Τέξας: Πατέρας έσωσε την 15χρονη κόρη του που είχε απαχθεί αφού παρακολούθησε την τοποθεσία του τηλεφώνου της
Κόσμος 29 Δεκεμβρίου 2025

Τέξας: Πατέρας έσωσε την 15χρονη κόρη του που είχε απαχθεί αφού παρακολούθησε την τοποθεσία του τηλεφώνου της

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν έναν 23χρονο άνδρα για την απαγωγή έφηβης σε προάστιο του Χιούστον την ώρα που έβγαζε βόλτα τον σκύλο της τα Χριστούγεννα.

Ένας πατέρας από το Τέξας χρησιμοποίησε τον γονικό έλεγχο στο κινητό τηλέφωνο της έφηβης κόρης του για να τη βρει και να τη σώσει, αφού είχε απαχθεί ενώ έβγαζε βόλτα τον σκύλο της τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με τις αρχές.

Το 15χρονο κορίτσι που βρέθηκε στο επίκεντρο μιας υπόθεσης, η οποία γρήγορα κέρδισε εθνική προσοχή στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο, φέρεται να απήχθη στο προάστιο Πόρτερ του Χιούστον.

Οι γονείς της είπαν ότι πήρε τον σκύλο της βόλτα και δεν είχε επιστρέψει μέχρι την ώρα που έπρεπε, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του σερίφη της κομητείας Μοντγκόμερι.

Ο πατέρας εντόπισε το παιδί του λίγα χλμ. μακριά από το σπίτι του

Στη συνέχεια, ο πατέρας της εντόπισε το τηλέφωνό της μέσω των γονικών ελέγχων της συσκευής, ανέφερε η δήλωση της υπηρεσίας. Το τηλέφωνο βρισκόταν περίπου 3,2 χιλιόμετρα μακριά του, σε μια απομονωμένη, εν μέρει δασώδη περιοχή στη γειτονική κομητεία Χάρις.

Οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι ο πατέρας κατευθύνθηκε στο σημείο και βρήκε την κόρη του καθώς και τον σκύλο της μέσα σε ένα φορτηγό με έναν ημίγυμνο άνδρα. Στη συνέχεια, κατάφερε να δραπετεύσει με τη βοήθεια του πατέρα της, ο οποίος κάλεσε τους αξιωματικούς των αρχών επιβολής του νόμου, ανέφερε η δήλωση του γραφείου του σερίφη του Μοντγκόμερι.

Οι ερευνητές αργότερα έμαθαν ότι ο άνδρας που απήγαγε το κορίτσι την είχε απειλήσει με μαχαίρι και στη συνέχεια την άρπαξε από τον δρόμο. Μάρτυρες στον τόπο της απαγωγής παρείχαν μια λεπτομερή περιγραφή ενός οχήματος που εμπλέκεται στην απαγωγή και του οδηγού του, οδηγώντας τους αστυνομικούς να αναγνωρίσουν τον 23χρονο Τζιοβάνι Ροσάλες Εσπινόζα ως ύποπτο, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι αργότερα εντόπισε τον Ροσάλες  και τον συνέλαβε χωρίς περαιτέρω επεισόδια. Οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι του απήγγειλαν κατηγορίες για απαγωγή με διακεκριμένο τρόπο, καθώς και για άσεμνη συμπεριφορά με παιδί.

«Τα Χριστούγεννα είναι μια μέρα που προορίζεται για χαρά, αλλά αυτός ο άντρας επέλεξε να διαλύσει αυτή τη χαρά στοχεύοντας ένα παιδί», ανέφερε μια δήλωση που αποδίδεται στον σερίφη της κομητείας Μοντγκόμερι, Γουέσλι Ντούλιτλ.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μοντγκόμερι δεν δημοσιοποίησε την ταυτότητα του φερόμενου ως θύματος ή του πατέρα της.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Τέξας , οι υποθέσεις απαγωγής με επιβαρυντικά στοιχεία γενικά μπορούν να επιφέρουν τουλάχιστον πέντε χρόνια φυλάκισης. Και πολλές υποθέσεις που αφορούν άσεμνη συμπεριφορά με παιδί γενικά μπορούν να επιφέρουν τουλάχιστον δύο χρόνια φυλάκισης μαζί με την καταχώριση σε μητρώο ως σεξουαλικού παραβάτη.

Νότια Κορέα: Η σύζυγος του πρώην προέδρου κατηγορείται πως έλαβε δωροδοκίες σε είδος αξίας 200.000 δολαρίων
Κόσμος 29.12.25

Νότια Κορέα: Η σύζυγος του πρώην προέδρου κατηγορείται πως έλαβε δωροδοκίες σε είδος αξίας 200.000 δολαρίων

Η σύζυγος του παυθέντα προέδρου στη Νότια Κορέα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σειρά κατηγοριών για χειραγώγηση του χρηματιστηρίου, παθητική διαφθορά και παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου στη Φλόριντα για τη Γάζα – Τι άλλο θα συζητήσουν
Κόσμος 29.12.25

Συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου στη Φλόριντα για τη Γάζα – Τι άλλο θα συζητήσουν

Η εκεχειρία στη Γάζα παραμένει εύθραυστη. Στη διάρκειά της οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 400 Παλαιστίνιους, οι περισσότεροι από αυτούς πολίτες

Σύνταξη
Ουκρανία: «Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν…» – Τα βασικά συμπεράσματα από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι
29.12.25

«Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν...» - Τα βασικά συμπεράσματα από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι

Ο Τραμπ χαρακτήρισε εξαιρετική τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι και έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο. Δήλωσε ωστόσο ότι τα «αγκάθια» γύρω από το εδαφικό ζήτημα δεν έχουν ακόμη επιλυθεί

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η Ταϊβάν καταγγέλλει τον «στρατιωτικό εκφοβισμό» της Κίνας, μετά την ανακοίνωση για «μεγάλα» γυμνάσια
29.12.25

Η Ταϊβάν καταγγέλλει τη στρατιωτική πολιορκία της από την Κίνα

Τη «σθεναρή καταδίκη της» εξέφρασε η Ταϊβάν για «την περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου», μετά την ανακοίνωση από την Κίνα ότι θα πραγματοποιήσει «μεγάλα» στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από τη νήσο.

Σύνταξη
Ουκρανία: Γιατί ο Μακρόν θέλει να δει τον Πούτιν – Σε ποιους στέλνει μήνυμα
Ουκρανία 29.12.25

Γιατί ο Μακρόν θέλει να δει τον Πούτιν

Ο Μακρόν έριξε πρόσφατα την ιδέα του διαλόγου με τον Πούτιν, αλλά πιθανώς δεν θα ρισκάρει να πάει μόνος στη Μόσχα, η οποία έπιασε το μπαλάκι και δήλωσε πως είναι έτοιμη για έναν τέτοιο διάλογο.

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ καλεί τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς να «πληρώσει άμεσα» ή να πάει στο δικαστήριο
Κόσμος 29.12.25

Μεγάλη Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ καλεί τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς να «πληρώσει άμεσα» ή να πάει στο δικαστήριο

Ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι που εξαναγκάστηκε να την πουλήσει μετά τις οικονομικές κυρώσεις σε Ρώσους στη Μεγάλη Βρετανία αρνείται να δώσει τα χρήματα στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Σομαλιλάνδη: Οποιαδήποτε παρουσία του Ισραήλ θα θεωρηθεί στόχος, προειδοποιούν οι Χούθι
29.12.25

Οι Χούθοι προειδοποιούν το Ισραήλ για τη Σομαλιλάνδη

«Στρατιωτικό στόχο» θα αποτελέσει οποιαδήποτε παρουσία του Ισραήλ στη Σομαλιλάνδη, προειδοποιούν οι Χούθι, «καθώς αποτελεί επίθεση εναντίον της Σομαλίας και της Υεμένης και απειλή» για την περιοχή.

Σύνταξη
Κόσοβο: Νίκη Κούρτι στις βουλευτικές εκλογές – Μεγάλες πιθανότητες σχηματισμού κυβέρνησης
Κόσοβο 29.12.25

Νίκη Κούρτι στις βουλευτικές εκλογές

Με καταμετρημένο το 95%, η «Αυτοδιάθεση» του Αλμπιν Κούρτι λαμβάνει το 49,83% των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές που διενεργήθηκαν στο Κόσοβο, έχοντας μεγάλες πιθανότητες να σχηματίσει κυβέρνηση.

Σύνταξη
Αγρότες: Μετά την Πρωτοχρονιά αποφασίζουν για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων – Την ίδια συνταγή ακολουθεί η κυβέρνηση
Agro-in 29.12.25

Μετά την Πρωτοχρονιά οι αγρότες αποφασίζουν για τη συνέχεια - Την ίδια αποτυχημένη συνταγή ακολουθεί η κυβέρνηση

Μετά από ένα μήνα στους δρόμους οι αγρότες δεν φαίνονται διατεθειμένοι να υποχωρήσουν χωρίς σαφείς εγγυήσεις για ικανοποίηση των αιτημάτων τους - Η κυβέρνηση συνεχίζει να μη συζητά επί της ουσίας

Σύνταξη
Λένα Δροσάκη για #MeToo: «Το να πάρεις θάρρος να μιλήσεις για μία πληγή, δεν έχει μόνο θετικό πρόσημο
TV 29.12.25

Λένα Δροσάκη για #MeToo: «Το να πάρεις θάρρος να μιλήσεις για μία πληγή, δεν έχει μόνο θετικό πρόσημο

H Λένα Δροσάκη μιλά για το #MeToo και τη μητρότητα. «Μερικές φορές θυμώνω, γιατί κανείς δεν μου είχε πει ότι η μητρότητα δεν είναι κάτι εύκολο» εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Η σύζυγος του πρώην προέδρου κατηγορείται πως έλαβε δωροδοκίες σε είδος αξίας 200.000 δολαρίων
Κόσμος 29.12.25

Νότια Κορέα: Η σύζυγος του πρώην προέδρου κατηγορείται πως έλαβε δωροδοκίες σε είδος αξίας 200.000 δολαρίων

Η σύζυγος του παυθέντα προέδρου στη Νότια Κορέα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σειρά κατηγοριών για χειραγώγηση του χρηματιστηρίου, παθητική διαφθορά και παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ – Μάντζος: Απαράδεκτες οι θέσεις Γεωργιάδη και Πλεύρη – Να πάρει θέση ο πρωθυπουργός
Επικαιρότητα 29.12.25

ΠΑΣΟΚ – Μάντζος: Απαράδεκτες οι θέσεις Γεωργιάδη και Πλεύρη – Να πάρει θέση ο πρωθυπουργός

«Συμφωνεί ο Πρωθυπουργός ότι οι διεθνείς κανόνες πρέπει να υποχωρούν μπροστά στο δίκαιο του ισχυρού;», ρωτά ο Δημήτρης Μάντζος υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Μυθικός Λέοναρντ με 55 πόντους, «καθάρισε» τους Πίστονς (112-99) – Με «καυτούς» Ντόντσιτς – ΛεΜπρόν νίκησαν άνετα Λέικερς (125-101, vids)
NBA 29.12.25

Μυθικός Λέοναρντ με 55 πόντους, «καθάρισε» τους Πίστονς (112-99) – Με «καυτούς» Ντόντσιτς – ΛεΜπρόν νίκησαν άνετα Λέικερς (125-101, vids)

Οι Κλίπερς επικράτησαν με 112-99 των Πίστονς, με τον Λέοναρντ να πραγματοποιεί ένα από τα καλύτερα ματς της καριέρας του – Πάρτι των Λέικερς κόντρα στους Κινγκς με 125-101 και «μαγικούς» Ντόντσιτς – ΛεΜπρόν

Σύνταξη
Από το σεξ απίλ έως την ακροδεξιά, η Μπριζίτ Μπαρντό συμβόλιζε μια Γαλλία σε μετάβαση
29.12.25

Από το σεξ απίλ έως την ακροδεξιά, η Μπριζίτ Μπαρντό συμβόλιζε μια Γαλλία σε μετάβαση

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν την ανάδειξή της σε μεγαστάρ, η Γαλλίδα ηθοποιός, Μπριζίτ Μπαρντό, έγινε εξίσου γνωστή για τις πολιτικές της απόψεις όσο και για την καριέρα της στην υποκριτική.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Forbes: Στις 40 πιο ακριβές ομάδες του κόσμου μόνο δύο ποδοσφαιρικές – Πού βρίσκονται Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Forbes: Στις 40 πιο ακριβές ομάδες του κόσμου μόνο δύο ποδοσφαιρικές – Πού βρίσκονται Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

H αξία των 50 πιο ακριβών συλλόγων στον κόσμο για το 2025 ανέρχεται στα 353 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το Forbes – Από τις πρώτες 40 μόνο οι δύο είναι ποδοσφαιρικές

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου στη Φλόριντα για τη Γάζα – Τι άλλο θα συζητήσουν
Κόσμος 29.12.25

Συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου στη Φλόριντα για τη Γάζα – Τι άλλο θα συζητήσουν

Η εκεχειρία στη Γάζα παραμένει εύθραυστη. Στη διάρκειά της οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 400 Παλαιστίνιους, οι περισσότεροι από αυτούς πολίτες

Σύνταξη
Ο ΠΑΟΚ κινείται και για Πουλακίδα – Ποιος είναι ο ομογενής γκαρντ που αγωνίζεται στη G-League (vids)
Μπάσκετ 29.12.25

Ο ΠΑΟΚ κινείται και για Πουλακίδα – Ποιος είναι ο ομογενής γκαρντ που αγωνίζεται στη G-League (vids)

Ο Τζον Πουλακίδας αποτελεί έναν από τους στόχους που έχει θέσει ο ΠΑΟΚ για την ενίσχυση της περιφερειακής του γραμμής – Ποιος είναι ο ομογενής γκαρντ που αγωνίζεται στη G-League και… βλέπει NBA.

Σύνταξη
Profession: Santa Claus
English edition 29.12.25

Profession: Santa Claus

In many countries, embodying Santa Claus is taken very seriously. In Greece, Manolis Syllignakis and his “colleague” Sakis Xanthopoulos don the red suit every year and become one with the Christmas myth

Σύνταξη
Ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης
Editorial 29.12.25

Ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης

Η κυβέρνηση παρουσιάζει ως μεγαλύτερο επίτευγμά της τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. «Ξεχνάει» ότι αυτοί θα κρατήσουν μόνο για έναν χρόνο ακόμη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μπαρτσελόνα: 59 % «όχι» στον Λεβαντόφσκι
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Μπαρτσελόνα: 59 % «όχι» στον Λεβαντόφσκι

Οι δημοσιογράφοι της Mundo Deportivo πραγματοποίησαν έρευνα μεταξύ των υποστηρικτών της Μπαρτσελόνα και προέκυψε ότι δεν θέλουν την παραμονή του Πολωνού επιθετικού

Βάιος Μπαλάφας
Ουκρανία: «Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν…» – Τα βασικά συμπεράσματα από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι
Παζάρια 29.12.25

«Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν...» - Τα βασικά συμπεράσματα από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι

Ο Τραμπ χαρακτήρισε εξαιρετική τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι και έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο. Δήλωσε ωστόσο ότι τα «αγκάθια» γύρω από το εδαφικό ζήτημα δεν έχουν ακόμη επιλυθεί

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Νεκρός εντοπίστηκε ένας εκ των τεσσάρων αγνοουμένων μεταναστών στη Σάμο
Ελλάδα 29.12.25

Νεκρός εντοπίστηκε ένας εκ των τεσσάρων αγνοουμένων μεταναστών στη Σάμο

Η επιχείρηση ξεκίνησε μετά τον εντοπισμό 26 αλλοδαπών στη χερσαία περιοχή Πεταλίδες Σάμου, οι οποίοι ανέφεραν την ύπαρξη τεσσάρων αγνοουμένων στη θαλάσσια περιοχή της βόρειας Σάμου

Σύνταξη
Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεμπροστιάζει την κυβέρνηση παύει να προβάλλεται, αγρότες που δεν υποκύπτουν διαβάλλονται, το Μαξίμου άρχισε να πανικοβάλλεται
in Confidential 29.12.25

Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεμπροστιάζει την κυβέρνηση παύει να προβάλλεται, αγρότες που δεν υποκύπτουν διαβάλλονται, το Μαξίμου άρχισε να πανικοβάλλεται

Την ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές της με τους αγρότες και τις κινητοποιήσεις Άδωνις και Θάνος Πλεύρης βλέπουν παντού... Αριστερούς και επιχειρούν να μοιάσουν όλο και πιο πολύ στον Πρόεδρο Τραμπ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας – Εντοπίστηκε γυναίκα με ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ
Ελλάδα 29.12.25

Αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας – Εντοπίστηκε γυναίκα με ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ

Από τους ελέγχους της Τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας, εντοπίστηκαν έντεκα οδηγοί να έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο με αποτέλεσμα να βεβαιωθούν πρόστιμα και σε ορισμένες περιπτώσεις να απομακρυνθούν τα οχήματα με τη βοήθεια γερανού

Σύνταξη
