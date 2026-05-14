magazin
Πέμπτη 14 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
14.05.2026 | 13:29
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Μεθώνη
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Akylas: «Δέχθηκα bullying, δεν τα παράτησα» – Όσα είπε για τo queer τίμημα, τη φτώχεια και την ηρωίδα μάνα του
Go Fun 14 Μαΐου 2026, 14:50

Akylas: «Δέχθηκα bullying, δεν τα παράτησα» – Όσα είπε για τo queer τίμημα, τη φτώχεια και την ηρωίδα μάνα του

«Θέλω να της αγοράσω ένα σπίτι» είπε ο Akylas στην γεμάτη χιούμορ και τρυφερότητα συνέντευξή του στο wiwibloggs

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Μια κούπα την ημέρα: Το πιο υποτιμημένο superfood που «ρίχνει» την πίεση

Μια κούπα την ημέρα: Το πιο υποτιμημένο superfood που «ρίχνει» την πίεση

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Μετά την πρόκριση του στον τελικό της Eurovision, ο Akylas που με μια σκηνική παρουσία σαν καταιγίδα, το πατίνι και τα αυτιά του θα διεκδικήσει το τρόπαιο για την Ελλάδα με το Ferto, μίλησε για τη χωρίς ροδοπέταλα διαδρομή του στο διαδικτυακό κανάλι wiwibloggs.

Εμφανώς συγκινημένος και σχεδόν σοκαρισμένος από το κύμα αγάπης που δέχτηκε, ο Αkylas δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την υποδοχή του κοινού.

«Έβλεπα ανθρώπους να φορούν τα καπέλα μου και ένιωθα ότι ονειρεύομαι. Όταν συνειδητοποίησα ότι είμαι ζωντανά στην εθνική τηλεόραση, κατάλαβα πως ζούσα κάτι πραγματικά μαγικό» είπε.

Ο 27χρονος αποκάλυψε με χιούμορ πως ο έντονος πανηγυρισμός του στα παρασκήνια του απέφερε έναν μικροτραυματισμό στην πλάτη. «Χόρευα ασταμάτητα, δεν μπορούσα να συγκρατηθώ!» είπε.

Ένα τραγούδι για τη στέρηση και την απληστία παρά τον παιχνιδιάρικο ρυθμό του, το Ferto δεν είναι αφελές, ούτε σαχλό. Ο Akylas εξήγησε πως το τραγούδι του μπορεί στην αρχή να μοιάζει χιουμοριστικό και χαοτικό, όμως στην πραγματικότητα κρύβει μια πολύ προσωπική ιστορία.

«Το Ferto μιλά για την απληστία, την υπερκατανάλωση και τη συνεχή ανάγκη των ανθρώπων να θέλουν όλο και περισσότερα πράγματα για να καλύψουν τα κενά από όσα στερήθηκαν», ανέφερε.

Όπως είπε, το τραγούδι εκφράζει ολόκληρη τη γενιά που μεγάλωσε μέσα στην οικονομική κρίση στην Ελλάδα.

«Τώρα που μεγάλωσα, καταλαβαίνω όλες τις θυσίες που έκανε. Μου έμαθε το πιο σημαντικό μάθημα: να μην τα παρατάω ποτέ. Σε ευχαριστώ για όλα, μαμά»

View this post on Instagram

A post shared by ΕΡΤ (@ertofficial)

«Πολλοί από εμάς μεγαλώσαμε νιώθοντας ότι κάτι μας έλειπε. Θυμάμαι τη μητέρα μου να αγχώνεται για το πώς θα πληρώσουμε το ενοίκιο και τους λογαριασμούς».

Παρόλα αυτά, εκείνη έκανε τα πάντα για να μη στερηθεί ο ίδιος τα όνειρά του. «Όταν υπήρχε μια σχολική εκδρομή, μου έλεγε ‘θα βρω τρόπο να πας’. Τώρα που μεγάλωσα, καταλαβαίνω όλες τις θυσίες που έκανε».

Ο Ακύλας Μυτιληναίος, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε το 1999 στις Σέρρες, όπου και μεγάλωσε.

«Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη της Ελλάδας ως ένα queer παιδί και δέχτηκα πολύ bullying»

Η σχέση του με τη μουσική ξεκίνησε αρκετά νωρίς, μια και φοίτησε στο Μουσικό Σχολείο Σερρών. Σε μία από τις πιο δυνατές στιγμές της συνέντευξής τους o Akylas μίλησε ανοιχτά για τον εκφοβισμό που βίωσε μεγαλώνοντας στην περιφέρεια.

«Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη της Ελλάδας ως ένα queer παιδί και δέχτηκα πολύ bullying» είπε.

Χωρίς κάποια οικονομική στήριξη, ή γνωριμίες στον χώρο της μουσικής ο 27χρονος επέμεινε.

«Δεν είχα χρήματα. Δεν είχα διασυνδέσεις. Πολλοί μου έλεγαν να σταματήσω, να αλλάξω καριέρα και ότι χάνω τον χρόνο μου».

Με πίστη στον εαυτό του, την ιογενή δημοφιλία του TikTok (ένα μέσο που τον αγάπησε πολύ πριν τη σκηνή της Eurovision), το γιουκαλίλι του αγκαλιά και τη σιγουριά για ένα προϊόν που, πέρα από υποκειμενικούς αφορισμούς ή αποθεώσεις φέρει τη δική του ταυτότητα, ο Akylas έκανε ό,τι ξέρει.

Να προχωρά.

@akylas__ Αγαπημένο κομμάτι στην Eurovision? 💅🏻👁️👄👁️💅🏻 #fy #fyp #gr ♬ Ακύλας _ Μόνο για σένα akylas__ – Akylas

«Δεν τους άκουσα ποτέ και δεν σταμάτησα ποτέ» είπε για να δώσει ένα μήνυμα σε άλλα παιδιά της γενιάς του.

«Μην αφήσετε ποτέ κανέναν να σας πει ότι δεν αξίζετε ή ότι δεν θα τα καταφέρετε. Έχετε μαγεία μέσα σας και μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας αν το πιστέψετε πραγματικά» ήταν το μήνυμα του.

Πριν ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική, ο Akylas εργαζόταν σε κουζίνες και εστιατόρια για να επιβιώσει οικονομικά. Σπούδασε μαγειρική και αργότερα δούλεψε σε κρουαζιερόπλοια ως τραγουδιστής.

«Ήταν σαν μουσικό σχολείο για μένα. Τραγουδούσα κάθε βράδυ διαφορετικά είδη μουσικής» εξομολογήθηκε. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, όμως, ήρθε ξανά αντιμέτωπος με την απόρριψη.

«Πολλοί δεν με προσλάμβαναν για να τραγουδήσω. Μου έλεγαν ότι είμαι πολύ έντονος και ότι ίσως ο κόσμος θα παραπονεθεί».

@akylas__ Music production: @Billie Kark Cover from: @Ria Ellinidou #akylas #fyp ♬ original sound – Akylas

Τότε η Αθήνα έγινε η σκηνή του. Ο Akylas αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στους κεντρικούς δρόμους μιας συχνά γκρι πόλης φέρνοντας το vibe του στην Ερμού.

«Άλλοι σταματούσαν να με ακούσουν, άλλοι όχι. Αλλά αυτό με έκανε πιο δυνατό» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το ποιο ήταν το τραγούδι, το οποίο ερμήνευε ως καλλιτέχνης του δρόμου, που του έφερε τα περισσότερα χρήματα, ο Akylas έκανε μια μικρή παύση πριν απαντήσει:

«Να θυμηθώ… Έλβις Πρίσλεϊ! Στην πραγματικότητα, όμως, τραγουδούσα πολύ Τζούλια Αλεξανδράτου στο TikTok».

Ο καλλιτέχνης συγκίνησε ιδιαίτερα όταν μίλησε για τη μητέρα του, στην οποία είναι αφιερωμένο μεγάλο μέρος του τραγουδιού.

Στους στίχους που συνυπογράφει με τον Ορφέα Νόνη, στη γέφυρα του κομματιού που για πολλούς είναι και το πιο ειλικρινές σημείο του, ο Akylas λέει:

«Κοίτα μαμά / Οσα στερηθήκαμε παλιά / Νιώθω πως θα καταφέρω / Να προσφέρω μη μας λείψει κάτι ξανά».

Ηταν λογικό και επόμενο, λοιπόν, να σηκώσει και τη μητέρα του στη σκηνή του Sing for Greece εκείνο το βράδυ που πήρε το εισιτήριο για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision της Βιέννης.

Τότε, δύο μήνες σχεδόν πριν, ο Akylas είχε αναρτήσει την ιστορία της Ξένιας, της μητέρας, της δικής του ηρωίδας που τον μεγάλωσε.

«Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, από πού έρχεσαι ή ποιες δυσκολίες έχεις αντιμετωπίσει»

YouTube thumbnail

«Μόλις στα 17 της, χρειάστηκε να ταξιδέψει από τη Γεωργία στην Ελλάδα με ένα μωρό στην αγκαλιά. Η ζωή ήταν απίστευτα δύσκολη και τα χρήματα πάντα λίγα, αλλά δεν τα παράτησε ποτέ. Μεγάλωσε εμένα και την αδελφή μου και για μένα είναι μια πραγματική ηρωίδα. Μου έμαθε το πιο σημαντικό μάθημα: να μην τα παρατάω ποτέ. Σε ευχαριστώ για όλα, μαμά.

Και αυτό είναι ακριβώς το μήνυμα που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μέσα από το music video του Ferto. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, από πού έρχεσαι ή ποιες δυσκολίες έχεις αντιμετωπίσει. Να είσαι περήφανος για αυτό που είσαι. Μην αφήσεις ποτέ κανέναν να σου πάρει τη λάμψη σου. Μην αφήσεις ποτέ κανέναν να σε κάνει να αμφιβάλλεις για το ταλέντο σου.

Συνέχισε. Συνέχισε να παλεύεις. Συνέχισε να λάμπεις. Γιατί ακόμη κι όταν όλα μοιάζουν game over, πάντα υπάρχει ένα try again. Πίστεψε στον εαυτό σου. Να είσαι ασταμάτητος», έγραψε.

«Αγαπήστε περισσότερο τον εαυτό σας. Βρείτε το πάθος σας και μην σταματήσετε ποτέ να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Μπορείτε να τα καταφέρετε»

«Η μητέρα μου είναι τόσο υπερήφανη και χαρούμενη. Και όταν άκουσε το τραγούδι για πρώτη φορά, άρχισε να κλαίει τόσο πολύ. Με πήρε τηλέφωνο και με ρώτησε γιατί μου το κάνεις αυτό;. Και είναι τόσο χαρούμενη, και είναι σημαντικό για όλους τους γονείς εκεί έξω, να αγαπούν τα παιδιά τους, όπως και να είναι και να στηρίζουν τα όνειρά τους» εξομολογήθηκε πριν προσωρήσει σε κάποιες συμβουλές για μια γονεϊκότητα που αξίζει σε κάθε παιδί:

«Είναι τόσο σημαντικό! Μην προσπαθείτε να αλλάξετε τα παιδιά σας! Προσπαθείστε να τα καταλάβετε!»

Ο καλλιτέχνης μοιράστηκε με το διαδικτυακό κοινό αλλά και όλους όσοι ήταν συγκεντρωμένοι στο Eurohouse του wiwibloggs μια πιο προσωπική, χιουμοριστική πλευρά του, μιλώντας για την αδυναμία του στις γάτες.

Παρά την αλλεργία του, o Akylas έχει υιοθετήσει τη γάτα του, Oreo. «Δεν με νοιάζει. Παίρνω χάπια κάθε μέρα γιατί τις αγαπώ τόσο πολύ» είπε για το pet του που, όπως είπε αστειευόμενος, παρακολουθεί τη Eurovision από το σπίτι.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, το κοινό άρχισε να φωνάζει επανειλημμένα μιάου σε ένα από τα πιο viral στιγμιότυπα της συνάντησης μαζί του.

YouTube thumbnail

Κλείνοντας, ο Αkylas άφησε μια παρακαταθήκη για κάθε ονειροπόλο εκεί έξω:

«Αγαπήστε περισσότερο τον εαυτό σας. Βρείτε το πάθος σας και μην σταματήσετε ποτέ να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Μπορείτε να τα καταφέρετε».

Headlines:
Economy
Θεοδωρόπουλος: Χωρίς παραγωγικότητα δεν θα υπάρχει κοινωνικό κράτος

Θεοδωρόπουλος: Χωρίς παραγωγικότητα δεν θα υπάρχει κοινωνικό κράτος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μια κούπα την ημέρα: Το πιο υποτιμημένο superfood που «ρίχνει» την πίεση

Μια κούπα την ημέρα: Το πιο υποτιμημένο superfood που «ρίχνει» την πίεση

World
Σι Τζινπίνγκ: Η Κίνα θα «ανοίγει ευρύτερα», υποσχέθηκε στους CEOs της Nvidia, της Tesla και της Apple

Σι Τζινπίνγκ: Η Κίνα θα «ανοίγει ευρύτερα», υποσχέθηκε στους CEOs της Nvidia, της Tesla και της Apple

inWellness
inTown
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Stream magazin
Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς – Πώς οι θάνατοι του Λουκ Πέρι και της Σάνεν Ντόχερτι «έσωσαν» την Τζένι Γκαρθ
Τίμημα 14.05.26

Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς – Πώς οι θάνατοι του Λουκ Πέρι και της Σάνεν Ντόχερτι «έσωσαν» την Τζένι Γκαρθ

Κατάθλιψη, ουσίες και σεξισμός. Η Κέλι του Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς κάνει επανεκκίνηση στα 54 της χρόνια μακριά πλέον από το σκοτάδι μιας αδίστακτης δόξας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Θάνατος Μάθιου Πέρι: Φυλάκιση 2 ετών σε πρώην παραγωγό του Χόλιγουντ για την παράνομη διακίνηση κεταμίνης
Ερικ Φλέμινγκ 14.05.26

Φυλάκιση και σε πρώην παραγωγό του Χόλιγουντ για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Ποινή φυλάκισης δύο ετών επιβλήθηκε σε πρώην παραγωγό του Χόλιγουντα για παράνομη προμήθεια κεταμίνης στον Μάθιου Πέρι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός από υπερβολική δόση της.

Σύνταξη
H κρυφή σχέση του Κένεντι με τη Νταϊάνα – Αμοιβαία έλξη, Τζάκι και Μητέρα Τερέζα – «Υπέροχα πόδια»
Παράλληλες ζωές 13.05.26

H κρυφή σχέση του Κένεντι με τη Νταϊάνα – Αμοιβαία έλξη, Τζάκι και Μητέρα Τερέζα – «Υπέροχα πόδια»

Ήταν Δεκέμβριος του 1995 όταν ο πρίγκιπας της Αμερικής Τζον Κένεντι Τζούνιορ συνάντησε την πριγκίπισσα του λαού της Βρετανίας Νταϊάνα που ενώθηκαν από την τραγική μοίρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Γούντι Χάρελσον βρισκόταν στην Ελλάδα με τον Μάθιου ΜακΚόναχι και συνέβη κάτι παράλογο
Αδέρφια; 13.05.26

Ο Γούντι Χάρελσον βρισκόταν στην Ελλάδα με τον Μάθιου ΜακΚόναχι και συνέβη κάτι παράλογο

Ο Γούντι Χάρελσον και ο Μάθιου ΜακΚόναχι είχαν αναφερθεί σε πιθανό οικογενειακό δεσμό το 2023. Ωστόσο, το ενδιαφέρον έγκειται στο πώς το ανακάλυψαν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ήταν τρελός, δεν υπάρχει αμφιβολία»: Όταν ο Μόρι Πόβιτς πήρε συνέντευξη από τον Χάντερ Τόμσον
Φόβος και παράνοια 13.05.26

«Ήταν τρελός, δεν υπάρχει αμφιβολία»: Όταν ο Μόρι Πόβιτς πήρε συνέντευξη από τον Χάντερ Τόμσον

Ο γνωστός παρουσιαστής Μόρι Πόβιτς μίλησε στο podcast του Ρομπ Λόου, αναφέρθηκε στα χρόνια του στην τηλεόραση, τους διάσημους καλεσμένους του - και φυσικά από αυτούς δεν απουσίαζε ο Χάντερ Τόμσον

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η κατάρα του Met Gala κράτησε τον Σαλαμέ μακριά από την Τζένερ – «Αν εμφανιστείς εκεί, χωρίζεις»
«Λίστα θυμάτων» 12.05.26

Η κατάρα του Met Gala κράτησε τον Σαλαμέ μακριά από την Τζένερ – «Αν εμφανιστείς εκεί, χωρίζεις»

Η λάμψη του Met Gala φαίνεται πως δεν είναι αρκετή για να νικήσει τις προκαταλήψεις της Κάιλι Τζένερ που κράτησε τον Τιμοτέ Σαλαμέ μακριά της «για να μη χωρίσουν»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κικίλιας: Τα θέματα ασφαλείας είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα
Επικαιρότητα 14.05.26

Κικίλιας: Τα θέματα ασφαλείας είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα

Ο Βασίλης Κικίλιας συνέδεσε την ανάπτυξη της ναυτιλίας και των λιμενικών δραστηριοτήτων με τη δημιουργία επαγγελματικών προοπτικών για τη νέα γενιά, σημειώνοντας ότι τα ναυτιλιακά επαγγέλματα μπορούν να προσφέρουν «ελπίδα, όραμα και προοπτική»

Σύνταξη
Για πρώτη φορά μετά το 2022, η Σομαλία βρίσκεται ξανα στο κατώφλι του λιμού
Κόσμος 14.05.26

Για πρώτη φορά μετά το 2022, η Σομαλία βρίσκεται ξανα στο κατώφλι του λιμού

Περισσότερα από ένα στα τρία μικρά παιδιά στην περιοχή Μπουρκαμπά στη νότια Σομαλία πάσχουν από οξεία υποσιτισμό, σύμφωνα με την έκθεση της Ολοκληρωμένης Ταξινόμησης Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας

Σύνταξη
Οριστικά χωρίς κόσμο το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Οριστικά χωρίς κόσμο το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Απορρίφθηκε από την ΔΕΑΒ η αναστολή απόφασης τιμωρίας που ζήτησε ο Παναθηναϊκός, κάτι που σημαίνει ότι το τελευταίο ματς στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου, κόντρα στον ΠΑΟΚ, θα διεξαχθεί μπροστά σε άδειες εξέδρες.

Σύνταξη
«Το σύστημα δολοφονίας χαρακτήρων του Μαξίμου» έπιασε δουλειά – Πόλεμος ΠΑΣΟΚ και ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

«Το σύστημα δολοφονίας χαρακτήρων του Μαξίμου» έπιασε δουλειά – Πόλεμος ΠΑΣΟΚ και ΝΔ

Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να έχει ανεβάσει πολύ τους τόνους καρφώνοντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, το Μαξίμου αναλαμβάνει δράση σπίλωσης της εικόνας του. Με τις δραστηριότητες Ανδρουλάκη να είναι απολύτως νόμιμες και διαφανείς, Γεωργιάδης και Μαρινάκης με λεκτικούς ελιγμούς ρίχνουν λάσπη στον ανεμιστήρα προσπαθώντας να δημιουργήσουν υπόνοιες για την ηθική ακεραιότητα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Για «πολιτική αλητεία» μιλά το ΠΑΣΟΚ, καταθέτει μηνύσεις ο Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Υγείας – Τι αναφέρει στην επιστολή του
Κόσμος 14.05.26

Ραγδαίες εξελίξεις στη Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Υγείας - Τι αναφέρει στην επιστολή του

Πολιτική κρίση στη Βρετανία - Ο Γουές Στρίτινγκ ζητά εμμέσως την αποχώρηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ - «Έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου σε εσάς», αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του που δημοσιεύτηκε στο Χ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που σκότωσαν και πέταξαν 54χρονο στον Λουδία
Θεσσαλονίκη 14.05.26

Προφυλακιστέος ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που σκότωσαν και πέταξαν 54χρονο στον Λουδία

Οι δύο κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι οι διαφορές τους με το θύμα και το επεισόδιο που ακολούθησε σχετίζονταν με την κλοπή περιστεριών - Δεν έχει εντοπιστεί η σορός στον Λουδία

Σύνταξη
Πειραιάς: Φορτίο μαμούθ με 46 κιλά κοκαΐνη κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι
1,7 εκατ. ευρώ 14.05.26

Φορτίο μαμούθ με 46 κιλά κοκαΐνης κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι του Πειραιά

Οι Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών εντόπισαν ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο προερχόμενο από το Εκουαδόρ στο λιμάνι του Πειραιά - Η κοκαΐνη που βρέθηκε υπολογίζεται στα 1,7 εκατ. ευρώ

Σύνταξη
Δημογραφικό: Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά – Σε σταυροδρόμι η Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας
Στοιχεία Eurostat 14.05.26

Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά - Σε δημογραφικό σταυροδρόμι η Ευρώπη - Η θέση της Ελλάδας

Ο αριθμός των νοικοκυριών με ζευγάρια και παιδιά μειώθηκε κατά 6,3% (από 31,9 εκατομμύρια σε 29,9 εκατομμύρια) από το 2016 έως το 2025 - Ο ρόλος της μετανάστευσης στο δημογραφικό

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΠΑΣΟΚ: Έκθετη η κυβέρνηση για την συνεχιζόμενη οπλοχρησία και την αυτοδικία στην Κρήτη
Επικαιρότητα 14.05.26

ΠΑΣΟΚ: Έκθετη η κυβέρνηση για την συνεχιζόμενη οπλοχρησία και την αυτοδικία στην Κρήτη

«Τα γεγονότα διαψεύδουν την κυβερνητική αφήγηση περί ασφάλειας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - Κατέθεσε ερώτηση προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τη νέα αιματηρή υπόθεση στην Κρήτη

Σύνταξη
Ο Σλοτ… ανακοίνωσε την παραμονή του: «Στη Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Ο Σλοτ… ανακοίνωσε την παραμονή του: «Στη Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν» (vid)

Η Λίβερπουλ ολοκληρώνει μια τραγική σεζόν, οι φήμες για την απομάκρυνσή του συνεχίζονται, ωστόσο ο ίδιος ο Άρνε Σλοτ είναι βέβαιος πως θα είναι στον πάγκο της και του χρόνου.

Σύνταξη
Λετονία: Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός – Πώς τα ουκρανικά drones προκάλεσαν πολιτική κρίση
Κόσμος 14.05.26

Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός της Λετονίας - Πώς τα ουκρανικά drones προκάλεσαν πολιτική κρίση

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της αποπομπής το Σαββατοκύριακο του υπουργού Άμυνας, Αντρις Σπρουντς, προερχόμενου από τους Προοδευτικούς, σχετικά με τη διαχείριση των περιστατικών εισόδου ουκρανικά drones στη Λετονία από τη Ρωσία.

Σύνταξη
Politico: Το ρωσικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που επιτρέπει στον Πούτιν να εισβάλλει σε ξένες χώρες – Διεθνής ανησυχία
Κόσμος 14.05.26

Politico: Το ρωσικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που επιτρέπει στον Πούτιν να εισβάλλει σε ξένες χώρες – Διεθνής ανησυχία

Το ρωσικό Kοινοβούλιο ενέκρινε ένα νομοσχέδιο που θα επιτρέπει στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να διατάξει την εισβολή σε ξένες χώρες, σύμφωνα με το Politico

Σύνταξη
Κρήτη: Τουρίστρια τραυματίστηκε στο φαράγγι Κυκλάμινου – Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική
Κρήτη 14.05.26

Τουρίστρια τραυματίστηκε στο φαράγγι Κυκλάμινου – Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική

Η γυναίκα φέρεται να έχει τραυματιστεί στο πόδι - Στο σημείο επιχειρούν 10 διασώστες για τη μεταφορά της από το μονοπάτι - Θα διακομιστεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Σε κίνδυνο τα οικονομικά Δήμων, σύμφωνα με τον Β’ Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 14.05.26

Σε κίνδυνο τα οικονομικά Δήμων, σύμφωνα με τον Β’ Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ

Την άμεση ανάγκη για επιπλέον χρηματοδότηση των δήμων για να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές πιέσεις που δέχονται τόνισε ο Δήμαρχος Αγρινίου και Β' Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Παπαναστασίου.

Σύνταξη
Η κόρη του Πολ Γουόκερ, ο Βιν Ντίζελ και το Fast & Furious
Φεστιβάλ των Καννών 14.05.26

Θα ήταν τόσο περήφανος για σένα: Η κόρη του Πολ Γουόκερ, τα δάκρυα του Βιν Ντίζελ και τα «γενέθλια» του Fast & Furious

Περίπου 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου Fast & Furious, οι πρωταγωνιστές του franchise συναντήθηκαν στο Φεστιβάλ των Καννών και ήταν όλοι εκεί - ακόμα και η κόρη του Πολ Γουόκερ

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καλλιθέα: Στον ανακριτή ο 58χρονος που άνοιξε πυρ σε μπαρ και τραυμάτισε την ιδιοκτήτρια
Βαριές κατηγορίες 14.05.26

Στον ανακριτή ο 58χρονος που άνοιξε πυρ σε μπαρ στην Καλλιθέα και τραυμάτισε την ιδιοκτήτρια

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο ποια θα είναι η υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει ο 58χρονος κατά την απολογία του στον ανακριτή για την επίθεση με ούζι στην Καλλιθέα

Σύνταξη
Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο συγγενείς θυμάτων – Ζητούν να διωχθεί για κακούργημα ο Κώστας Αχ. Καραμανλής
Ελλάδα 14.05.26

Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο συγγενείς θυμάτων – Ζητούν να διωχθεί για κακούργημα ο Κώστας Αχ. Καραμανλής

Συγγενείς θυμάτων που έχασαν τόσο τραγικά τη ζωή τους στα Τέμπη στρέφονται κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή, ζητώντας αναβάθμιση της κατηγορίας από πλημμεληματική παράβαση καθήκοντος σε κακουργηματική δίωξη - Θα στραφούν και κατά των βουλευτών της Εξεταστικής

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 14 Μαϊου 2026
Cookies