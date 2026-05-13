science
Τετάρτη 13 Μαϊου 2026
weather-icon 26o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
13.05.2026 | 15:53
Λήξη συναγερμού για το ύποπτο σακίδιο που βρέθηκε στη ΓΑΔΑ – Ανοιξε ο δρόμος
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι ανισότητες ευθύνονται για το ένα τρίτο των θανάτων από κρύο ή ζέστη στην Ευρώπη
Περιβάλλον 13 Μαΐου 2026, 13:49

Οι ανισότητες ευθύνονται για το ένα τρίτο των θανάτων από κρύο ή ζέστη στην Ευρώπη

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν δυσανάλογα τις φτωχότερες και πιο στερημένες περιοχές, δείχνει νέα ανάλυση. Οι ανισότητες επιδεινώνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Πρατικάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Νοροϊός: Τι πρέπει να ξέρουμε γι’ αυτόν;

Νοροϊός: Τι πρέπει να ξέρουμε γι’ αυτόν;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ένα σημαντικό μέρος των θανάτων από ζέστη ή από κρύο θα μπορούσε να αποφευχθεί στην Ευρώπη αν αντιμετωπίζονταν οι οικονομικές ανισότητες, εκτιμά νέα μελέτη, την ώρα που η κλιματική αλλαγή φέρνει νέα θερμοκρασιακά ρεκόρ.

Η ανάλυση που δημοσιεύεται στο Nature Health συνδέει τις ανισότητες με περίπου το ένα τρίτο των θανάτων από ακραίες θερμοκρασίες. Αν όλη Ευρώπη κατάφερνε να μειώσει τις ανισότητες στα επίπεδα της Σλοβενίας, της πιο ισότιμης χώρας, ο απολογισμός θα μειωνόταν κατά σχεδόν 110.000 θανάτους, υπολογίζει η διεθνής ερευνητική ομάδα.

Τα ευρήματα, αναφέρει, στηρίζουν τις εκκλήσεις για βραχυπρόθεσμα μέτρα ανακούφισης των ευάλωτων ομάδων και μείωση των ανισοτήτων σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Αυτό θα προσέφερε διπλό όφελος, δήλωσε στον Guardian η Μπλάνκα Πανιέλο-Καστίγιο του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Υγεία της Βαρκελώνης, πρώτη συγγραφέας της μελέτης. «Αν η οπτική της ισότητας ενσωματωνόταν περισσότερο στις πολιτικές — ευρωπαϊκές, εθνικές, τοπικές, όποιες κι αν είναι — θα πετυχαίναμε δύο στόχους ταυτόχρονα» είπε.

Περίπου 60-70 χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν από ζέστη κάθε χρόνο στην Ευρώπη, ενώ οι θάνατοι από κρύο είναι σημαντικά περισσότεροι, πάνω από 300.000 ανά έτος.

Καιρός και φτώχεια

Η ανάλυση εξέτασε ημερήσια δεδομένα θνησιμότητας για 654 περιοχές σε 32 ευρωπαϊκές χώρες και υπολόγισε τους θανάτους που θα αποδίδονταν στις ακραίες θερμοκρασίες αν όλες οι χώρες είχαν είτε τις υψηλότερες είτε τις ελάχιστες τιμές για κάθε οικονομικό δείκτη.

H ανάλυση έδειξε ότι η θνησιμότητα συνδέεται με παραμέτρους όπως ο δείκτης Τζίνι, ένα ευρέως χρησιμοποιούμενους δείκτες οικονομικής ανισότητας ανισότητας.

Οι ερευνητές υπολογίζουν ότι η μείωση της σοβαρής υλικής και κοινωνικής αποστέρησης σε ολόκληρη την ήπειρο στο επίπεδο της κεντρικής Ελβετίας, της λιγότερο στερημένης περιοχής, θα οδηγούσε σε 59.000 λ0ιγότερους θανάτους από ζέστη και κρύο.

H δυνατότητα αγοράς κλιματιστικού είναι για κάποιους θέμα ζωής ή θανάτου (Reuters)

Αντίθετα, η αύξησή της στο επίπεδο της νοτιοανατολικής Ρουμανίας, της πιο στερημένης περιοχής, θα οδηγούσε σε 101.000 περισσότερους θανάτους που σχετίζονται με τη θερμοκρασία.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι στις πλούσιες περιοχές αντιστοιχεί μικρότερος κίνδυνος θανάτου από κρύο, πιθανότατα λόγω των καλύτερα μονωμένων κτηρίων, της έλλειψης ενεργειακής φτώχειας πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, αλλά μεγαλύτερος κίνδυνος θανάτου από ζέστη.

Η διαφοροποίηση αυτή, λέει η ομάδα, ίσως είναι αποτέλεσμα του φαινομένου της θερμικής νησίδας στις πόλεις, οι οποίες γενικά είναι πιο πλούσιες από αγροτικές περιοχές αλλά υποφέρουν από τη ζέστη που κατακρατά η άσφαλτος και το μπετόν. Η μελέτη δεν εξέτασε άμεσα την πρόσβαση σε κλιματιστικά μηχανήματα.

Η μελέτη είναι υψηλής ποιότητας αλλά ενδέχεται να μην αποτυπώνει με ακρίβεια την κατάσταση, σχολίασε στον Guardian ο Ουσάμα Μπιλάλ, επιδημιολόγος του Πανεπιστημίου Ντρέξελ στη Φιλαδέλφεια, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

«Οι βασικοί περιορισμοί που βλέπω σχετίζονται με το επίπεδο μέτρησης των κοινωνικών μεταβλητών, καθώς και με το γεγονός ότι στην Ευρώπη – και σε πολλά άλλα μέρη – υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στα θερμότερα κλίματα και τη φτώχεια, με εξαίρεση την Ανατολική Ευρώπη» είπε.

Ο πραγματικός απολογισμός μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερος από ό,τι δείχνει η ανάλυση, εκτίμησε από την πλευρά του ο Μάλκολμ Μίστρι, επιδημιολόγος της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου, ο οποίος επίσης δεν συμμετείχε στη μελέτη.

«Για παράδειγμα, παρότι οι συγγραφείς δικαιολογημένα περιόρισαν τη μελέτη τους στα χρόνια πριν από την πανδημία Covid-19, τα ποσοστά ενεργειακής φτώχειας – ένας σημαντικός καθοριστικός παράγοντας που εντοπίστηκε στη μελέτη – αυξήθηκαν αρκετά απότομα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες μετά το 2021-22» είπε.

Η εκτιμώμενη επιβάρυνση που παρουσιάζεται εδώ μπορεί να είναι συντηρητική με βάση τα σημερινά δεδομένα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στήριξη από το άλμα της Metlen

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στήριξη από το άλμα της Metlen

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Νοροϊός: Τι πρέπει να ξέρουμε γι’ αυτόν;

Νοροϊός: Τι πρέπει να ξέρουμε γι’ αυτόν;

Κόσμος
Στην Κίνα ο Τραμπ για σκληρές διαπραγματεύσεις με Σι – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο με νεκρούς και τραυματίες

Στην Κίνα ο Τραμπ για σκληρές διαπραγματεύσεις με Σι – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο με νεκρούς και τραυματίες

inWellness
inTown
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Stream science
Η Ισπανία επιμένει στους κανόνες για social media και AI, παρά την πίεση από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας
Κόσμος 13.05.26

Η Ισπανία επιμένει στους κανόνες για social media και AI, παρά την πίεση από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας

Η Ισπανία είναι ένας από τους υποστηρικτές της «αξιόπιστης AI», ένα μοντέλο που θα προστατεύει την ιδιωτικότητα, τη δημοκρατία, τους ανηλίκους και τη ασφάλεια, αντί να δίνει προτεραιότητα στο κέρδος

Σύνταξη
Κλιματική κρίση: Απειλεί τα τρόφιμα, αγρότες και εργάτες – Έκθεση του ΟΗΕ χτυπάει τον κώδωνα του κινδύνου
Ανησυχητικά στοιχεία 13.05.26

Η κλιματική κρίση απειλεί τα τρόφιμα, αγρότες και εργάτες - Έκθεση του ΟΗΕ χτυπάει τον κώδωνα του κινδύνου

Πώς επηρεάζει η κλιματική κρίση χώρες που παράγουν πολλά από τα τρόφιμα στον πλανήτη - Σε υψηλό κίνδυνο πάνω από το 70% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού λόγω των ακραίων θερμοκρασιών

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Χιλιάδες επιστήμονες αντιδρούν στην επίθεση Τραμπ κατά του κορυφαίου ερευνητικού ιδρύματος 
Εθνικό Ίδρυμα Επιστήμης 12.05.26

Χιλιάδες επιστήμονες αντιδρούν στην επίθεση Τραμπ κατά του κορυφαίου ερευνητικού ιδρύματος 

H επιστημονική κοινότητα καταδικάζει την απόφαση Τραμπ να καρατομήσει το εποπτικό συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Επιστήμης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο
Δεν σταματιέται 13.05.26

Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προαναγγέλλει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυρηνικού πυραύλου Sarmat έως το τέλος του έτους, την ώρα που η Ρωσία εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με drones μέρα μεσημέρι σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Σύνταξη
Περιστέρι: Εφιάλτης για τα 6 αδέλφια – Ζούσαν μέσα στις ακαθαρσίες σε ένα σπίτι 27 τετραγωνικών
Ελλάδα 13.05.26

Εφιάλτης για τα 6 αδέλφια στο Περιστέρι - Ζούσαν μέσα στις ακαθαρσίες σε ένα σπίτι 27 τετραγωνικών

Τα έξι ανήλικα παιδιά διαβιούσαν σε διαμέρισμα στο Περιστέρι υπό παντελώς ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής, φέροντας εμφανείς ακαθαρσίες στο σώμα και τα ρούχα τους.

Σύνταξη
Φάμελλος: Λαβύρινθος σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου – Κρυπτόμενος και πολλαπλά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 13.05.26

Φάμελλος: Λαβύρινθος σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου – Κρυπτόμενος και πολλαπλά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός

«Το απόστημα έχει σπάσει. Και τα σκάνδαλα αποκαλύπτονται. Όπως και οι ευθύνες σας», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος με παρέμβασή του στη Βουλή

Σύνταξη
ΙΝΑΤ: Για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; – Το Ινστιτούτο Τσίπρα απαντά
Επικαιρότητα 13.05.26

Για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; - Το Ινστιτούτο Τσίπρα απαντά

Σε μία περίοδο όπου «η υψηλή επαγγελματική επάρκεια και η θεσμική ακεραιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποδείχθηκε πρόβλημα για την ελληνική κυβέρνηση» μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα (ΙΝΑΤ) παρεμβαίνουν απαντώντας στο ερώτημα: «για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Στο Πεκίνο ο Αμερικανός πρόεδρος – Με στρατιωτική μπάντα και 300 σημαίες των ΗΠΑ και της Κίνας η υποδοχή του
Ιστορική επίσκεψη 13.05.26

Στο Πεκίνο ο Τραμπ - Με στρατιωτική μπάντα και 300 σημαίες των ΗΠΑ και της Κίνας η υποδοχή του

Η υποδοχή του Τραμπ στην Κίνα ήταν θερμή, με κόκκινο χαλί, λουλούδια και στρατιωτική απόδοση τιμών. Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Tesla, Έλον Μασκ και ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ

Σύνταξη
Η καλύτερη εμπειρία του Ματ Ντέιμον; Η «Οδύσσεια» του Νόλαν
«Όταν νιώθεις άβολα» 13.05.26

Ο Ματ Ντέιμον προσέγγισε την «Οδύσσεια» σαν να ήταν «η τελευταία ταινία που θα έκανε ποτέ»

Ο Ματ Ντέιμον δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι η συμμετοχή του στην πολυαναμενόμενη ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν ήταν η πιο ικανοποιητική εμπειρία της καριέρας του στο Χόλιγουντ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κατρίνης: Η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι αυτονόητη εθνική υποχρέωση
Ocean Link 13.05.26

Κατρίνης: Η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι αυτονόητη εθνική υποχρέωση

«Η Τουρκία πρέπει να γνωρίζει ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν ούτε 'γκρίζες ζώνες', ούτε επιχειρησιακά κενά. Και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να γνωρίζει ότι η αναγκαία εθνική συνεννόηση προϋποθέτει πλήρη ενημέρωση, καθαρή στάση, σταθερή αποτρεπτική πολιτική και ενεργοποίηση συμμάχων και εταίρων», τονίζει ο Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Eurovision 2026: Ηχηρό όχι της Σερτάμπ για τον τελικό – «Δεν μου βγαίνει» είπε η νικήτρια της Τουρκίας
Δεν θα το ήθελε 13.05.26

Eurovision 2026: Ηχηρό όχι της Σερτάμπ για τον τελικό – «Δεν μου βγαίνει» είπε η νικήτρια της Τουρκίας

Η Σερτάμπ Ερενέρ, η γυναίκα που χάρισε στην Τουρκία την πρώτη και μοναδική της νίκη στον διαγωνισμό της Eurovision, αρνήθηκε την τιμητική πρόσκληση της EBU για τον τελικό της Eurovision στη Βιέννη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΠΑΣΟΚ: Οι ευρωβουλευτές ζητούν διερεύνηση για το ενδεχόμενο να παρακολουθούνταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από το Predator
Επικαιρότητα 13.05.26

ΠΑΣΟΚ: Οι ευρωβουλευτές ζητούν διερεύνηση για το ενδεχόμενο να παρακολουθούνταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από το Predator

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Η πιθανή παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων, μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες ομολόγους τους, εγείρει σοβαρά ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, εμπιστοσύνης και προστασίας προσωπικών δεδομένων», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 13 Μαϊου 2026
Cookies