magazin
Πέμπτη 28 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
magazin

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Μέγκαν Μαρκλ πουλάει σπίρτα για 220 ευρώ και όλοι λένε το ίδιο πράγμα
Go Fun 28 Μαΐου 2026, 22:30

Η Μέγκαν Μαρκλ πουλάει σπίρτα για 220 ευρώ και όλοι λένε το ίδιο πράγμα

Η Μέγκαν Μαρκλ συνεχίζει να επεκτείνει την αυτοκρατορία του lifestyle brand της, As Ever, προσθέτοντας μια «σπίθα πολυτέλειας» που προκάλεσε χλευασμό

Σύνταξη
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Μέγκαν Μαρκλ κάνει τα πάντα για να φέρει έσοδο στο σπιτικό των Σάσεξ.

Τώρα η Δούκισσα του Σάσεξ λάνσαρε μια limited-edition σειρά από σπίρτα, τα οποία περιλαμβάνονται ως «μπόνους» στη νέα, πανάκριβη συλλογή κεριών Signature Scent Collection, η οποία αγγίζει την τιμή των 190 λιρών, περίπου 220 ευρώ.

Η συλλογή περιλαμβάνει αρώματα εμπνευσμένα από τα παιδιά της, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, καθώς και από τον βασιλικό γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι το 2018.

Οι αντιδράσεις στα social media ήταν άμεσες, με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για ένα «κοριτσάκι με τα σπίρτα που ζει στον κόσμο της»

Η προώθηση του νέου προϊόντος ξεκίνησε μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της As Ever στο Instagram, όπου η Μέγκαν Μαρκλ μοιράστηκε μια φωτογραφία με ένα βάζο τριαντάφυλλα, ένα λευκό κερί και το διακοσμητικό κουτί σπίρτων με το ανάγλυφο λογότυπο της μάρκας.

Η λεζάντα γράφει: «Μια μικρή σπίθα ανάβει αύριο».

View this post on Instagram

A post shared by @aseverofficial

Η ανάρτηση ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει νέο κύμα χλευασμού από χρήστες του X, οι οποίοι ανακάλυψαν γρήγορα ότι τα σπίρτα δεν πωλούνται (τουλάχιστον προς το παρόν) ξεχωριστά, αλλά αποτελούν μέρος ενός boxed set με τέσσερα κεριά.

Σύμφωνα με την περιγραφή στην ιστοσελίδα, πρόκειται για ένα «πολυτελές και ξεχωριστό σετ, σίγουρο ότι θα ενθουσιάσει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς».

Ωστόσο, η τιμή του σετ προκάλεσε ποικίλα σχόλια, με έναν χρήστη να σημειώνει ειρωνικά:

«Πληρώνεις χοντρικά 260 δολάρια για να πάρεις μπόνους σπίρτα. Αφήνω τους αναγνώστες να αποφασίσουν αν αξίζει τα λεφτά του».

Άλλα σχόλια βάφτισαν την Μαρκλ «καμμένη» και «για πάντα στην κοσμάρα της».

Μαρμελάδες, πιγκουίνοι και ένα γαμήλιο άλμπουμ γεμάτο απουσίες

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @aseverofficial

Το λανσάρισμα των κεριών έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την προώθηση της σειράς με φρουτώδεις μαρμελάδες και αλείμματα του brand.

Η Μέγκαν αποκάλυψε μάλιστα τις προτιμήσεις της οικογένειάς της, σημειώνοντας ότι ο «Χάρι λατρεύει τη μαρμελάδα βατόμουρο, η μικρή Λίλιμπετ προτιμά τη φράουλα, ο Άρτσι τρώει και τις δύο», ενώ η ίδια έχει αδυναμία στη μαρμελάδα πορτοκάλι.

Παράλληλα με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, η Μέγκαν Μαρκλ μοιράστηκε με τους ακολούθους της στιγμές από την επέτειο του γάμου της.

View this post on Instagram

A post shared by ExtraTV (@extratv)

Το ζευγάρι έκλεισε οκτώ χρόνια γάμου και το γιόρτασε ιδιωτικά στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια.

Σε ένα Instagram Story, η Δούκισσα έδειξε το δώρο που της έκανε ο 41χρονος Χάρι: ένα αγαλματάκι με δύο πιγκουίνους αγκαλιασμένους, μια τρυφερή αναφορά στις στολές πιγκουίνων που φορούσαν οι δυο τους στο πάρτι των αρραβώνων τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @aseverofficial

Για να τιμήσει την ημέρα, η Μέγκαν δημοσίευσε επίσης μια σειρά από προηγουμένως αδημοσίευτες φωτογραφίες από την τελετή του 2018 στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ουίνδσορ, το οποίο είχαν παρακολουθήσει τότε περίπου 1,9 δισεκατομμύρια άνθρωποι.

Στα στιγμιότυπα ξεχωρίζει ο πρώτος τους χορός στη γαμήλια δεξίωση καθώς και αυθόρμητες στιγμές με τον σερ Έλτον Τζον, ο οποίος τραγούδησε στον γάμο τους.

Όπως ήταν αναμενόμενο, δεδομένης της βαθιάς ρήξης των Σάσεξ με το Παλάτι, η βασιλική οικογένεια ήταν σχεδόν εντελώς απούσα από το άλμπουμ, με εξαίρεση μια φευγαλέα λήψη της πλάτης του Βασιλιά Καρόλου, ο οποίος είχε συνοδεύσει τη νύφη μέχρι το ιερό.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Business
Γιώτης από το βήμα του ΣΕΒΤ: «Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία τροφίμων για την ακρίβεια»

Γιώτης από το βήμα του ΣΕΒΤ: «Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία τροφίμων για την ακρίβεια»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

Business
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι μισές φλερτάρουν με το λουκέτο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι μισές φλερτάρουν με το λουκέτο

inWellness
inTown
Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Stream magazin
Η Πάρις δεν νιώθει υποχρεωμένη να μιλάει για τον πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον
«Για το θεαθήναι» 28.05.26

Η Πάρις δεν αισθάνεται υποχρεωμένη να μιλάει δημόσια για τον πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον

Η Πάρις Τζάκσον υποστήριξε ότι παλιά ένιωθε ότι «το χρωστούσε στον κόσμο» να «μοιράζεται τα πάντα» σχετικά με τη σχέση της με τον πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον. Όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιατί διαλύθηκε η σχέση της Νταϊάνα με τη Σάρα Φέργκιουσον;
Κόντρα 28.05.26

Οι παιδικές φίλες που έγιναν εχθροί: Γιατί διαλύθηκε η σχέση της Νταϊάνα με την Σάρα Φέργκιουσον;

Η Νταϊάνα είναι αυτή που ουσιαστικά έβαλε μέσα στη βασιλική οικογένεια τη Σάρα Φέργκιουσον, ωστόσο τα τελευταία χρόνια της ζωής της η «πριγκίπισσα του λαού» είχε κόψει τις επαφές μαζί της

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Στινγκ: Η Θάτσερ, η τοξική αρρενωπότητα και η κόντρα με τους Police – «Οι άνδρες σήμερα δεν εκτονώνουν τη δύναμη τους»
«Χάσαμε» 28.05.26

Στινγκ: Η Θάτσερ, η τοξική αρρενωπότητα και η κόντρα με τους Police – «Οι άνδρες σήμερα δεν εκτονώνουν τη δύναμη τους»

Ο Στινγκ εκτιμάει πως η μείωση της χειρωνακτικής εργασίας ενδέχεται να κρύβεται πίσω από ορισμένα από τα πιο τοξικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης αρρενωπότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ρέιτσελ Γουόρντ στα 68 της – Η σταρ των 80s απαντά στα τρολ που λένε ότι «έχει γεράσει πολύ άσχημα»
Αληθινή 28.05.26

Ρέιτσελ Γουόρντ στα 68 της - Η σταρ των 80s απαντά στα τρολ που λένε ότι «έχει γεράσει πολύ άσχημα»

Η 68χρονη ηθοποιός Ρέιτσελ Γουόρντ, γνωστή από το σήριαλ Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram στο οποίο φαίνεται όντως 68 ετών –κάτι που αποτελεί αιτία για διαδικτυακή κακοποίηση, στις μέρες μας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Με είπαν ψυγείο και Μις Πίγκι»: H κόρη του Μάρτιν Σκορσέζε απάντησε στο διαδικτυακό body shaming
Fizz 28.05.26

«Με είπαν ψυγείο και Μις Πίγκι»: H κόρη του Μάρτιν Σκορσέζε απάντησε στο διαδικτυακό body shaming

Η Φραντσέσκα Σκορσέζε, η 26χρονη κόρη του θρυλικού σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε, αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της και να απαντήσει δημόσια στο κύμα διαδικτυακού μίσους που δέχεται

Σύνταξη
Το άγνωστο γράμμα της Νταϊάνα δύο μήνες μετά τον γάμο της το 1981
The Honeymoon Letter 27.05.26

Ο Κάρολος, ο έγγαμος βίος και το Λονδίνο - Το άγνωστο γράμμα της Νταϊάνα δύο μήνες μετά τον γάμο της το 1981

Ένα γράμμα της Νταϊάνα, δύο μήνες μετά τον γάμο της με τον Κάρολο, βγαίνει σε δημοπρασία και μας βάζει στο μυαλό της τότε νεαρής πριγκίπισσας

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βικτόρια Μπέκαμ: Γιατί αποκαλεί τον Ντέιβιντ «μικρό, κόκκινο, θυμωμένο ανθρωπάκι» 
Τα λάθη ως μάθημα 27.05.26

Βικτόρια Μπέκαμ: Γιατί αποκαλεί τον Ντέιβιντ «μικρό, κόκκινο, θυμωμένο ανθρωπάκι» 

Σε μια απολαυστική συνέντευξή της στους The Times η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε για τις ανασφάλειες, το μύθο της αντιγήρανσης και το χιούμορ μιας δυναστείας εκατομμυρίων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
To Ιράν εκτοξεύει πυραύλους εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Στρατιωτικά - Εμπορικά 28.05.26

To Ιράν εκτοξεύει πυραύλους εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Όπως αναφέρουν ιρανικά πρακτορεία επιβεβαιώνοντας τις πρώτες πληροφορίες, αναφέρθηκαν εκτοξεύσεις από το Μπουσέχρ με στόχο εμπορικά και πολεμικά πλοία που προσπάθησαν να περάσουν χωρίς άδεια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θερμότερα τα καλοκαιρία στην Ελλάδα – Ειδικοί αναλύουν τα δεδομένα και προειδοποιούν
Ελλάδα 28.05.26

Θερμότερα τα καλοκαιρία στην Ελλάδα – Ειδικοί αναλύουν τα δεδομένα και προειδοποιούν

Όπως όλα δείχνουν, το φετινό καλοκαίρι στην Ευρώπη θα είναι ακόμη πιο θερμό - «Τα καλοκαίρια στη χώρα μας έχουν ήδη αλλάξει» σημειώνουν οι επιστήμονες για την Ελλάδα.

Σύνταξη
Financial Times: Εννέα χώρες αποχωρούν από τον συνασπισμό που εξοπλίζει την Ουκρανία
Μεταστροφή 28.05.26

Financial Times: Εννέα χώρες αποχωρούν από τον συνασπισμό που εξοπλίζει την Ουκρανία

Από τις 18 έγιναν μόνο 9 οι χώρες που συμμετέχουν στην τσεχική πρωτοβουλία για τον εξοπλισμό του Κιέβου. Η Ουκρανία χάνει ραγδαία τη διεθνή στήριξη που απολάμβανε

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης
Μέση Ανατολή 28.05.26

Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης

Ιρανική πηγή δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ενημερώσει τον Πακιστανό μεσολαβητή ότι το κείμενο ολοκληρώθηκε. Όταν οριστικοποιηθεί, θα ενημερώσει τόσο εκείνον όσο και τους πολίτες.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 94-77: Πρώτο βήμα για τους τελικούς με… αύρα Ευρωλίγκας! (vid)
Μπάσκετ 28.05.26

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 94-77: Πρώτο βήμα για τους τελικούς με… αύρα Ευρωλίγκας! (vid)

Σε ένα κατάμεστο και γιορτινό ΣΕΦ μετά την κατάκτηση της Ευρωλιγκας ο Ολυμπιακός, έχοντας κορυφαίο τον Πίτερς (17π.), νίκησε την ΑΕΚ 94-77 και έκανε το 1o βήμα για την πρόκρισή του στους τελικούς.

Σύνταξη
«Αποσυνταξιοδότηση»: Γιατί όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι επιστρέφουν στη δουλειά
Unretirement 28.05.26

«Αποσυνταξιοδότηση»: Γιατί όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι επιστρέφουν στη δουλειά

Στη Βρετανία ο ένας στους έξι συνταξούχους επιστρέφει στη δουλειά. Στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι αγγίζουν τους 300.000. Το φαινόμενο της «αποσυνταξιοδότησης» έχει διεθνείς διαστάσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η διαβόητη ληστεία στο Λούβρο έρχεται στη μεγάλη οθόνη με υπογραφή Ρομέν Γαβρά
Για να δούμε 28.05.26

Η διαβόητη ληστεία στο Λούβρο έρχεται στη μεγάλη οθόνη με υπογραφή Ρομέν Γαβρά

Ο Ρομέν Γαβράς, γνωστός για έργα όπως το «Athena», θα σκηνοθετήσει την ταινία για τη διάσημη ληστεία στο Λούβρο. Οπότε προσμένουμε να τη δούμε (λίγο παραπάνω).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Είχε μαχαιρώσει γνωστό επιχειρηματία ο 29χρονος που συνελήφθη για την αιματηρή επίθεση στα Πατήσια
Ελλάδα 28.05.26

Είχε μαχαιρώσει γνωστό επιχειρηματία ο 29χρονος που συνελήφθη για την αιματηρή επίθεση στα Πατήσια

Για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα βαρύνονται οι τρεις συλληφθέντες που εχθές (27.05.2026) προχώρησαν σε ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στα Πατήσια

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Άλλα Αθλήματα 28.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τον 2ο τελικό της Α1 πόλο ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ Sports 2.

Σύνταξη
Το Ισραήλ καταγγέλλει ως «επαίσχυντη και παράλογη» την εγγραφή στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για εγκλήματα σεξουαλικής βίας
Μέση Ανατολή 28.05.26

Το Ισραήλ καταγγέλλει ως «επαίσχυντη και παράλογη» την εγγραφή στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για εγκλήματα σεξουαλικής βίας

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι ο ΟΗΕ είναι «πολιτικοποιημένος και διεφθαρμένος θεσμός» που στοχοποιεί το Ισραήλ. Αφορμή για την ένταξή του στη μαύρη λίστα, οι καταγγελίες για σεξουαλική βία εναντίον Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 28 Μαϊου 2026
Cookies