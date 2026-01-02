Μία καλοκαιρινή μέρα στη Νότια Καρολίνα μετατράπηκε σε εφιάλτη για την 15χρονη τότε Kara Robinson.

Ενώ βοηθούσε μια φίλη με δουλειές σε μία αυλή, ένας άγνωστος άνδρας την πλησίασε, τράβηξε όπλο και την ανάγκασε να μπει στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου του.

Ήταν η αρχή μιας 18ωρης ομηρίας που θα δοκίμαζε την ψυχή της και θα έδινε τέλος στη δράση ενός επικίνδυνου κατά συρροή δολοφόνου.

Η απαγωγή

Ο άνδρας ήταν ο Richard Evonitz, ήδη υπεύθυνος για τουλάχιστον τρεις δολοφονίες νεαρών κοριτσιών. Ο Evonitz μετέφερε την Kara στο διαμέρισμά του, όπου τη νάρκωσε και την κακοποίησε σεξουαλικά.

Παρά τον τρόμο, η Kara διατήρησε την ψυχραιμία της, συγκεντρώνοντας πληροφορίες για τον δράστη: παρατήρησε μαγνήτες στο ψυγείο, είδε τις επιστολές του και μάλιστα ανακάλυψε ότι είχε υπηρετήσει στο Ναυτικό.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η 15χρονη συνειδητοποίησε ότι δεν θα ήταν απλά ένα θύμα. Αποφάσισε να παραμείνει ψύχραιμη και να συλλέξει στοιχεία που θα μπορούσαν να την σώσουν και να φέρουν τον δολοφόνο ενώπιον της δικαιοσύνης.

Όταν ο Evonitz αποκοιμήθηκε, η Kara χρησιμοποίησε τα δόντια της για να απελευθερωθεί από τα δεσμά και διέφυγε από το διαμέρισμα. Σταμάτησε ένα αυτοκίνητο και ζήτησε να τη μεταφέρουν στο αστυνομικό τμήμα, λέγοντας με θάρρος: «Με απήγαγαν και μόλις κατάφερα να ξεφύγω», όπως αναφέρει το People.

Τα όσα κατέθεσε αργότερα επέτρεψαν στην αστυνομία να συνδέσει τον Evonitz με τις προηγούμενες δολοφονίες. Αν και τελικά ο δολοφόνος αυτοκτόνησε κατά τη διάρκεια καταδίωξης στη Φλόριντα, η γενναιότητα της Kara απέτρεψε πιθανόν έναν ακόμα θάνατο και έφερε στοιχεία για την αποκάλυψη των εγκλημάτων του.

Που βρίσκεται σήμερα

Μετά την τραυματική εμπειρία, η Kara επέστρεψε στην οικογένειά της, αλλά η ζωή της είχε αλλάξει για πάντα.

Παρά το βάρος της τραυματικής εμπειρίας, αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της στην υποστήριξη θυμάτων και στην επιβολή του νόμου. Σπούδασε, εργάστηκε σε εργαστήριο DNA και αργότερα στην αστυνομία, εστιάζοντας σε υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης και παιδικής κακοποίησης.

Όταν η Kara έγινε μητέρα, ήρθε αντιμέτωπη με το προσωπικό της τραύμα και αναγκάστηκε να το αντιμετωπίσει.

Συναντήθηκε με άλλες επιζώσες απαγωγών και σεξουαλικής κακοποίησης, όπως η Elizabeth Smart, και συνειδητοποίησε ότι η εμπειρία της είχε έναν μεγαλύτερο σκοπό: να βοηθήσει άλλους να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν τη βία.

Σήμερα, η Kara Robinson είναι ομιλήτρια και παρουσιάστρια του δημοφιλούς podcast «Survivor’s Guide to True Crime», όπου μοιράζεται ιστορίες επιζώντων και εμπνέει ακροατές να βρουν θάρρος και ελπίδα. Η ιστορία της αποτελεί παράδειγμα γενναιότητας, ετοιμότητας και αποφασιστικότητας, που όχι μόνο έσωσε τη δική της ζωή αλλά βοήθησε να φωτιστούν εγκλήματα και να ενισχυθεί η προστασία άλλων θυμάτων.

Η ιστορία της Kara Robinson έγινε ταινία με τίτλο: The Girl Who Escaped: The Kara Robinson Story.