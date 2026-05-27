Γωγώ Μαστροκώστα: Τραϊανός και Βικτώρια Δέλλα συγκλονίζουν με τα λόγια τους στους επικηδείους

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Με σπαρακτικά λόγια αποχαιρέτησε ο Τραϊανός Δέλλας την επί χρόνια σύντροφό του Γωγώ Μαστροκώστα, που κηδεύτηκε σήμερα στο Ελληνικό.

Τραϊανός Δέλλας: «Ήσουν άγγελος, πόσο μικρός ήμουν μπροστά σου»

«Εσύ μου έμαθες τα πάντα», είπε ο πρώην ποδοσφαιριστής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, αποχαιρετώντας τη γυναίκα της ζωής του και μητέρα της μονάκριβης κόρης τους Γωγώ Μαστροκώστα.

«Άγγελέ μου, αγάπη μου», έτσι με έλεγες παντού, είπε ο Τραϊανός Δέλλας. «Η ομορφιά και η λάμψη σου μόνο σε άγγελο παραπέμπουν. Εσύ ήσουν ο άγγελος και όχι εγώ»,

«Εγώ τις περισσότερες φορές σε φώναζα «μωρό μου», γιατί από την ημέρα που σε γνώρισα, το μόνο που ήθελα ήταν να σε φροντίζω και να σε προστατεύω, όπως κάνουν στα μωρά. Κι αυτή η ανάγκη μου έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν έφερες στον κόσμο το δικό μας μωρό, τη Βικτώρια και έτσι είχα δύο μωρά να φροντίζω, καθένα με τον δικό του τρόπο.

Τα αποθέματα αγάπης που έχω για εσάς είναι αστήρευτα και ήμασταν μαζί στα εύκολα, στα δύσκολα και στα πολύ δύσκολα. Πάντα ήσουν στο μυαλό μου, πάντα ήσουν η προτεραιότητά μου, κάθε στιγμή. Όλες οι στιγμές θα γίνουν αναμνήσεις και οι πολύ δύσκολες θα γίνουν μαθήματα.

Τα «σ’ αγαπώ» που σου έχω πει είναι πολύ λίγα γι’ αυτό που αισθάνομαι για εσένα. Σου έλεγα «μη φοβάσαι», κάθε φορά, θα πάρουμε μια βαθιά ανάσα και θα βγούμε στην επιφάνεια, όμως τώρα πέσαμε στον ωκεανό και τα κύματα που μας χτυπούσαν ήταν πολύ μεγάλα.

Το τελευταίο σε πήρε από δίπλα μου.

Ξεκουράσου αγάπη μου γιατί κουράστηκες πάρα πολύ και πέτα. Πέτα ψηλά, μακριά από κάθε ασθένεια, μακριά από κάθε φθόνο, μακριά από κάθε μικρότητα αυτού του κόσμου.

Αλλά, όπου και να είσαι, να ξέρει πως η αγάπη όλων μας θα σε φτάνει» συμπλήρωσε, ακόμα, ο Τραϊανός Δέλλας

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε όλοι εδώ, για να είστε εδώ για τη Γωγώ, κάτι σας έχει δώσει.

Να αγαπιέστε επειδή μπορείτε, εμείς θέλαμε να αγαπηθούμε περισσότερο, αλλά δεν μπορούσαμε. Αφήνει πίσω έναν καταπληκτικό άνθρωπο, το παιδί μας, που θα συνεχίσει το έργο της».

Βικτώρια Δέλλα: «Δεν σου λέω αντίο γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου»

Εξίσσου συγκινητικά ήταν τα λόγια της κόρης της Γωγώς Μαστροκώστα αποχαιρετώντας την πολυαγαπημένη μητέρα της:

«Η μαμά μου έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και περηφάνια. Αγάπησε βαθιά, έδωσε δύναμη σε όλους μας ξεχωριστά και πάλεψε με χαμόγελο, όχι με φόβο.

Ήταν φτιαγμένη να αγαπά και να δίνει.

Ήταν πάνω απ’ όλα μία μοναδική μαμά. Μαμά με έμαθες να αγαπάω. Μου έμαθες τι σημαίνει να έχω αξίες. Να μην είμαι κακομαθημένη. Ήσουν και θα είσαι για πάντα κολλητή μου.

Τώρα ξέρω πως θα είσαι παντού μαζί μου.

Δεν σου λέω αντίο γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου.»