28.04.2026 | 17:50
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του
28 Απριλίου 2026, 18:30

Περίπου πέντε δεκαετίες από τη δολοφονία της Λόρα Αν Αϊμέ και 37 χρόνια από την εκτέλεση του Τεντ Μπάντι, ο χειρότερος serial killer στην ιστορία των ΗΠΑ συνεχίζει να αφήνει πτώματα πίσω του

Φροίξος Φυντανίδης
Το ημερολόγιο έγραφε 24 Ιανουαρίου 1989 όταν διέσχιζε για τελευταία φορά τους διαδρόμους των Πολιτειακών Φυλακών της Φλόριντα, προτού καθίσει στην ηλεκτρική καρέκλα. Στις 7.16 το πρωί, θα γυρίσει ο διακόπτης και ο Τεντ Μπάντι θα άφηνε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 42 ετών.

Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί, είναι σίγουρο πως ένας μεγάλος αναστεναγμός ανακούφισης βγήκε από εκατομμύρια στόματα για τον θάνατο ενός από τους χειρότερους serial killers στην ιστορία των ΗΠΑ. Ωστόσο, ο εφιάλτης δεν θα τελείωνε με την εκτέλεσή του.

Πηγή: Netflix

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 37 χρόνια από τον θάνατό του, ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να αφήνει… πτώματα πίσω του και οι Αρχές να επιβεβαιώνουν θύματά του.

Η Λόρα Αν Αϊμέ στη λίστα του

Περίπου πέντε δεκαετίες μετά τη δολοφονία της Λόρα Αν Αϊμέ, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι εκείνος που την αφαίρεσε τη ζωή ήταν ο Τεντ Μπάντι.

Η 17χρονη εθεάθη για τελευταία φορά το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου του 1974 όταν έφυγε από ένα Χάλογουιν πάρτι από την πόλη Λίχαϊ της Γιούτα. Από τότε τα ίχνη της χάθηκαν, μέχρι που κάποιοι πεζοπόροι βρήκαν το πτώμα της -περίπου ένα μήνα μετά- στο φαράγγι Αμέρικαν Φορκ, 14 χιλιόμετρα μακριά.

Η Λόρα Αν Αϊμέ είχε βιαστεί και στραγγαλιστεί, με τον ιατροδικαστή να υπολογίζει ότι η άτυχη νεαρή γυναίκα είχε μείνει ζωντανή στα χέρια του απαγωγέα της για περίπου 20 μέρες.

Ο Τεντ Μπάντι ήταν από την αρχή ένας από τους βασικούς υπόπτους στην υπόθεση, καθώς σπούδαζε νομική τότε στη Γιούτα, ωστόσο οι Αρχές δεν κατάφεραν ποτέ να τον συνδέσουν με τη δολοφονία.

Το περίεργο της υπόθεσης; Ο serial killer είχε παραδεχτεί ότι είχε δολοφονήσει τη Λόρα λίγο καιρό πριν την εκτέλεσή του το 1989, ωστόσο επειδή δεν έδωσε λεπτομέρειες για την υπόθεση, το γραφείο του Σερίφη προτίμησε να κρατήσει ανοιχτή την υπόθεση μέχρι οι ερευνητές να αποδείξουν, χωρίς καμία αμφιβολία τους ισχυρισμούς του.

Τελικά η υπόθεση μπήκε στο αρχείο και θεωρήθηκε άλυτη. Τουλάχιστον έως πριν από λίγες ημέρες και 52 χρόνια μετά τη δολοφονία της Λόρα Αϊμέ, όταν μια νέα εξέταση DNA επιβεβαίωσε ότι ο θύτης ήταν ο Τεντ Μπάντι.

«Η υπόθεση έκλεισε και επίσημα» είπε ο Σερίφης Μάικ Σμιθ.

Άλυτες υποθέσεις και ομολογίες

Ακόμα και σήμερα, 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του, κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά πόσα ήταν τα θύματα του Τεντ Μπάντι.

Ο serial killer καταδικάστηκε σε θάνατο για τις δολοφονίες δύο γυναικών στη Φλόριντα το 1979, αλλά και τον βιασμό και τη δολοφονία μιας 12χρονης έναν χρόνο αργότερα.

Στο πέρασμα των χρόνων, οι Αρχές συνέδεσαν και ταυτοποίησαν συνολικά 20 δολοφονίες με τον Τεντ Μπάντι – αν και ο ίδιος είχε ομολογήσει προτού πεθάνει τουλάχιστον 30! Όσο για την αστυνομία; Πιστεύει ότι είναι υπεύθυνος για περισσότερους από 40 φόνους, ωστόσο δύσκολα θα επιβεβαιωθεί αυτό.

Ο Τεντ Μπάντι στο δικαστήριο στη Φλόριντα το 1979. (Πηγή: Wikimedia Commons)

Ο χειρότερος κατά συρροή δολοφόνος στην ιστορία των ΗΠΑ, αφού σκότωνε τα θύματά του, συνήθιζε να επισκέπτεται τα άψυχα σώματά τους, για να τα περιποιηθεί και να εκτελέσει σεξουαλικές πράξεις πάνω τους, μέχρι την αποσύνθεσή τους, κάνοντας το έργο των Αρχών στην αναγνώριση των θυμάτων από δύσκολο έως αδύνατο.

«Ένας σαδιστής κοινωνιοπαθής που έπαιρνε ευχαρίστηση από τον πόνο και τον έλεγχο που είχε πάνω στα θύματά του, μέχρι το σημείο του θανάτου τους, αλλά ακόμη και μετά» είχε γράψει η βιογράφος Αν Ρουλ. Και κανείς δεν μπορεί να την κατηγορήσει ότι υπερέβαλε στα λόγια της.

Κεντρική φωτογραφία: Netflix | Ringer

