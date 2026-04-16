Μέγκαν Μαρκλ: «Έχω δεχθεί το περισσότερο διαδικτυακό τρολάρισμα στον κόσμο» – Η κατάρρευση του Χάρι, η πικρία για την Νταϊάνα

Η Μέγκαν Μαρκλ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο Πανεπιστήμιο Swinburne της Αυστραλίας χαρακτήρισε τον εαυτό της ως «τον άνθρωπο που έχει δεχθεί το περισσότερο trolling σε ολόκληρο τον κόσμο».

Απευθυνόμενη σε φοιτητές, η 44χρονη πρώην πρωταγωνίστρια της σειράς Suits και σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι είπε πως η κακοποίηση που βιώνει είναι μια πραγματικότητα που την ακολουθεί καθημερινά εδώ και μια δεκαετία.

«Κάθε μέρα, επί 10 χρόνια, δέχομαι bullying και επιθέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως η βιομηχανία των κλικ τρέφεται από τη σκληρότητα.

«Αυτή η βιομηχανία δισεκατομμυρίων είναι εξ ολοκλήρου βασισμένη στη σκληρότητα για να κερδίζει κλικ — και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει», δήλωσε η Μαρκλ, προτρέποντας τους νέους να γίνουν «πιο δυνατοί» απέναντι στον διαδικτυακό εκφοβισμό.

Στο πλευρό της, ο 41χρονος Χάρι μοιράστηκε τη δική του οδυνηρή εμπειρία, παραδεχόμενος πως άργησε πολύ να ζητήσει βοήθεια.

«Περίμενα μέχρι που βρέθηκα κυριολεκτικά σε εμβρυακή στάση, πολύ μεγαλύτερος πια, ξαπλωμένος στο πάτωμα της κουζίνας, μέχρι να πω: «Εντάξει, ίσως αυτή την ιστορία με τη θεραπεία — ίσως πρέπει να τη δοκιμάσω»», εξομολογήθηκε ο Δούκας του Σάσεξ.

Ο Χάρι εξήγησε πως η ψυχική του υγεία δεν μπορούσε να αντέξει τη ζωή στην πόλη και την πίεση του Λονδίνου, κάτι που οδήγησε στην απόφαση της μετακόμισης στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια το 2020.

«Το να βιώνεις την απώλεια της μητέρας σου ως παιδί, ενώ βρίσκεσαι μέσα σε μια γυάλα υπό συνεχή επιτήρηση, ναι, αυτό έχει τις προκλήσεις του. Και χωρίς σκοπό, μπορεί να σε διαλύσει», πρόσθεσε κατά την κεντρική του ομιλία στη σύνοδο InterEdge.

Η βαριά κληρονομιά της Νταϊάνα

Σε μια σπάνια στιγμή ειλικρίνειας, ο Χάρι ανακάλεσε την εποχή που δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τα βασιλικά του καθήκοντα μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα το 1997.

«Ήμουν σε φάση: «Δεν θέλω αυτή τη δουλειά. Δεν θέλω αυτόν τον ρόλο — όπου κι αν οδηγεί αυτό, δεν μου αρέσει»», αποκάλυψε, συμπληρώνοντας με πικρία: «Σκότωσε τη μαμά μου και ήμουν πολύ εναντίον του. Έχωνα το κεφάλι μου στην άμμο για χρόνια».

Ωστόσο, ο πρώην πιλότος στρατιωτικών ελικοπτέρων σημείωσε πως τελικά συνειδητοποίησε ότι η μητέρα του θα ήθελε να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα και τους πόρους του για να «κάνει τη διαφορά στον κόσμο».

Η περιοδεία των Σάσεξ στην Αυστραλία, η οποία περιλαμβάνει από επισκέψεις σε νοσοκομεία παίδων μέχρι τη συμμετοχή της Μέγκαν Μαρκλ στο MasterChef Australia, αναμένεται να αποφέρει στο ζευγάρι έως και 10 εκατομμύρια δολάρια μέσω εμπορικών συμφωνιών και ομιλιών.