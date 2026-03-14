«Η Μέγκαν έχει κάνει πλύση εγκεφάλου στον Χάρι» – Οργή για το «παραληρηματικό» δημοσίευμα των The Times

«Αποξενωμένοι από τη βασιλική οικογένεια, με τα οικονομικά τους να συρρικνώνονται και τη συμφωνία με το Netflix να έχει ακυρωθεί, τι θα ακολουθήσει για τον Χάρι και τη Μέγκαν; Στο εκρηκτικό νέο του βιβλίο, ο Τομ Μπάουερ αποκαλύπτει πώς όλα πήγαν στραβά για το χρυσό ζευγάρι».

Με αυτή την εισαγωγή η εφημερίδα της βρετανικής ελίτ The Times αναπαράγει απόσπασμα νέου βιβλίου που φέρνει πολλαπλούς πονοκεφάλους στους Σάσεξ προκαλώντας την πιο οργισμένη αντίδραση τους μέχρι σήμερα.

Περνώντας στην αντεπίθεση ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ, επέλεξε τη σκληρή γραμμή άμυνας για να απαντήσει σε όσα αποκαλύπτει ο Μπάουερ.

Στη δήλωση του εκπροσώπου τους (αποπνέει απαξίωση), το περιβάλλον του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ διαψεύδει κατηγορηματικά τα όσα αποκαλύπτει ο καταξιωμένος βασιλικός ανταποκριτής Μπάουερ.

«Το σχόλιο του κ. Μπάουερ έχει ξεπεράσει εδώ και καιρό τα όρια της κριτικής, είναι εμμονή», δήλωσε ο εκπρόσωπος τους στο People. «Πρόκειται για κάποιον που έχει δηλώσει δημόσια ότι «η μοναρχία στην πραγματικότητα εξαρτάται από την εξάλειψη των Σάσεξ από τις ζωές μας, μια έκφραση που μιλάει από μόνη της».

«[Ο Μπάουερ] έχει κάνει καριέρα κατασκευάζοντας όλο και πιο περίτεχνες θεωρίες για ανθρώπους που δεν γνωρίζει και δεν έχει συναντήσει ποτέ. Όσοι ενδιαφέρονται για γεγονότα θα ψάξουν αλλού. Όσοι αναζητούν διαταραγμένες ιστορίες συνωμοσίας και μελόδραμα ξέρουν ακριβώς πού θα τον βρουν».

Αυτό που φαίνεται να εξόργισε περισσότερο τον Χάρι και τη Μέγκαν είναι η αναπαραγωγή των ισχυρισμών ότι ο πρίγκιπας τελεί υπό μια μορφή ψυχολογικής ομηρίας

Αυτό που φαίνεται να εξόργισε περισσότερο τον Χάρι και τη Μέγκαν είναι η αναπαραγωγή των ισχυρισμών ότι ο πρίγκιπας τελεί υπό μια μορφή ψυχολογικής ομηρίας.

Το βιβλίο αναφέρεται σε σχόλια πρώην συνεργατών των Σάσεξ που υποστήριξαν πως η σχέση του ζευγαριού έχει κάτι από «σύνδρομο της Στοκχόλμης», υποστηρίζοντας ότι ο Χάρι έχει αποκοπεί από την πραγματικότητα και την οικογένειά του λόγω της απόλυτης επιρροής της συζύγου του.

Η πλευρά των Σάσεξ απορρίπτει αυτούς τους ισχυρισμούς ως «υποτιμητικούς και σεξιστικούς», θεωρώντας ότι στοχεύουν στην αποδυνάμωση της προσωπικότητας του Χάρι.

Η δημοσίευση των αποσπασμάτων από τους Times προσθέτει μια επιπλέον στρώση έντασης, καθώς η συγκεκριμένη εφημερίδα θεωρείται παραδοσιακά το μέσο που απηχεί τις απόψεις του βρετανικού κατεστημένου.

Η άμεση απάντηση των Σάσεξ είναι στρατηγική κίνηση «πυρόσβεσης», με στόχο να απομονωθούν οι πιο καυστικοί ισχυρισμοί πριν αυτοί παγιωθούν στη συνείδηση του κοινού σημειώνει το Daily Beast.

Το ζευγάρι φαίνεται να πιστεύει ότι τέτοιες εκδόσεις χρηματοδοτούνται από το «οικοσύστημα» του Παλατιού για να συντηρήσουν την εικόνα της «προβληματικής» σχέσης τους με τον Βασιλιά Κάρολο.

Αναλυτές στο Λονδίνο εκτιμούν ότι αυτή η νέα δημόσια αντιπαράθεση καθιστά σχεδόν αδύνατη οποιαδήποτε προσπάθεια προσέγγισης στο άμεσο μέλλον.

Όσο οι βιογράφοι συνεχίζουν να επικαλούνται «πηγές από το περιβάλλον του Γουίλιαμ ή του Καρόλου» και οι Σάσεξ απαντούν με επιθετικούς χαρακτηρισμούς, ο κύκλος της δυσπιστίας μεγαλώνει.

Η «παραληρηματική» βιογραφία, όπως την αποκαλούν, είναι απλώς το τελευταίο κεφάλαιο σε έναν επικοινωνιακό πόλεμο που έχει μετατρέψει τα προσωπικά τραύματα της βασιλικής οικογένειας σε παγκόσμιο θέαμα.

Ακολουθεί το απόσπασμα που ενόχλησε αφόρητα τους Σάσεξ:

«Αν δεν σε πειράζει, πάρε το δάχτυλό σου από το πρόσωπό μου», είπε η Μέγκαν Μαρκλ στον Γουίλιαμ. Η συνάντηση συμφιλίωσης μεταξύ των αδελφών και των συζύγων τους την ώρα του τσαγιού είχε ξεφύγει από τον έλεγχο. Καθισμένος στο πρόσφατα ανακαινισμένο διαμέρισμα 20 δωματίων των Κέιμπριτζ στο Παλάτι του Κένσινγκτον, λίγο μετά την επιστροφή των Σάσεξ από το μήνα του μέλιτος τον Ιούνιο του 2018, ο Χάρι παρακολούθησε την αντιπαράθεση να κλιμακώνεται.

Η αντιπάθεια του Γουίλιαμ για τη Μέγκαν ήταν εμφανής μετά την προειδοποίησή του προς τον Χάρι πριν από τον αρραβώνα τους. «Πολύ βιαστικό», είχε πει ο Γουίλιαμ για την ταχύτητα της σχέσης του Χάρι με την «Αμερικανίδα ηθοποιό». Η καχυποψία του Γουίλιαμ για τη Μέγκαν επαναλήφθηκε και από τη σύζυγό του.

Ενώ η βεβαιότητα της Μέγκαν είχε αποπλανήσει τον Χάρι, τα ταλέντα της είχαν ανησυχήσει τον αδελφό του και την Κέιτ. Και οι δύο γνώριζαν τα προβλήματα του Χάρι – είχε μια κατεστραμμένη νεότητα, μπερδεμένη από το ποτό, τα ναρκωτικά και τη θεραπεία μετά τον θάνατο της μητέρας του, και δεν είχε καταφέρει να εδραιώσει μια ισορροπημένη σχέση με μια γυναίκα. Και οι δύο προφανώς έβλεπαν τη Μέγκαν ως απειλή παρά ως σύμμαχο.

Οι Κέιμπριτζ πίστευαν ότι η Μέγκαν δεν είχε συμφιλιωθεί με αυτό που θεωρούνταν το πεπρωμένο της στο Λονδίνο. Εκείνη, νόμιζαν, θρηνούσε τις απίθανες πιθανότητες του Χάρι να γίνει μια μέρα βασιλιάς, όπως και τη δική της πιθανότητα να μην γίνει ποτέ βασίλισσα.

Με την ενθάρρυνση της Μέγκαν, ο Χάρι άρχισε να ξεπερνά τον έλεγχο του Παλατιού. Αντί για άτομα όπως ο άχρωμος θείος του Έντουαρντ, ο Χάρι αρνήθηκε πλέον να δεχτεί τη μοίρα του ως τον περιττό «εφεδρικό».

Οι αρχικοί φόβοι του Γουίλιαμ σύντομα πραγματοποιήθηκαν. Η Μέγκαν είχε γίνει ένας διχαστικός παράγοντας. Για να την ευχαριστήσει, ο Χάρι αγνοούσε τους παλιούς του φίλους. Άλλαζε ακόμη και τον αριθμό τηλεφώνου του χωρίς να ενημερώσει την οικογένειά του. Ο χαρούμενος πρίγκιπας της πόλης κυριεύτηκε από όρεξη για εκδίκηση. Ο χαρακτήρας του αντικατόπτριζε όλο και περισσότερο αυτόν της Μέγκαν. Συναισθηματικά, φλέρταρε με τις ακραίες συμπεριφορές.

Οι απλές αντιπάθειες έγιναν παθιασμένο μίσος. «Η Μέγκαν έκανε πλύση εγκεφάλου στον Χάρι», είπε η Καμίλα σε έναν φίλο.

Πριν από τέσσερα χρόνια, το Revenge, το βιβλίο μου για τον πόλεμο των Σάσεξ εναντίον των Ουίνδσορ, αποκάλυψε την αλήθεια για το παρελθόν της Μέγκαν. Αποκάλυψε πώς είχε εγκαταλείψει την οικογένειά της, τους φίλους της και άλλους για να γίνει διάσημη. Ταυτόχρονα, το βιβλίο εντόπισε τον τρόπο με τον οποίο χειραγώγησε τα γεγονότα του παρελθόντος για να ξαναγράψει την ιστορία της. Το αποκορύφωμα της «αλήθειας» της ήταν η συνέντευξή της με την Όπρα Γουίνφρεϊ το 2021.

Από τότε, έχει απομακρυνθεί από τον Χάρι, εκτός από τις περιπτώσεις που μια κοινή εμφάνιση θα ενδυνάμωνε τη δημοσιότητά της. Η αυτοπροβολή της Μέγκαν ως Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας, Δούκισσας του Σάσεξ, έχει γίνει πιο εκλεπτυσμένη.

Εδραιωμένη στην Καλιφόρνια, η προσπάθειά της για εμπορική επιτυχία βασίζεται στην «αλήθεια» της, η οποία, κάποιοι θα έλεγαν, έχει μικρή σχέση με αντικειμενικά γεγονότα. Καμία ταπείνωση ή κριτική δεν έχει παραλύσει την εκπληκτική φιλοδοξία της.

Ταυτόχρονα, τα προβλήματα του Χάρι έχουν συσσωρευτεί. Απομονωμένος από τη Βρετανία, οι φιλανθρωπικές του δραστηριότητες μοιάζει να έχουν φθαρεί και η απελπισία του είναι αισθητή σε πολλούς.

Μόνιμα αποξενωμένος από τον Γουίλιαμ και την Κέιτ, ο Χάρι φέρεται να έμεινε άναυδος από την άγρια ​​αντίδραση του αδελφού του στις αποκαλύψεις για τον άνδρα που τώρα είναι γνωστός ως Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ και τη σχέση του με τον καταδικασμένο παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Η απρόβλεπτη και αφάνταστη ταπείνωση του Άντριου σόκαρε τον Χάρι. Δικαίως, ο Χάρι φοβάται ότι ο μελλοντικός βασιλιάς Γουίλιαμ θα μπορούσε να αφαιρέσει όλους τους τίτλους των Σάσεξ και ουσιαστικά να τον εξορίσει από τη Βρετανία. Μένει να δούμε αν η Μέγκαν κατανοεί τις πιθανές συνέπειες οποιασδήποτε σκόπιμης επιδείνωσης στις σχέσεις των Σάσεξ με τον Πρίγκιπα και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Πανικός κατέλαβε το σπίτι των Σάσεξ. Οι υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων της Μέγκαν πρότειναν στο ζευγάρι να κατέβει στο Λος Άντζελες για να απαθανατιστούν αλληλέγγυοι, να παρηγορούν τα θύματα των εκτεταμένων και καταστροφικών πυρκαγιών που είχαν πλήξει την περιοχή.

Ένας εικονολήπτης από το Άρτσγουελ, τον φιλανθρωπικό τους οργανισμό, περίμενε την άφιξή τους σε ένα συσσίτιο στην Πασαντίνα που είχε δημιουργηθεί για να βοηθήσει μια ομάδα αστέγων. Αφού κατέγραψε ένα βίντεο με την παρουσία των Σάσεξ, η σκηνή δημοσιεύτηκε εκείνη την ημέρα από τους υπεύθυνους δημοσίων σχέσεων στους 1,6 εκατομμύρια ακόλουθους της Μέγκαν στο Instagram.

Αντί να λάβει αναγνώριση για τις προσπάθειές της, η Μέγκαν χλευάστηκε ως «κάλπικη πριγκίπισσα που επιδιώκει απελπισμένα την προσοχή». Η κινηματογραφίστρια και συγγραφέας Τζάστιν Μπέιτμαν σχολίασε στο διαδίκτυο με χιούμορ:

«Η Μέγκαν Μαρκλ και ο Χάρι δεν είναι καλύτεροι από όλους όσοι κυνηγούν ασθενοφόρα. Τι αποκρουστική φωτογραφία πέτυχαν αλήθεια. Επιβλέπουν τις ζημιές; Είναι πολιτικοί τώρα; Δεν ζουν εδώ. Είναι τουρίστες. Τουρίστες καταστροφών».

Χιλιάδες κοινοποίησαν την ανάρτηση της Μπέιτμαν, ακολουθούμενη από το επόμενο μήνυμά της με το οποίο απένειμε στο ζευγάρι ένα χρυσό μετάλλιο στην «πολύ επιθετική καμπάνια τους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Θυμάτων».

Meghan Markle and Harry are no better than ambulance chasers. What a repulsive «photo op» they achieved. They are «touring the damage»? Are they politicians now? They don’t live here; they are tourists.

Disaster Tourists. #PalisadesFire https://t.co/Kv6v6jSX4y — Justine Bateman (@JustineBateman) January 12, 2025

Κάθε προσπάθεια αυθεντικότητας απέτυχε. Ακόμα και ο Πρόεδρος Τραμπ δεν μπόρεσε να αντισταθεί στο να χλευάσει τη δούκισσα. Στις 8 Φεβρουαρίου, ρωτήθηκε από την New York Post αν θα απαιτούσε την απέλαση του Χάρι αν είχε συμπληρώσει λανθασμένα την αίτηση βίζας του. «Δεν θέλω να το κάνω αυτό», απάντησε ο πρόεδρος. «Θα τον αφήσω ήσυχο. Έχει αρκετά προβλήματα με τη σύζυγό του. Είναι απαίσια».

Η Μέγκαν χρειαζόταν μια παγκόσμια σκηνή για γνήσιο θαυμασμό και ενθουσιασμένους θαυμαστές. Για καλή της τύχη, ο Χάρι συμφώνησε ότι θα μπορούσε να έχει κεντρικό ρόλο στους Αγώνες Invictus στον Καναδά. Λίγο πριν πετάξει για το Βανκούβερ με ιδιωτικό τζετ, ειδοποίησε τους ακολούθους της στο Instagram.

«Πώς πρέπει να τους απευθυνόμαστε;» ρώτησαν οι Καναδοί διοργανωτές.

«Η Μέγκαν επιμένει να τη φωνάζουν Κυρία και ο Χάρι Κύριε»», απάντησε ο Νικ Μπουθ, διευθύνων σύμβουλος των αγώνων. Ο Μπουθ είχε βρεθεί στη θέση μετά μετά την απόλυση δύο Καναδών στελεχών. Και οι δύο είχαν αγανακτήσει με τους πιεστικούς Σάσεξ, κυρίως για τα υπέρογκα έξοδά τους για ασφάλεια, διαμονή και ιδιωτικό τζετ.

Σε αντίθεση με τις οικονομικές συνεισφορές του Χάρι στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Sentebale, τα έξοδα για τα Invictus Games χρηματοδοτήθηκαν από την κυβέρνηση και την εταιρική χρηματοδότηση των αγώνων.

Ο Μπουθ χαρακτηρίστηκε ως κόλακας από τα αποπεμφθέντα στελέχη. Ως θυρωρός του Χάρι, ο Μπουθ χρησιμοποίησε τον πρίγκιπα, γνωστό και ως «ελκυστικό περιουσιακό στοιχείο», ως μέσο συγκέντρωσης χρημάτων για να εξασφαλίσει περισσότερα χρήματα, να κανονίσει τηλεοπτική κάλυψη και να στρέψει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης σταθερά προς την αίγλη του Χάρι και της Μέγκαν.

Κατά τη γνώμη των Καναδών που αποχώρησαν από τη διοργάνωση, η Μέγκαν ήταν μια απόσπαση της προσοχής από τους τραυματισμένους βετεράνους. «Είναι λαμπερή, δεν έχει να κάνει με αποκατάσταση», διαμαρτυρήθηκε ένας από τους άνδρες. «Ο Χάρι δεν μπορεί να αποφασίσει τι να κάνει με τα Invictus. Χρειαζόμαστε περισσότερα για να προσελκύσουμε το κοινό», είπαν.

Οι αγώνες έγιναν το σόου του Χάρι και της Μέγκαν.

Στις 8 Φεβρουαρίου 2025, η Κέιτι Πέρι εμφανίστηκε μπροστά σε 30.000 εκστασιασμένους οπαδούς στο BC Place. Πριν από την εμφάνισή της, περίπου 500 αθλητές από 23 χώρες είχαν παρελάσει σε όλο τον χώρο. Λίγοι από το ζητωκραυγάζον κοινό παρατήρησαν ότι το 97% των αγωνιζόμενων περπατούσαν. Μόνο μια χούφτα αθλητών σπρώχνονταν σε αναπηρικά αμαξίδια. Οι οπαδοί είχαν έρθει να δουν την Κέιτι Πέρι. Για αυτούς, οι αγώνες ήταν ένα μουσικό θέαμα, όχι ένας δεσμός μεταξύ του έθνους και των ενόπλων δυνάμεών του.

Ο Χάρι και η Μέγκαν παρακολουθούσαν την παρέλαση από τη μέση του διαδρόμου. Είχαν φτάσει στο στάδιο με αυτοκίνητο από τη σουίτα ρετιρέ του ξενοδοχείου τους απέναντι και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε ένα ηλεκτρικό αμαξίδιο γκολφ μέσα από ένα υπόγειο πέρασμα γεμάτο με εκατοντάδες βετεράνους και εθελοντές που ζητωκραύγαζαν, «Χάρι, Χάρι!».

Το βίντεο της ενορχηστρωμένης υποδοχής δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της Μέγκαν στο Instagram. Απροσδόκητα, περισσότερα βίντεο για τους Σάσεξ στο Βανκούβερ αναρτήθηκαν στον λογαριασμό της στο Instagram.

Σε ένα βίντεο, η Μέγκαν ευχαρίστησε τους αυτόχθονες πληθυσμούς για τη φιλοξενία τους στην ιερή τους γη. Σε ένα άλλο, οι Σάσεξ συνάντησαν μια ομάδα παιδιών. Άλλα βίντεο αποκάλυψαν τα ρούχα της – Hermès, Ralph Lauren, Altuzarra. Αυτά ήταν το προοίμιο της ξαφνικής εμφάνισης των Σάσεξ μπροστά στα μέσα ενημέρωσης στο στάδιο. Οι Αγώνες της Μέγκαν είχαν ξεκινήσει.

Καθισμένοι στις πρώτες θέσεις, οι Σάσεξ γνώριζαν ότι κάθε κίνηση απαθανατιζόταν προσεκτικά από τους φακούς κάμερας μεγάλων αποστάσεων.

Καθώς ο Χάρι παρακολουθούσε προσεκτικά την παρέλαση, η Μέγκαν γύρισε το κεφάλι της στον ώμο του. Στη συνέχεια, κράτησε το χέρι του. Πέρα από το μόνιμο χαμόγελό της, τα μάτια της πρόδιδαν έναν φόβο για την μπαγιάτικη ατμόσφαιρα. Έπρεπε να προσδώσει δράμα στις κάμερες.

Φίλησε τον πρίγκιπά της. Ένα φιλί στο πρόσωπό του και στη συνέχεια, καθώς ο Χάρι σηκώθηκε για να εκφωνήσει την ομιλία του, σηκώθηκε κι αυτή και, με τα χέρια της τυλιγμένα γύρω από το πρόσωπό του, του έδωσε ένα φιλί στα χείλη. «Κολλημένη» επάνω του, η Μέγκαν πήρε μια πόζα που σχολιάστηκε ως «μια χειρονομία ιδιοκτησίας».

Οι έβδομοι Αγώνες Invictus άνοιγαν ακριβώς τη στιγμή που ο Καναδάς είχε βυθιστεί σε εμπορικό πόλεμο με την Αμερική. Οι Καναδοί ήταν εξοργισμένοι από την προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ να καταλάβει τη χώρα τους ως την 51η πολιτεία.

Αφού διάβασε την καταγγελία του Τραμπ για τη Μέγκαν ως «φρικτή», ο Χάρι δεν μπόρεσε να αντισταθεί στα αντίποινα. Επαινώντας το «θάρρος, τις αξίες και την ανθρωπιά» των διαγωνιζόμενων, χαιρέτισε το «πνεύμα ενότητας» των Invictus σε μια «στιγμή δυσκολίας και διχασμού όπου δεν υπάρχει έλλειψη κρίσεων, δεν υπάρχει απουσία αβεβαιότητας, δεν υπάρχει έλλειψη ασθενούς ηθικού χαρακτήρα στον κόσμο».

Οι Καναδοί ήταν διπλά ευγνώμονες για την υποστήριξη ενός μέλους της βασιλικής οικογένειας. Ο πρίγκιπας λάτρεψε τα ενθουσιώδη χειροκροτήματα. Ο Χάρι υπέθεσε ότι είχε ανακτήσει τα φώτα της δημοσιότητας. Την επόμενη μέρα, αποκαλύφθηκε η πραγματική φύση των αγώνων.

Τα περισσότερα καναδικά μέσα ενημέρωσης αγνόησαν την εκδήλωση και την ομιλία του Χάρι. Η προσοχή στράφηκε στη Μέγκαν. Είχε κλέψει τη στιγμή του Χάρι.

Λίγους μήνες αργότερα, το φθινόπωρο του 2025, οι Σάσεξ αντιμετώπισαν μια σκληρή πραγματικότητα. Οι περιοδείες τους στο εξωτερικό και τα Invictus Games έφερναν έσοδα, όμως το ρευστό τελείωνε γρήγορα.

Με υψηλό κόστος ασφάλειας, χρειάζονταν κάθε χρόνο τουλάχιστον 3 εκατομμύρια δολάρια μετά φόρων για να επιβιώσουν.

Τα συμβόλαια του Netflix και του Spotify είχαν λήξει. Και οι δύο Σάσεξ βασίζονταν στα ελάχιστα χρήματα από τις περιστασιακές ομιλίες του Χάρι και τη συνεργασία της Μέγκαν σε brands μόδας. Δεν είχε εκδοθεί καμία περαιτέρω ανακοίνωση σχετικά με την πώληση των προϊόντων As Ever της Μέγκαν. Τα κέρδη θεωρούνταν πενιχρά.

Ωστόσο, μια «διαρροή» υποστήριξε ότι η μπράντα της Μέγκαν είχε πουλήσει σχεδόν ένα εκατομμύριο βαζάκια μαρμελάδας και είχε αποκομίσει κέρδη 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Λίγοι το πίστεψαν. Κυρίως επειδή το γραφείο της δεν επιβεβαίωσε ποτέ την «αναφορά».

Πράγματι, αργότερα αποκαλύφθηκε ότι τεράστιες ποσότητες απούλητων προϊόντων As Ever ξεχύνονταν από τα κεντρικά γραφεία του Netflix. Ο δεύτερος κύκλος του ριάλιτι της κατατάχθηκε 1.016η στις πιο δημοφιλείς εκπομπές του Netflix.

Μόλις δύο εκατομμύρια παρακολούθησαν, σε διάστημα έξι μηνών, μια εκπομπή που περιγράφηκε από έναν κριτικό ως «τόσο βαρετή, τόσο επιτηδευμένη, τόσο κοπιαστικά ιδιότροπη».

Μεταξύ των δαπανηρών αποτυχιών των Σάσεξ, που συνειδητοποίησαν κατά τη διάρκεια του 2025, ήταν το Ίδρυμα Archewell, που ιδρύθηκε από το ζευγάρι το 2020.

Αφού δεν κατάφερε να συγκεντρώσει νέες δωρεές, οι λογαριασμοί που κατατέθηκαν τον Δεκέμβριο του 2025 αποκάλυψαν ότι τα έσοδά του είχαν μειωθεί από 5,3 εκατομμύρια δολάρια σε μόλις 2,1 εκατομμύρια δολάρια. Πιο εντυπωσιακό είναι ότι το Archewell δώρισε μόνο 1,2 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως σε μικρές δωρεές 27.500 δολαρίων, αλλά τα έξοδά του ήταν 3,9 εκατομμύρια δολάρια.

Δεν υπήρχε καμία εξήγηση για το πώς οι Σάσεξ δαπάνησαν αυτά τα χρήματα.

Μη έχοντας σημαντικές δωρεές που έπρεπε να καταβληθούν το 2026 και με 8 εκατομμύρια δολάρια στην τράπεζα, οι Σάσεξ αποφάσισαν να ολοκληρώσουν τις «φιλανθρωπικές» δραστηριότητές τους.

Μετονομάζοντας το Ίδρυμα Archewell σε Archewell Philanthropies, οι Σάσεξ μετέφεραν ολόκληρη την καμπάνια τους σε μια υπάρχουσα ομάδα, την ParentsTogether.

Φυσικά, οι Σάσεξ παρουσίασαν την ήττα τους ως επιτυχία: η αλλαγή θα «διεύρυνε τις παγκόσμιες φιλανθρωπικές τους προσπάθειες για ουσιαστική εμβέλεια και μέγιστο αντίκτυπο». Στην πραγματικότητα, σε πολλούς φαινόταν ότι εγκατέλειπαν τη φιλανθρωπία, τον βασικό τους σκοπό, ακόμη και αν χρηματοδοτούνταν από άλλους.

Το κλείσιμο την παραμονή των Χριστουγέννων φάνηκε προσεκτικά σχεδιασμένο για να κρύψει την αγωνία τους.

Ενώ ανακοίνωναν την απόλυση μιας σειράς «κατώτερων» υπαλλήλων, έχασαν επίσης δύο βασικούς υπαλλήλους: τον εκτελεστικό διευθυντή της Archewell, Τζέιμς Χολτ, ο οποίος ήταν στη θέση για πέντε χρόνια, και τη Mέρεντιθ Μέινς, την εκπρόσωπο Τύπου τους.

Η Mέινς ήταν η 11η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων που αποχωρούσε μέσα σε πέντε χρόνια. Ο Λιαμ Μαγκουάιρ, με έδρα το Λονδίνο, θα διαχειριζόταν στο μέλλον τη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης. Στους Αμερικανούς, αυτό φαινόταν παράξενο.

Υπήρχε μια οκτάωρη χρονική διαφορά μεταξύ Λονδίνου και Λος Άντζελες. Εκτός από το ότι πίσω από το προπέτασμα καπνού που επαινούσε την επιτυχία τους, οι Σάσεξ είχαν ξεκινήσει ένα σχέδιο που είχε σχεδιαστεί μήνες νωρίτερα για να σώσει τα οικονομικά και τη φήμη τους.

Οι Σάσεξ στόχευαν να αποκατασταθούν στο Λονδίνο από τον Βασιλιά ως έμπιστα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Το όχημα για τη θριαμβευτική τους επιστροφή θα ήταν οι Αγώνες Invictus που θα διεξαχθούν τον Ιούλιο του 2027 στο Μπέρμιγχαμ.

Από την αρχή, ο Χάρι είχε σχεδιάσει να ανοίξει ο Βασιλιάς τους αγώνες ως φόντο για την Μέγκαν, συνοδευόμενη από τα παιδιά τους, για να κυριαρχήσει στα μέσα ενημέρωσης.

Αλλά επιλέγοντας το Μπέρμιγχαμ, ο Χάρι είχε άθελά του εκθέσει τον εαυτό του σε απροσδόκητη διαμάχη: την τοξική πραγματικότητα μιας πόλης σε αναταραχή, βυθισμένης σε απειλές διαμαρτυρίας.

Μεταξύ των 22 χωρών που προσκλήθηκαν να αγωνιστούν στο Μπέρμιγχαμ ήταν και το Ισραήλ. Αναπόφευκτα, η μικρή ομάδα τους θα προερχόταν από πρώην μέλη των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων που τραυματίστηκαν πολεμώντας τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ στη Γάζα, τον Λίβανο και τη Συρία.

Θα μπορούσε ο μονάρχης να επιτρέψει στον εαυτό του να εμπλακεί στις αναπόφευκτες διαμαρτυρίες, μετά την αρνητική δημοσιότητα που είχε υποστεί η βασιλική οικογένεια τους προηγούμενους μήνες και χρόνια;

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα καταδικαστικά λόγια και τα ψέματα που ειπώθηκαν και γράφτηκαν από τους Σάσεξ εναντίον της βασιλικής οικογένειας από το 2021, και την τεράστια ζημιά που προκλήθηκε από την εκμετάλλευση των βασιλικών τίτλων τους, η πιθανότητα ο Βασιλιάς να βρεθεί απέναντι από τον Πρίγκιπα και την Πριγκίπισσα της Ουαλίας για να ικανοποιήσει τους Σάσεξ είναι, την άνοιξη του 2026, απομακρυσμένη.

Η υποθετική συνάντηση του Βασιλιά με τον αποξενωμένο γιο του και την ταραχοποιό νύφη του, οι οποίοι είναι και οι δύο ένοχοι για προδοσία της βασιλικής οικογένειας, αποτελεί ένα ρίσκο με ελάχιστα οφέλη.

Η διαμάχη μεταξύ τους απέχει πολύ από την εκτόνωση της και μένει να δούμε τι ζημιά θα προκαλέσουν οι Αγώνες Invictus του 2027 σε μια ήδη εύθραυστη οικογένεια.