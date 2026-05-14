Akylas: «Δέχθηκα bullying, δεν τα παράτησα» – Όσα είπε για τo queer τίμημα, τη φτώχεια και την ηρωίδα μάνα του

Μετά την πρόκριση του στον τελικό της Eurovision, ο Akylas που με μια σκηνική παρουσία σαν καταιγίδα, το πατίνι και τα αυτιά του θα διεκδικήσει το τρόπαιο για την Ελλάδα με το Ferto, μίλησε για τη χωρίς ροδοπέταλα διαδρομή του στο διαδικτυακό κανάλι wiwibloggs.

Εμφανώς συγκινημένος και σχεδόν σοκαρισμένος από το κύμα αγάπης που δέχτηκε, ο Αkylas δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την υποδοχή του κοινού.

«Έβλεπα ανθρώπους να φορούν τα καπέλα μου και ένιωθα ότι ονειρεύομαι. Όταν συνειδητοποίησα ότι είμαι ζωντανά στην εθνική τηλεόραση, κατάλαβα πως ζούσα κάτι πραγματικά μαγικό» είπε.

Ο 27χρονος αποκάλυψε με χιούμορ πως ο έντονος πανηγυρισμός του στα παρασκήνια του απέφερε έναν μικροτραυματισμό στην πλάτη. «Χόρευα ασταμάτητα, δεν μπορούσα να συγκρατηθώ!» είπε.

Ένα τραγούδι για τη στέρηση και την απληστία παρά τον παιχνιδιάρικο ρυθμό του, το Ferto δεν είναι αφελές, ούτε σαχλό. Ο Akylas εξήγησε πως το τραγούδι του μπορεί στην αρχή να μοιάζει χιουμοριστικό και χαοτικό, όμως στην πραγματικότητα κρύβει μια πολύ προσωπική ιστορία.

«Το Ferto μιλά για την απληστία, την υπερκατανάλωση και τη συνεχή ανάγκη των ανθρώπων να θέλουν όλο και περισσότερα πράγματα για να καλύψουν τα κενά από όσα στερήθηκαν», ανέφερε.

Όπως είπε, το τραγούδι εκφράζει ολόκληρη τη γενιά που μεγάλωσε μέσα στην οικονομική κρίση στην Ελλάδα.

«Πολλοί από εμάς μεγαλώσαμε νιώθοντας ότι κάτι μας έλειπε. Θυμάμαι τη μητέρα μου να αγχώνεται για το πώς θα πληρώσουμε το ενοίκιο και τους λογαριασμούς».

Παρόλα αυτά, εκείνη έκανε τα πάντα για να μη στερηθεί ο ίδιος τα όνειρά του. «Όταν υπήρχε μια σχολική εκδρομή, μου έλεγε ‘θα βρω τρόπο να πας’. Τώρα που μεγάλωσα, καταλαβαίνω όλες τις θυσίες που έκανε».

Ο Ακύλας Μυτιληναίος, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε το 1999 στις Σέρρες, όπου και μεγάλωσε.

Η σχέση του με τη μουσική ξεκίνησε αρκετά νωρίς, μια και φοίτησε στο Μουσικό Σχολείο Σερρών. Σε μία από τις πιο δυνατές στιγμές της συνέντευξής τους o Akylas μίλησε ανοιχτά για τον εκφοβισμό που βίωσε μεγαλώνοντας στην περιφέρεια.

«Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη της Ελλάδας ως ένα queer παιδί και δέχτηκα πολύ bullying» είπε.

Χωρίς κάποια οικονομική στήριξη, ή γνωριμίες στον χώρο της μουσικής ο 27χρονος επέμεινε.

«Δεν είχα χρήματα. Δεν είχα διασυνδέσεις. Πολλοί μου έλεγαν να σταματήσω, να αλλάξω καριέρα και ότι χάνω τον χρόνο μου».

Με πίστη στον εαυτό του, την ιογενή δημοφιλία του TikTok (ένα μέσο που τον αγάπησε πολύ πριν τη σκηνή της Eurovision), το γιουκαλίλι του αγκαλιά και τη σιγουριά για ένα προϊόν που, πέρα από υποκειμενικούς αφορισμούς ή αποθεώσεις φέρει τη δική του ταυτότητα, ο Akylas έκανε ό,τι ξέρει.

Να προχωρά.

«Δεν τους άκουσα ποτέ και δεν σταμάτησα ποτέ» είπε για να δώσει ένα μήνυμα σε άλλα παιδιά της γενιάς του.

«Μην αφήσετε ποτέ κανέναν να σας πει ότι δεν αξίζετε ή ότι δεν θα τα καταφέρετε. Έχετε μαγεία μέσα σας και μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας αν το πιστέψετε πραγματικά» ήταν το μήνυμα του.

Πριν ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική, ο Akylas εργαζόταν σε κουζίνες και εστιατόρια για να επιβιώσει οικονομικά. Σπούδασε μαγειρική και αργότερα δούλεψε σε κρουαζιερόπλοια ως τραγουδιστής.

«Ήταν σαν μουσικό σχολείο για μένα. Τραγουδούσα κάθε βράδυ διαφορετικά είδη μουσικής» εξομολογήθηκε. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, όμως, ήρθε ξανά αντιμέτωπος με την απόρριψη.

«Πολλοί δεν με προσλάμβαναν για να τραγουδήσω. Μου έλεγαν ότι είμαι πολύ έντονος και ότι ίσως ο κόσμος θα παραπονεθεί».

Τότε η Αθήνα έγινε η σκηνή του. Ο Akylas αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στους κεντρικούς δρόμους μιας συχνά γκρι πόλης φέρνοντας το vibe του στην Ερμού.

«Άλλοι σταματούσαν να με ακούσουν, άλλοι όχι. Αλλά αυτό με έκανε πιο δυνατό» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το ποιο ήταν το τραγούδι, το οποίο ερμήνευε ως καλλιτέχνης του δρόμου, που του έφερε τα περισσότερα χρήματα, ο Akylas έκανε μια μικρή παύση πριν απαντήσει:

«Να θυμηθώ… Έλβις Πρίσλεϊ! Στην πραγματικότητα, όμως, τραγουδούσα πολύ Τζούλια Αλεξανδράτου στο TikTok».

Ο καλλιτέχνης συγκίνησε ιδιαίτερα όταν μίλησε για τη μητέρα του, στην οποία είναι αφιερωμένο μεγάλο μέρος του τραγουδιού.

Στους στίχους που συνυπογράφει με τον Ορφέα Νόνη, στη γέφυρα του κομματιού που για πολλούς είναι και το πιο ειλικρινές σημείο του, ο Akylas λέει:

«Κοίτα μαμά / Οσα στερηθήκαμε παλιά / Νιώθω πως θα καταφέρω / Να προσφέρω μη μας λείψει κάτι ξανά».

Ηταν λογικό και επόμενο, λοιπόν, να σηκώσει και τη μητέρα του στη σκηνή του Sing for Greece εκείνο το βράδυ που πήρε το εισιτήριο για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision της Βιέννης.

Τότε, δύο μήνες σχεδόν πριν, ο Akylas είχε αναρτήσει την ιστορία της Ξένιας, της μητέρας, της δικής του ηρωίδας που τον μεγάλωσε.

«Μόλις στα 17 της, χρειάστηκε να ταξιδέψει από τη Γεωργία στην Ελλάδα με ένα μωρό στην αγκαλιά. Η ζωή ήταν απίστευτα δύσκολη και τα χρήματα πάντα λίγα, αλλά δεν τα παράτησε ποτέ. Μεγάλωσε εμένα και την αδελφή μου και για μένα είναι μια πραγματική ηρωίδα. Μου έμαθε το πιο σημαντικό μάθημα: να μην τα παρατάω ποτέ. Σε ευχαριστώ για όλα, μαμά.

Και αυτό είναι ακριβώς το μήνυμα που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μέσα από το music video του Ferto. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, από πού έρχεσαι ή ποιες δυσκολίες έχεις αντιμετωπίσει. Να είσαι περήφανος για αυτό που είσαι. Μην αφήσεις ποτέ κανέναν να σου πάρει τη λάμψη σου. Μην αφήσεις ποτέ κανέναν να σε κάνει να αμφιβάλλεις για το ταλέντο σου.

Συνέχισε. Συνέχισε να παλεύεις. Συνέχισε να λάμπεις. Γιατί ακόμη κι όταν όλα μοιάζουν game over, πάντα υπάρχει ένα try again. Πίστεψε στον εαυτό σου. Να είσαι ασταμάτητος», έγραψε.

«Η μητέρα μου είναι τόσο υπερήφανη και χαρούμενη. Και όταν άκουσε το τραγούδι για πρώτη φορά, άρχισε να κλαίει τόσο πολύ. Με πήρε τηλέφωνο και με ρώτησε γιατί μου το κάνεις αυτό;. Και είναι τόσο χαρούμενη, και είναι σημαντικό για όλους τους γονείς εκεί έξω, να αγαπούν τα παιδιά τους, όπως και να είναι και να στηρίζουν τα όνειρά τους» εξομολογήθηκε πριν προσωρήσει σε κάποιες συμβουλές για μια γονεϊκότητα που αξίζει σε κάθε παιδί:

«Είναι τόσο σημαντικό! Μην προσπαθείτε να αλλάξετε τα παιδιά σας! Προσπαθείστε να τα καταλάβετε!»

Ο καλλιτέχνης μοιράστηκε με το διαδικτυακό κοινό αλλά και όλους όσοι ήταν συγκεντρωμένοι στο Eurohouse του wiwibloggs μια πιο προσωπική, χιουμοριστική πλευρά του, μιλώντας για την αδυναμία του στις γάτες.

Παρά την αλλεργία του, o Akylas έχει υιοθετήσει τη γάτα του, Oreo. «Δεν με νοιάζει. Παίρνω χάπια κάθε μέρα γιατί τις αγαπώ τόσο πολύ» είπε για το pet του που, όπως είπε αστειευόμενος, παρακολουθεί τη Eurovision από το σπίτι.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, το κοινό άρχισε να φωνάζει επανειλημμένα μιάου σε ένα από τα πιο viral στιγμιότυπα της συνάντησης μαζί του.

Κλείνοντας, ο Αkylas άφησε μια παρακαταθήκη για κάθε ονειροπόλο εκεί έξω:

«Αγαπήστε περισσότερο τον εαυτό σας. Βρείτε το πάθος σας και μην σταματήσετε ποτέ να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Μπορείτε να τα καταφέρετε».