θεραπεία στο χαρτοφυλάκιο της Boehringer Ingelheim θα παράγεται στην Ελλάδα
Υγεία 21 Απριλίου 2026, 16:12

Πρωτοποριακή θεραπεία στο χαρτοφυλάκιο της Boehringer Ingelheim θα παράγεται στην Ελλάδα

Η νέα επέκταση της παραγωγής της Boehringer Ingelheim στην Ελλάδα θα εμπεριέχει νεο καινοτόμο φάρμακο για την πνευμονική ίνωση– Η παραγωγή του φαρμάκου ξεκινά το 2027

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΡεπορτάζΆννα Παπαδομαρκάκη
Σημείο αναφοράς στην ευρωπαϊκή καινοτομία, που συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτονομίας του τομέα Υγείας στην Ευρώπη, αποτελεί για την Boehringer Ingelheim η ελληνική θυγατρική της.

Στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος 120 εκατ. ευρώ, η Boehringer Ingelheim Ελλάς συνεχίζει την επέκταση  των εγκαταστάσεων της  της στο Κορωπί. Η  νέα γραμμή παραγωγής θα καλύψει μεταξύ αλλων την παραγωγή του νέου φαρμάκου για την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση που πήρε έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων FDA το δεύτερο εξάμηνο του 2025

Πρόκειται για το narandomilast, για την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, νόσο για την οποία δεν έχει αναπτυχθεί νέο φάρμακο εδώ και μια δεκαετία. Η παραγωγή του στη χώρα μας, αποδεικνύει το σταθερό ενδιαφέρον της Boehringer Ingelheim για τη νόσο.

Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που επιλέγεται παραγωγική μονάδα διεθνούς φαρμακευτικού οίκου για την παραγωγή καινοτόμου φαρμάκου για σπάνια νόσο. Η παραγωγή θα ξεκινήσει από το 2027.

Την ίδια στιγμή η εταιρεία προωθεί  τη διενέργεια κλινικών μελετών στη χώρα μας συμβάλλοντας στην εισαγωγή της καινοτομίας και στη γρηγορότερη πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε νέες θεραπείες.

Ο χαρακτηρισμός από το FDA της νεας  θεραπειας ως πρωτοποριακής(Breakthrough Therapies), ενίσχυει τη θέση της εταιρείας ως πρωτοπόρου στην ανάπτυξη φαρμάκων που αλλάζουν τα δεδομένα

Ο διευθύνων σύμβουλος της Boehringer Ingelheim Ελλάς Δημήτρης Αναγνωστάκης

Η Boehringer Ingelheim στην έρευνα

H γερμανική φαρμακευτική, εστιάζοντας στην καινοτομία, επένδυσε το 2025 περίπου 6,4 δις. ευρώ, δηλαδή σχεδόν το 23% των καθαρών πωλήσεών της, για έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμάκων ανθρώπινης και ζωικής χρήσης.

Μόνο για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, η εταιρεία διέθεσε 5,8 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 27,4% των καθαρών πωλήσεων του τομέα ανθρώπινης υγείας.

Σε ερευνητικό στάδιο βρίσκονται πάνω από 50 νέα μόρια που αφορούν παθήσεις καρδιαγγειακών, νεφρικών και μεταβολικών νοσημάτων, ογκολογίας, του αναπνευστικού, της ανοσολογίας, της ψυχικής υγείας και της οφθαλμολογίας.

Τα φάρμακα παραγωγής της Boehringer Ingelheim έφτασαν πέρυσι σε 70 εκατ. ασθενείς, τον υψηλότερο αριθμό στην ιστορία της εταιρείας.

Πρωτοποριακές θεραπείες

Στη διάρκεια του 2025 η μητρική εταιρεία πέτυχε την έγκριση στις ΗΠΑ δύο πρωτοποριακών θεραπειών, μία για τον καρκίνο του πνεύμονα και άλλη μία για την πνευμονική ίνωση. Ο χαρακτηρισμός από το FDA των νέων αυτών θεραπειών ως πρωτοποριακών (Breakthrough Therapies), ενίσχυσαν τη θέση της εταιρείας ως πρωτοπόρου στην ανάπτυξη φαρμάκων που αλλάζουν τα δεδομένα.

«Κατά τη διάρκεια του 2025, αναδείχθηκε η δύναμη του ερευνητικού μας χαρτοφυλακίου και η στρατηγική αξία της μακροπρόθεσμης επένδυσης στην καινοτομία. Με νέες θεραπείες στους τομείς της Ογκολογίας και Πνευμονολογίας, ανταποκρινόμαστε σε κρίσιμες ανεκπλήρωτες ανάγκες και ενισχύουμε τη μελλοντική μας δυναμική. Το pipeline μας αποτελεί ισχυρό θεμέλιο για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε θεραπείες που μεταμορφώνουν τη ζωή των ασθενών», δήλωσε o Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Boehringer Ingelheim GmbH Shashank Deshpande.

50 φάρμακα υπό ανάπτυξη

Ο Frank Hübler, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και υπεύθυνος Οικονομικών, πρόσθεσε: «Παρά τις γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις, η Boehringer Ingelheim παρέμεινε σταθερή και συνεπής στη στρατηγική της. Επενδύουμε περισσότερο από ποτέ στην καινοτομία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε ουσιαστική αξία σε ανθρώπους και ζώα παγκοσμίως».

Οι επενδύσεις Έρευνας και Ανάπτυξης φαρμάκων αποκλειστικά για ανθρώπινη χρήση ανήλθαν σε 5,8 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 27,4% των καθαρών πωλήσεων του τομέα. Το pipeline της εταιρείας εξελίσσεται δυναμικά στους τομείς των καρδιαγγειακών, νεφρικών και μεταβολικών νοσημάτων, της ογκολογίας, του αναπνευστικού και της ανοσολογίας, της ψυχικής υγείας και της οφθαλμολογίας, με πάνω από 50 νέα μόρια υπό ανάπτυξη.

Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει έτος περαιτέρω επιτάχυνσης, με κρίσιμες εξελίξεις στα pipelines της Υγείας των Ανθρώπων και των Ζώων και σημαντικά ορόσημα στους τομείς των καρδιαγγειακών νοσημάτων, της ογκολογίας και της οφθαλμολογίας.

Στην Ελλάδα

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Boehringer Ingelheim Ελλάς Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε ότι «οι ανακοινώσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα.

Πρώτον, η χώρα μας αποτελεί πλέον σταθερό προορισμό για διεθνείς κλινικές μελέτες της Boehringer Ingelheim, συμβάλλοντας στην εισαγωγή της καινοτομίας και στη γρηγορότερη πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε νέες θεραπείες.

Δεύτερον, η επέκταση του εργοστασίου μας στο Κορωπί για την παραγωγή καινοτόμων θεραπειών σε τομείς με υψηλές ανεκπλήρωτες ανάγκες – όπως η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση και τα καρδιομεταβολικά νοσήματα – ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας στην παγκόσμια παραγωγική αλυσίδα της εταιρείας.

Το εργοστάσιο έχει αναλάβει την παραγωγή της νέας θεραπείας για την IPF που αποτελεί την πρώτη θεραπεία που εγκρίνεται για τη νόσο εδώ και μια 10ετία τουλάχιστον.

Με τη συμμετοχή μας σε όλο το φάσμα της «μηχανής καινοτομίας» της Boehringer Ingelheim, από την κλινική έρευνα έως την παραγωγή, συμβάλλουμε ώστε η Ελλάδα να αποτελεί σημείο αναφοράς στην ευρωπαϊκή καινοτομία και να ενισχύεται η ευρωπαϊκή αυτονομία στον τομέα της υγείας».

Άννα Παπαδομαρκάκη
Τρίτη 21 Απριλίου 2026
