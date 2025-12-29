Ένας πατέρας από το Τέξας χρησιμοποίησε τον γονικό έλεγχο στο κινητό τηλέφωνο της έφηβης κόρης του για να τη βρει και να τη σώσει, αφού είχε απαχθεί ενώ έβγαζε βόλτα τον σκύλο της τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με τις αρχές.

Το 15χρονο κορίτσι που βρέθηκε στο επίκεντρο μιας υπόθεσης, η οποία γρήγορα κέρδισε εθνική προσοχή στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο, φέρεται να απήχθη στο προάστιο Πόρτερ του Χιούστον.

Οι γονείς της είπαν ότι πήρε τον σκύλο της βόλτα και δεν είχε επιστρέψει μέχρι την ώρα που έπρεπε, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του σερίφη της κομητείας Μοντγκόμερι.

Ο πατέρας εντόπισε το παιδί του λίγα χλμ. μακριά από το σπίτι του

Στη συνέχεια, ο πατέρας της εντόπισε το τηλέφωνό της μέσω των γονικών ελέγχων της συσκευής, ανέφερε η δήλωση της υπηρεσίας. Το τηλέφωνο βρισκόταν περίπου 3,2 χιλιόμετρα μακριά του, σε μια απομονωμένη, εν μέρει δασώδη περιοχή στη γειτονική κομητεία Χάρις.

Οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι ο πατέρας κατευθύνθηκε στο σημείο και βρήκε την κόρη του καθώς και τον σκύλο της μέσα σε ένα φορτηγό με έναν ημίγυμνο άνδρα. Στη συνέχεια, κατάφερε να δραπετεύσει με τη βοήθεια του πατέρα της, ο οποίος κάλεσε τους αξιωματικούς των αρχών επιβολής του νόμου, ανέφερε η δήλωση του γραφείου του σερίφη του Μοντγκόμερι.

Οι ερευνητές αργότερα έμαθαν ότι ο άνδρας που απήγαγε το κορίτσι την είχε απειλήσει με μαχαίρι και στη συνέχεια την άρπαξε από τον δρόμο. Μάρτυρες στον τόπο της απαγωγής παρείχαν μια λεπτομερή περιγραφή ενός οχήματος που εμπλέκεται στην απαγωγή και του οδηγού του, οδηγώντας τους αστυνομικούς να αναγνωρίσουν τον 23χρονο Τζιοβάνι Ροσάλες Εσπινόζα ως ύποπτο, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι αργότερα εντόπισε τον Ροσάλες και τον συνέλαβε χωρίς περαιτέρω επεισόδια. Οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι του απήγγειλαν κατηγορίες για απαγωγή με διακεκριμένο τρόπο, καθώς και για άσεμνη συμπεριφορά με παιδί.

«Τα Χριστούγεννα είναι μια μέρα που προορίζεται για χαρά, αλλά αυτός ο άντρας επέλεξε να διαλύσει αυτή τη χαρά στοχεύοντας ένα παιδί», ανέφερε μια δήλωση που αποδίδεται στον σερίφη της κομητείας Μοντγκόμερι, Γουέσλι Ντούλιτλ.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μοντγκόμερι δεν δημοσιοποίησε την ταυτότητα του φερόμενου ως θύματος ή του πατέρα της.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Τέξας , οι υποθέσεις απαγωγής με επιβαρυντικά στοιχεία γενικά μπορούν να επιφέρουν τουλάχιστον πέντε χρόνια φυλάκισης. Και πολλές υποθέσεις που αφορούν άσεμνη συμπεριφορά με παιδί γενικά μπορούν να επιφέρουν τουλάχιστον δύο χρόνια φυλάκισης μαζί με την καταχώριση σε μητρώο ως σεξουαλικού παραβάτη.