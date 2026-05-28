Η Μέγκαν Μαρκλ πουλάει σπίρτα για 220 ευρώ και όλοι λένε το ίδιο πράγμα

Η Μέγκαν Μαρκλ κάνει τα πάντα για να φέρει έσοδο στο σπιτικό των Σάσεξ.

Τώρα η Δούκισσα του Σάσεξ λάνσαρε μια limited-edition σειρά από σπίρτα, τα οποία περιλαμβάνονται ως «μπόνους» στη νέα, πανάκριβη συλλογή κεριών Signature Scent Collection, η οποία αγγίζει την τιμή των 190 λιρών, περίπου 220 ευρώ.

Η συλλογή περιλαμβάνει αρώματα εμπνευσμένα από τα παιδιά της, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, καθώς και από τον βασιλικό γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι το 2018.

Οι αντιδράσεις στα social media ήταν άμεσες, με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για ένα «κοριτσάκι με τα σπίρτα που ζει στον κόσμο της»

Η προώθηση του νέου προϊόντος ξεκίνησε μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της As Ever στο Instagram, όπου η Μέγκαν Μαρκλ μοιράστηκε μια φωτογραφία με ένα βάζο τριαντάφυλλα, ένα λευκό κερί και το διακοσμητικό κουτί σπίρτων με το ανάγλυφο λογότυπο της μάρκας.

Η λεζάντα γράφει: «Μια μικρή σπίθα ανάβει αύριο».

Η ανάρτηση ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει νέο κύμα χλευασμού από χρήστες του X, οι οποίοι ανακάλυψαν γρήγορα ότι τα σπίρτα δεν πωλούνται (τουλάχιστον προς το παρόν) ξεχωριστά, αλλά αποτελούν μέρος ενός boxed set με τέσσερα κεριά.

Σύμφωνα με την περιγραφή στην ιστοσελίδα, πρόκειται για ένα «πολυτελές και ξεχωριστό σετ, σίγουρο ότι θα ενθουσιάσει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς».

Ωστόσο, η τιμή του σετ προκάλεσε ποικίλα σχόλια, με έναν χρήστη να σημειώνει ειρωνικά:

«Πληρώνεις χοντρικά 260 δολάρια για να πάρεις μπόνους σπίρτα. Αφήνω τους αναγνώστες να αποφασίσουν αν αξίζει τα λεφτά του».

Άλλα σχόλια βάφτισαν την Μαρκλ «καμμένη» και «για πάντα στην κοσμάρα της».

Μαρμελάδες, πιγκουίνοι και ένα γαμήλιο άλμπουμ γεμάτο απουσίες

Το λανσάρισμα των κεριών έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την προώθηση της σειράς με φρουτώδεις μαρμελάδες και αλείμματα του brand.

Η Μέγκαν αποκάλυψε μάλιστα τις προτιμήσεις της οικογένειάς της, σημειώνοντας ότι ο «Χάρι λατρεύει τη μαρμελάδα βατόμουρο, η μικρή Λίλιμπετ προτιμά τη φράουλα, ο Άρτσι τρώει και τις δύο», ενώ η ίδια έχει αδυναμία στη μαρμελάδα πορτοκάλι.

Παράλληλα με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, η Μέγκαν Μαρκλ μοιράστηκε με τους ακολούθους της στιγμές από την επέτειο του γάμου της.

Το ζευγάρι έκλεισε οκτώ χρόνια γάμου και το γιόρτασε ιδιωτικά στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια.

Σε ένα Instagram Story, η Δούκισσα έδειξε το δώρο που της έκανε ο 41χρονος Χάρι: ένα αγαλματάκι με δύο πιγκουίνους αγκαλιασμένους, μια τρυφερή αναφορά στις στολές πιγκουίνων που φορούσαν οι δυο τους στο πάρτι των αρραβώνων τους.

Για να τιμήσει την ημέρα, η Μέγκαν δημοσίευσε επίσης μια σειρά από προηγουμένως αδημοσίευτες φωτογραφίες από την τελετή του 2018 στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ουίνδσορ, το οποίο είχαν παρακολουθήσει τότε περίπου 1,9 δισεκατομμύρια άνθρωποι.

Στα στιγμιότυπα ξεχωρίζει ο πρώτος τους χορός στη γαμήλια δεξίωση καθώς και αυθόρμητες στιγμές με τον σερ Έλτον Τζον, ο οποίος τραγούδησε στον γάμο τους.

Όπως ήταν αναμενόμενο, δεδομένης της βαθιάς ρήξης των Σάσεξ με το Παλάτι, η βασιλική οικογένεια ήταν σχεδόν εντελώς απούσα από το άλμπουμ, με εξαίρεση μια φευγαλέα λήψη της πλάτης του Βασιλιά Καρόλου, ο οποίος είχε συνοδεύσει τη νύφη μέχρι το ιερό.