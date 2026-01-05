Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Ντάνι Ρόλινγκ: Ένας serial killer, πέντε νεκροί φοιτητές και η ιστορία πίσω από τη ταινία «Scream»
Stories 05 Ιανουαρίου 2026 | 08:00

Ντάνι Ρόλινγκ: Ένας serial killer, πέντε νεκροί φοιτητές και η ιστορία πίσω από τη ταινία «Scream»

Πέντε θύματα μέσα σε τέσσερις νύχτες ενέπνευσαν το «Scream» που καθιέρωσε τις slasher ταινίες στη μεγάλη οθόνη.

Ίλδα Τόσκα
Ίλδα Τόσκα
Τον Αύγουστο του 1990, η φοιτητική κοινότητα στο Γκέινσβιλ της Φλόριντα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια φρίκη που δεν είχε προηγούμενο.

Ο Ρόλινγκ είχε καλύψει επιμελώς τα ίχνη του, αφήνοντας μόνο σωματικά υγρά

Μέσα σε τέσσερις νύχτες, πέντε φοιτητές βρέθηκαν νεκροί στα διαμερίσματά τους, με τα θύματα να είναι δεμένα, βιασμένα και μαχαιρωμένα. Τα πτώματά τους μάλιστα βρέθηκαν τοποθετημένα σε ανατριχιαστικές πόζες.

Παρά τις προσπάθειες των Αρχών, η ταυτότητα του δολοφόνου παρέμενε άγνωστη, και η αγωνία των κατοίκων αυξανόταν με κάθε μέρα που περνούσε.

Η αστυνομία βρισκόταν σε αδιέξοδο μέχρι τον Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς, όταν μια γυναίκα από τη Λουιζιάνα τηλεφώνησε στις Αρχές και υπέδειξε έναν ύποπτο: τον Ντάνι Ρόλινγκ.

Οι Αρχές έδρασαν αμέσως και η ανάλυση DNA επιβεβαίωσε ότι ο Ρόλινγκ ήταν ο δράστης των φόνων — ο «Gainesville Ripper», όπως είχε ονομαστεί είχε εντοπιστεί. Ωστόσο, αυτή η αιματοβαμμένη σειρά φόνων δεν ήταν η πρώτη φορά που σκότωνε.

Η αρχή

Τον Νοέμβριο του 1989, τρία άτομα είχαν δολοφονηθεί σε ένα σπίτι στο Σιρβπορτ της Λουιζιάνα: ο Τομ Γκρίσομ, η κόρη του Τζούλι και ο οκτάχρονος εγγονός τους Σον. Τα πτώματα είχαν τοποθετηθεί με ανατριχιαστικό τρόπο, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινότητα.

Ο Ρόλινγκ, όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, είχε επίσης πυροβολήσει τον ίδιο του τον πατέρα, ο οποίος επέζησε. Αργότερα φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ήθελε να γίνει διάσημος όπως ο Τεντ Μπάντι, αποδεικνύοντας μια επικίνδυνη εμμονή με τη βία και τη φήμη μέσα από εγκληματικές πράξεις.

Ο Ντάνι Ρόλινγκ γεννήθηκε το 1954 στο Σιρβπορτ, και η ζωή του από νωρίς ήταν σημαδεμένη από κακοποίηση. Ο πατέρας του, βετεράνος πολέμου και αστυνομικός, τον χτυπούσε συστηματικά, ενώ η μητέρα του προσπαθούσε να διαφύγει από το τοξικό γάμο, μόνο για να επιστρέφει επανειλημμένα.

YouTube thumbnail

Κατά την τρίτη δημοτικού, οι σχολικοί σύμβουλοι διαπίστωσαν επιθετικές τάσεις και έλλειψη αυτοελέγχου.

Έφηβος, ο Ρόλινγκ άρχισε να κατασκοπεύει κορίτσια μέσα από τα παράθυρά τους, μια συνήθεια που σύντομα έγινε εμμονή. Παράλληλα άρχισε να πίνει, και οι πρώτες του συλλήψεις ακολουθήθηκαν από διαρκείς συγκρούσεις με τον νόμο.

Στην ενήλικη ζωή του, τα εγκλήματά του κλιμακώθηκαν. Ληστείες σε σούπερ μάρκετ, μικροκλοπές, χρήση ουσιών και βίαιες συμπεριφορές διαμόρφωσαν ένα μοτίβο εγκληματικότητας που κορυφώθηκε με τους φόνους στο Σιρβπορτ και αργότερα στο Γκέινσβιλ.

Οι φόνοι στο Γκέινσβιλ

Στο Γκέινσβιλ, ο Ρόλινγκ εισέβαλε σε διαμερίσματα φοιτητών, βίασε και μαχαίρωσε τα θύματά του, και τοποθέτησε τα σώματα σε προκλητικές πόζες — μια πράξη που τρόμαξε ολόκληρη την κοινότητα.

Η πόλη ζούσε με συνεχές άγχος. Οι φοιτητές κοιμόντουσαν σε ομάδες, είχαν μαζί τους ρόπαλα για προστασία και πολλοί εγκατέλειψαν την πανεπιστημιούπολη για λόγους ασφαλείας. Οι Αρχές είχαν τέσσερις διαφορετικές σκηνές εγκλήματος και ελάχιστα στοιχεία. Ο Ρόλινγκ είχε καλύψει επιμελώς τα ίχνη του, αφήνοντας μόνο σωματικά υγρά, τα οποία όμως δεν είχαν ακόμα ταυτοποιηθεί.

Η σύλληψή του προέκυψε χάρη σε μια πληροφορία από γυναίκα που τον γνώριζε προσωπικά. Η Cindy Juracich, ειδοποίησε τις Αρχές, αναφέροντας ότι ο άνδρας είχε εκφράσει την αγάπη του στη βία. Το DNA επιβεβαίωσε τη σύνδεση, και ο Ρόλινγκ συνελήφθη. Το 1994 παραδέχθηκε τις δολοφονίες και καταδικάστηκε σε πέντε θανατικές ποινές, οι οποίες εκτελέστηκαν τελικά το 2006.

Η έμπνευση για τη ταινία «Scream»

Η κληρονομιά του, όμως, δεν περιορίστηκε στη φρίκη των θυμάτων. Οι δολοφονίες του ενέπνευσαν τον Κέβιν Γουίλιαμσον να γράψει το σενάριο της ταινίας Scream (1996), που έγινε αμέσως κλασική cult ταινία.

Το γεγονός αυτό έδειξε πώς μια αληθινή υπόθεση εγκλήματος μπορεί να επηρεάσει την ποπ κουλτούρα, δημιουργώντας ένα έργο τρόμου που ενώνει τη φρίκη με την ψυχαγωγία, διατηρώντας ωστόσο ζωντανή τη μνήμη των εγκλημάτων του Ρόλινγκ για τις επόμενες γενιές.

Πετρέλαιο
Τι αλλάζει στην ενέργεια από την επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;

Τι αλλάζει στην ενέργεια από την επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;

Ποντοπόρος
Βενεζουέλα: Η επόμενη ημέρα για τη ναυτιλία μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Βενεζουέλα: Η επόμενη ημέρα για τη ναυτιλία μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Ο Γιώργος Παπαδάκης με τα δικά του λόγια – Ο έρωτας, τα φτωχικά παιδικά χρόνια, τα ατελείωτα πρωινά ξυπνήματα
Αντίο 04.01.26

Ο Γιώργος Παπαδάκης με τα δικά του λόγια – Ο έρωτας, τα φτωχικά παιδικά χρόνια, τα ατελείωτα πρωινά ξυπνήματα

Ο Γιώργος Παπαδάκης διέγραψε μια σημαντική πορεία στην τηλεόραση, ωστόσο, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του θεωρούσε ότι ήταν η δημιουργία οικογένειας.

Σύνταξη
«Η πιο αξέχαστη μέρα της ζωής μου» – Κυκλοφορούν άγνωστες ηχογραφήσεις του Λουτσιάνο Παβαρότι από το Λάνγκολεν
The Lost Concert 04.01.26

«Η πιο αξέχαστη μέρα της ζωής μου» – Κυκλοφορούν άγνωστες ηχογραφήσεις του Λουτσιάνο Παβαρότι από το Λάνγκολεν

Τριάντα χρόνια μετά τη συναυλία-επιστροφή του στο Λάνγκολεν, κυκλοφορούν για πρώτη φορά οι ηχογραφήσεις της ιστορικής βραδιάς του Λουτσιάνο Παβαρότι το 1995, που σηματοδότησε την επιστροφή του στο φεστιβάλ όπου ξεκίνησαν όλα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μελ Γκίμπσον – Η τρέλα, τα πάθη, και η «ανάσταση» του αιρετικού Μαντ Μαξ
Stories 04.01.26

Μελ Γκίμπσον – Η τρέλα, τα πάθη, και η «ανάσταση» του αιρετικού Μαντ Μαξ

Ο αμφιλεγόμενος ηθοποιός και σκηνοθέτης Μελ Γκίμπσον δεν έβαλε ποτέ νερό στο κρασί του λέγοντας πολλά περισσότερα από όσα θα του επέτρεπαν οι επικοινωνιολόγοι του. Πρόθυμος να πληρώσει το τίμημα, ο αιώνιος Μαντ Μαξ γίνεται 70 ετών και αυτή είναι η ζωή του

Σύνταξη
Η ιστορία του Κορανίου στο οποίο ορκίστηκε ο Ζοράν Μαμντάνι, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης
Η σημασία 03.01.26

Η ιστορία του Κορανίου στο οποίο ορκίστηκε ο Ζοράν Μαμντάνι, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Το κοράνι που χρησιμοποίησε για την τελετή ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, πιστεύεται ότι δημιουργήθηκε στα τέλη του 18ου ή στις αρχές του 19ου αιώνα στην Συρία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things
Κατηγορούμενος χωρίς αποδείξεις 03.01.26

Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things

Ο 4ος κύκλος του Stranger Things μας χάρισε ένα χαρακτήρα που αγαπήθηκε πολύ: τον Έντι Μάνσον. Ωστόσο, αυτή η περσόνα βασίστηκε σε μια πραγματική υπόθεση που γεννήθηκε μέσα στο κλίμα μαζικού πανικού για τον σατανισμό.

Ίλδα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Κάρλος Κάιζερ: Ο Βραζιλιάνος που προσποιήθηκε τον ποδοσφαιριστή – Πληρωνόταν αλλά δεν έπαιξε ποτέ σε αγώνα
«Μαϊμού» ποδοσφαιριστής 03.01.26

Πώς ο Κάρλος Κάιζερ εξαπάτησε τον κόσμο του ποδοσφαίρου – Δήλωνε ποδοσφαιριστής αλλά δεν έπαιξε ποτέ

Παρότι έπαιξε σε μερικές από τις κορυφαίες ομάδες της Βραζιλίας, ο Κάρλος Ενρίκε Ραπόσο, γνωστός ως Κάρλος Κάιζερ, δεν πάτησε ποτέ το πόδι του σε γήπεδο για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Ίλδα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Angi: Σκηνοθέτησε τη δολοφονία της φίλης της με σπέρμα από οίκο ανοχής – Η υπόθεση που έγινε σειρά στο Netflix
Σκηνοθετημένο έγκλημα 02.01.26

Σκηνοθέτησε τη δολοφονία της φίλης της με σπέρμα από οίκο ανοχής - Η ιστορία πίσω από το Angi του Netflix

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως η Μαρία Άνχελες Μολίνα, γνωστή ως Άντζι, μπορούσε να γίνει δολοφόνος. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν το πιο σοκαριστικό για όσους την γνώριζαν.

Ίλδα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Βασίλης Φόρης: Μια ζωή αφιερωμένη στη γλώσσα των Ελλήνων
In memoriam 02.01.26

Βασίλης Φόρης: Κοζανίτης και δημοτικιστής

Διακεκριμένος φιλόλογος και γλωσσολόγος, ο οποίος διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίσημη καθιέρωση του μονοτονικού συστήματος γραφής της νεοελληνικής γλώσσας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Miriam Rodríguez: Η μητέρα που κυνήγησε τους δολοφόνους της κόρης της – Και το πλήρωσε με τη ζωή της
Απέναντι στην ατιμωρησία 02.01.26

Κυνήγησε τους δολοφόνους της κόρης της έναν-έναν, μέχρι που τη σκότωσαν - Η ιστορία της Miriam Rodríguez

Η Miriam Rodríguez πέρασε χρόνια εντοπίζοντας, έναν προς έναν, τους δολοφόνους της κόρης της — μέχρι που δολοφονήθηκε και η ίδια, ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας το 2017.

Ίλδα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Juliane Koepcke: Έπεσε από τα 10.000 πόδια μετά από πτώση αεροπλάνου και επέζησε μόνη στη ζούγκλα
Ως εκ θαύματος 01.01.26

Το κορίτσι που «έπεσε» από τον ουρανό - Πώς η Juliane Koepcke επέζησε στη ζούγκλα μετά από πτώση αεροπλάνου

Οι πιθανότητες επιβίωσης μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα είναι μικρές. Όμως, για τη 17χρονη τότε Juliane Koepcke, η πτώση από ύψος 10.000 ποδιών ήταν μόνο η αρχή μιας απίστευτης ιστορίας επιβίωσης.

Ίλδα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Greek Government Hardens Line on Farmer Road Blockades
English edition 05.01.26

Greek Government Hardens Line on Farmer Road Blockades

As farmers threaten nationwide highway closures, the government weighs new concessions alongside fines and administrative penalties, signaling that patience with prolonged blockades is running out

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Διαδήλωση με αίτημα την απελευθέρωση του προέδρου Μαδούρο από τις ΗΠΑ
Κόσμος 05.01.26

Βενεζουέλα: Διαδήλωση με αίτημα την απελευθέρωση του προέδρου Μαδούρο από τις ΗΠΑ

«Αφήστε ελεύθερο τον πρόεδρό μας», «η αυτοκρατορία τον απήγαγε», «θέλουμε να επιστρέψουν», «η Βενεζουέλα δεν είναι αποικία κανενός»: αυτά και άλλα συνθήματα ακούστηκαν στη χθεσινή συγκέντρωση

Σύνταξη
Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας
Ανεφάρμοστο σχέδιο; 05.01.26

Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Μπορεί η απαγωγή του Μαδούρο από τον Τραμπ να ήταν «εντυπωσιακή» και «ταχεία». Η οικονομική ανταμοιβή από αυτήν -να αξιοποιηθεί το πετρέλαιο- δεν θα είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο

Σύνταξη
«Ο Αταμάν χρεώνει την ήττα από τον Ολυμπιακό στον Χουάντσο»
Euroleague 05.01.26

«Ο Αταμάν χρεώνει την ήττα από τον Ολυμπιακό στον Χουάντσο»

Η «AS» έκανε εκτενή αναφορά στις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τονίζει ότι ο Τούρκος τεχνικός χρεώνει το αρνητικό αποτέλεσμα στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Σύνταξη
Στα 80 και ασταμάτητη: Η μαμά της Τζένιφερ Λόπεζ έκανε το ίντερνετ να παραληρεί με τον χορό της
Get Right 05.01.26

Στα 80 και ασταμάτητη: Η μαμά της Τζένιφερ Λόπεζ έκανε το ίντερνετ να παραληρεί με τον χορό της

Στα 80 της χρόνια, η μητέρα της Τζένιφερ Λόπεζ απέδειξε πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Με τον ξέφρενο χορό της στο πρωτοχρονιάτικο σόου της κόρης της, η Γουαδελούπε Ροντρίγκεζ έγινε viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές

Σύνταξη
Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;
Διεθνής Οικονομία 05.01.26

Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;

Οι Μιχάλης Μαθιουλάκης και Γιώργος Στάμτσης που μιλούν στον ΟΤ υπογραμμίζουν την εστίαση των αναλύσεων στις επιδιώξεις των ΗΠΑ να ελέγξουν τα αποθέματα πετρελαίου στη Βενεζουέλα.

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα
Editorial 05.01.26

Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα

Ο τρόπος που οι ΗΠΑ οργάνωσαν τη στρατιωτική επιχείρηση για την απαγωγή και σύλληψη του Μαδούρο ανοίγει το δρόμο ώστε να γίνει ακόμη πιο χαοτικός ο κόσμος μας. Η χώρα μας δεν μπορεί να «χαιρετίζει» την υπονόμευση του διεθνούς δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ολική επαναφορά για το δίπολο Τσίπρα – Μητσοτάκη μέσω… Βενεζουέλας – Σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Ολική επαναφορά για το δίπολο Τσίπρα – Μητσοτάκη μέσω… Βενεζουέλας – Σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα

Σύγκρουση από τα παλιά για την εξωτερική πολιτική, τα σκληρά καρφιά Τσίπρα για τους «μεγάλους προστάτες» του Μητσοτάκη και η νευρική… απάντηση του Μαξίμου.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Άνοιξε η όρεξη του Τραμπ μετά τη Βενεζουέλα: Απειλεί Κολομβία, Γροιλανδία – « Η Κούβα είναι έτοιμη να πέσει»
Κόσμος 05.01.26

Άνοιξε η όρεξη του Τραμπ μετά τη Βενεζουέλα: Απειλεί Κολομβία, Γροιλανδία – « Η Κούβα είναι έτοιμη να πέσει»

Απειλές για επεμβάσεις των ΗΠΑ σε κυρίαρχα κράτη της Λατινικής και Κεντρικής Αμερικής και αλλού, εκτόξευσε ο Τραμπ μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα και την αιχμαλωσία του προέδρου της χώρας, Μαδούρο

Σύνταξη
